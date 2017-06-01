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Быстрая закуска из кабачков и помидоров: рецепт с фото

Кабачки и помидоры, пожалуй, самые популярные летние овощи. Поэтому так хочется приготовить из них что-то особенное и вкусное. Предлагаю Вам приготовить закуску из кабачков и помидоров с чесночком и майонезом. Такая закуска готовится очень быстро и просто. Быстрая закуска из кабачков и помидоров подойдёт не только для повседневного стола, но и для праздничного обеда или ужина. Всем рекомендую попробовать этот рецепт с пошаговыми фото, вы не пожалеете!

 

Быстрая закуска из кабачков и помидоров: фото

 

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Ингредиенты для быстрой закуски из кабачков и помидоров:

  • кабачок – 2 шт.;
  • помидор – 2 шт.;
  • мука – 2 ст.л.;
  • соль -  по вкусу;
  • растительное масло – для жарки;
  • майонез – 2 ст.л.;
  • чеснок – 1-2 зубчика.

Рецепт быстрой закуски из кабачков и помидоров

1) Для начала необходимо хорошо помыть помидоры, кабачки и очистить чеснок.


Кабачки нарезаем кольцами, толщина каждого примерно 5-7 мм. Затем кабачки нужно посолить и хорошо перемешать.

 

Нарезанные кабачки: фото 1

 

2) В тарелку насыпаем муку и равномерно её распределяем. Теперь необходимо каждое колечко обвалять в муке со всех сторон.

 

Кабачки в муке: фото 2


3) На горячую сковороду наливаем растительное масло. Когда масло разогрелось, выкладываем на сковороду кабачки в муке.

 

Обжаривание кабачков: фото 3


4) Колечки обжариваем с обеих сторон до мягкости и золотистого цвета. Перекладываем в тарелку.

 

Обжаренные кабачки: фото 4


5) В миску наливаем майонез. Чеснок продавить через пресс. Количество чеснока берите на своё усмотрение, так как не все любят много чеснока.

 

Приготовление соуса: фото 5

 

6) Хорошенько перемешиваем майонез с чесноком.

 

Готовый соус: фото 6


7) Помидоры нарезаем тонкими колечками.

 

Нарезанные помидоры: фото 7


8) Теперь необходимо собрать башенки. Берём блюдо, выкладываем нижний слой из кабачков (у меня 4 башенки).

 

Кабачки смазать майонезом, смешанным с чесноком. Сверху кладём колечко помидора и опять смазываем. Таким образом формируем башенки. Закуска из кабачков и помидоров готова.

 

Формирование овощных башенок: фото 8

 

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Быстрая закуска из кабачков и помидоров в итальянском стиле готова. Приятного аппетита!

 

Быстрая закуска из кабачков и помидоров: фото

 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Татьяна Супруненко

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