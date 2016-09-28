Малосольные огурцы быстрого приготовления под капроновой крышкой: рецепт с фото

Для тех, кто любит малосольные огурцы, данный рецепт станет настоящей находкой! Засолка быстрая, овощи нарезаются колечками, за счёт чего очень быстро маринуются — хрустящие и ароматные огурчики будут готовы уже на следующий день.

Для приготовления можно использовать любые огурцы, в том числе крупные или некондиционные, слегка перезрелые. Можно класть в банки как свежий укроп и хрен, так и сушёные травы, которые при воздействии горячего маринада разбухают и отлично отдают свой аромат. Закрываются огурцы под капроновую крышку и отлично хранятся в холодильнике 2-3 месяца.

Ингредиенты на 1-литровую банку малосольных огурцов:

вода — 1 л

каменная нейодированная соль — 2 ст. л.

чеснок — 2 зуб.

укроп сухой — 1 ст. л.

хрен сушёный — 2 ст. л.

Время приготовления — 24 часа.



Количество порций — 4.

Как быстро приготовить малосольные огурцы под капроновой крышкой:

1) Огурцы хорошенько моем, чтобы удалить все загрязнения и песок. Заливаем холодной водой на 2-3 часа — это необходимо, чтобы они успели впитать в себя влагу, стали более плотными и хрустящими.

2) Нарезаем огурцы на толстые кольца — можно использовать обычный поварской нож, но гораздо интереснее смотрится нарезка, выполненная при помощи специальной овощной шинковки. Хвостики срезать не нужно, достаточно просто нарезать огурцы колечками толщиной приблизительно в 2 см каждый.

3) Нарезанные таким образом овощи отправляем в глубокую миску, добавляем к ним пропущенный через пресс чеснок, а также сушёные травы. Хрен и укроп необходимо измельчить — для этого достаточно просто слегка перетереть их ладонями.

4) Перемешиваем огурцы, чтобы они соединились с ароматными травами и чесноком, после чего плотно укладываем их в стерилизованные банки, наполняя их доверху.

5) Отдельно готовим горячий маринад: добавляем в воду соль, ставим кастрюлю на огонь и даём жидкости как следует прокипеть. Заливаем полученным солёным кипятком огурцы — лить маринад следует осторожно! Для того, чтобы банка не треснула, нужно стараться не попадать на стекло.

6) Закрываем банки чистыми капроновыми крышками, даём им полностью остыть и ставим в холодильник до полного созревания. На следующий день наслаждаемся вкусными хрустящими малосольными огурчиками собственного приготовления, которые отлично промаринуются и впитают в себя весь аромат чеснока и трав.