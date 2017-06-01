Салат из огурцов «улётный» на зиму: рецепт с фото

Горячая пора уборки сезонного урожая в самом разгаре. Самое время заняться заготовкой овощей и фруктов. Для консервирования нужно использовать овощи, выращенные на открытом грунте. Парниковые плоды лучше не использовать, так как у них не будет вкусного конечного результата. Предлагаю приготовить вкуснейший салат из огурцов «улётный» на зиму. Аппетитный салат отлично подойдёт к обеду или ужину. Баночку заготовки можно захватить с собой на природу или угостить друзей за праздничным столом. Чтобы салат по данному рецепту с пошаговыми фото получился вкусным, не используйте переросшие огурцы. Количество соли и сахара можете регулировать на свой вкус. На одну полулитровую баночку уходит около 500 г огурцов.

Ингредиенты для салата из огурцов на зиму:

Огурцы 2 кг

Лук красный 400 г

Уксус столовый 9 % 40 мл

Сахар 2 ст.л.

Соль 1 ст.л.

Перец душистый горошек 7 шт.

Перец чёрный горошек 7 шт.

Укроп 1 пучок

Рецепт приготовления салата из огурцов «улётного» на зиму:

1) Огурцы возьмите небольшого или среднего размера. Перед готовкой, за 1,5-2 часа, овощи залейте холодной водой. Так огурчики станут более упругими. После водной процедуры хорошо промойте в проточной холодной воде. С двух сторон обрежьте хвостики. Сам огурец нарежьте колечками шириной 2-4 мм. Если огурцы большого размера, разрежьте пополам по всей длине и нарежьте полукольцами.

2) Очистите красный лук. Промойте, нарежьте полукольцами. Можно использовать и репчатый лук. На вкусовые качества это никак не повлияет.

3) Промойте веточки укропа, встряхните от лишней воды, нарежьте мелко. Из зелени можно использовать петрушку, кинзу, сельдерей. Это на ваш вкус. Укроп более ароматный и заготовки с ним получаются очень вкусными.

4) В удобную миску добавьте огурцы, зелень, нарезанный лук, соль. Перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 50-60 минут. Время от времени перемешивайте.

5) После маринования огуречную массу добавьте в кастрюлю для варки. Добавьте сахар, уксус столовый, перец душистый и чёрный. Перемешайте. Отправьте на сильный огонь. Закипятите. Часто помешивая, проварите 5-8 минут. Огурцы должны поменять свой цвет. Попробуйте на вкус. Откорректируйте, если понадобится.

6) Возьмите баночки с крышками, хорошо промойте в содовом растворе, ополосните. Простерилизуйте удобным для вас способом. Небольшие банки удобно стерилизовать в микроволновке. Поставьте в печь на три минуты при высокой мощности. Крышки прокипятите отдельно. В подготовленные банки уложите плотно салатную массу. Залейте оставшимся соком. Накройте простерилизованной крышкой.

7) Простерилизуйте банки с салатом 5 минут после закипания.

8) Хорошенько закупорьте и переверните. Укутайте в тёплое одеяло.

Огуречный салат "Улетный" на зиму готов. Вкусных Вам заготовок!