Как сделать леопардовый макияж глаз на Хеллоуин: урок с фото

В этом мастер-классе вы узнаете, как сделать леопардовый макияж глаз на Хеллоуин. Такой вариант отлично подойдёт для образа на карнавальную вечеринку, если вы дорисуете усики, носик и т.д., что превратит вас в симпатичную кошечку. На новогоднюю вечеринку также можно создать подобный образ или оставить украшение только на неподвижном веке.

Для того, чтобы создать леопардовый макияж, вам понадобятся:

чёрная подводка;

чёрные тени;

несколько оттенков коричневых теней;

базовые тени под цвет кожи;

золотистые рассыпчатые тени или золотистая подводка;

чёрный каял;

тушь;

кисти.

Урок по созданию леопардового макияжа:

1) Для создания такого макияжа лучше использовать водостойкие текстуры и базу под тени. Так как вечеринки обычно проходят очень активно, лучше позаботиться о том, чтобы макияж как можно дольше остался стойким, не отпечатывался на верхнем веке и не растекался. Нанесите на очищенную кожу базу под тени. Покройте лёгким слоем тональной основы и зафиксируйте всё базовыми тенями под цвет кожи.

2) Сразу начнём макияж с чёрной стрелки. Рисуем её по верхнему ресничному ряду, начиная со внутреннего уголка глаза. Немного утолщаем стрелку и выводим хвостик к виску.

3) Если работаете с водостойкой подводкой, то нужно быстро приступить к растушёвке стрелки. Необходимо создать лёгкую дымку, не меняя направление стрелки. Соответственно, хвостик стрелки немного удлинится. Растушевать можно при помощи синтетической кисти или обратным концом кисти.

4) Покрываем чёрную дымку коричневыми тенями. При этом старайтесь, чтобы тушёвка повторяла форму изгиба брови. Возьмите более светлый оттенок коричневого и растушуйте дымку от предыдущего слоя теней. Зону под бровью покройте тенями в базовом оттенке.

5) Чёрный цвет необходимо продублировать. Наносим чёрные тени именно в том месте, где находилась тушёвка подводки. Делаем макияж более насыщенным. Тушуем по направлению к головке брови.

6) Таким образом мы сделали подложку для леопардовых пятнышек. Рисуем их при помощи той же подводки. Они будут напоминать кружочки и прямоугольники с закруглёнными краями. Располагайте их хаотично, добавляя в рисунок мелкие точки.

7) Теперь заполним пятнышки золотистым цветом. Исходя из того, какой у вас будет образ, одежда, вы можете самостоятельно подобрать цвет серединки. Если используете рассыпчатую текстуру теней, то сперва в середину наносим немного тональной основы при помощи кисти, а затем фиксируем на этот слой немного теней.

8) Полностью прорисовываем подводкой нижнее веко. Добьёмся эффекта кошачьего глаза, соединив нижнее и верхнее веко во внутреннем уголке. Также соединяем хвостик нижней стрелки с хвостиком верхней. Старайтесь, чтобы нижняя линия была плавной и не искажала форму глаза.

9) Полностью закрашиваем слизистую чёрным каялом и прокрашиваем очень интенсивно межресничный ряд.

10) Красим ресницы, клеим дополнительные, если это нужно.

Вот так просто мы сделали леопардовый макияж глаз.