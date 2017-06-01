Быстрая закуска из кабачков и помидоров: рецепт с фото
Кабачки и помидоры, пожалуй, самые популярные летние овощи. Поэтому так хочется приготовить из них что-то особенное и вкусное. Предлагаю Вам приготовить закуску из кабачков и помидоров с чесночком и майонезом. Такая закуска готовится очень быстро и просто. Быстрая закуска из кабачков и помидоров подойдёт не только для повседневного стола, но и для праздничного обеда или ужина. Всем рекомендую попробовать этот рецепт с пошаговыми фото, вы не пожалеете!
Ингредиенты для быстрой закуски из кабачков и помидоров:
- кабачок – 2 шт.;
- помидор – 2 шт.;
- мука – 2 ст.л.;
- соль - по вкусу;
- растительное масло – для жарки;
- майонез – 2 ст.л.;
- чеснок – 1-2 зубчика.
Рецепт быстрой закуски из кабачков и помидоров
1) Для начала необходимо хорошо помыть помидоры, кабачки и очистить чеснок.
Кабачки нарезаем кольцами, толщина каждого примерно 5-7 мм. Затем кабачки нужно посолить и хорошо перемешать.
2) В тарелку насыпаем муку и равномерно её распределяем. Теперь необходимо каждое колечко обвалять в муке со всех сторон.
3) На горячую сковороду наливаем растительное масло. Когда масло разогрелось, выкладываем на сковороду кабачки в муке.
4) Колечки обжариваем с обеих сторон до мягкости и золотистого цвета. Перекладываем в тарелку.
5) В миску наливаем майонез. Чеснок продавить через пресс. Количество чеснока берите на своё усмотрение, так как не все любят много чеснока.
6) Хорошенько перемешиваем майонез с чесноком.
7) Помидоры нарезаем тонкими колечками.
8) Теперь необходимо собрать башенки. Берём блюдо, выкладываем нижний слой из кабачков (у меня 4 башенки).
Кабачки смазать майонезом, смешанным с чесноком. Сверху кладём колечко помидора и опять смазываем. Таким образом формируем башенки. Закуска из кабачков и помидоров готова.
Быстрая закуска из кабачков и помидоров в итальянском стиле готова. Приятного аппетита!
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