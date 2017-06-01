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Салат из огурцов «улётный» на зиму: рецепт с фото

Горячая пора уборки сезонного урожая в самом разгаре. Самое время заняться заготовкой овощей и фруктов. Для консервирования  нужно использовать овощи, выращенные на открытом грунте. Парниковые плоды лучше не использовать, так как у них не будет вкусного конечного результата. Предлагаю приготовить вкуснейший салат из огурцов «улётный» на зиму. Аппетитный салат отлично подойдёт к обеду или ужину. Баночку заготовки можно захватить с собой на природу или угостить друзей за праздничным столом. Чтобы салат по данному рецепту с пошаговыми фото получился вкусным, не используйте переросшие огурцы. Количество соли и сахара можете регулировать на свой вкус. На одну полулитровую баночку уходит около 500 г огурцов.

 

Салат из огурцов «улётный» на зиму: фото

 

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Ингредиенты для салата из огурцов на зиму:

  • Огурцы 2 кг
  • Лук красный 400 г
  • Уксус столовый 9 % 40 мл
  • Сахар 2 ст.л.
  • Соль 1 ст.л.
  • Перец душистый горошек 7 шт.
  • Перец чёрный горошек 7 шт.
  • Укроп 1 пучок

Продукты для приготовления салата из огурцов на зиму: фото 1

Рецепт приготовления салата из огурцов «улётного» на зиму:

1) Огурцы возьмите небольшого или среднего размера. Перед готовкой, за 1,5-2 часа, овощи залейте холодной водой. Так огурчики станут более упругими. После водной процедуры хорошо промойте в проточной холодной воде. С двух сторон обрежьте хвостики. Сам огурец нарежьте колечками шириной 2-4 мм. Если огурцы большого размера, разрежьте пополам по всей длине и нарежьте полукольцами.

 

Нарезанные огурцы: фото 2

 

2) Очистите красный лук. Промойте, нарежьте полукольцами. Можно использовать и репчатый лук. На вкусовые качества это никак не повлияет.

 

Нарезанный лук: фото 3

 

3) Промойте веточки укропа, встряхните от лишней воды, нарежьте мелко. Из зелени можно использовать петрушку, кинзу, сельдерей. Это на ваш вкус. Укроп более ароматный и заготовки с ним получаются очень вкусными.

 

Нарезанная зелень: фото 4

 

4) В удобную миску добавьте огурцы, зелень, нарезанный лук, соль. Перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 50-60 минут. Время от времени перемешивайте.

 

Маринация овощей: фото 5

 

5) После маринования огуречную массу добавьте в кастрюлю для варки. Добавьте сахар, уксус столовый, перец душистый и чёрный. Перемешайте. Отправьте на сильный огонь. Закипятите. Часто помешивая, проварите 5-8 минут. Огурцы должны поменять свой цвет. Попробуйте на вкус. Откорректируйте, если понадобится.

 

Салат со специями: фото 6

 

6) Возьмите баночки с крышками, хорошо промойте в содовом растворе, ополосните. Простерилизуйте удобным для вас способом. Небольшие банки удобно стерилизовать в микроволновке. Поставьте в печь на три минуты при высокой мощности. Крышки прокипятите отдельно. В подготовленные банки уложите плотно салатную массу. Залейте оставшимся соком. Накройте простерилизованной крышкой.

 

Банка с салатной массой: фото 7

 

7) Простерилизуйте банки с салатом 5 минут после закипания.

 

Стерилизация салата: фото 8

 

8) Хорошенько закупорьте и переверните. Укутайте в тёплое одеяло.

 

Укупоренная банка с салатом: фото 9

 

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Огуречный салат "Улетный" на зиму готов. Вкусных Вам заготовок!

 

Салат из огурцов «улётный» на зиму: фото

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Светлана Светлая

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