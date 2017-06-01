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Как сделать леопардовый макияж глаз на Хеллоуин: урок с фото

В этом мастер-классе вы узнаете, как сделать леопардовый макияж глаз на Хеллоуин. Такой вариант отлично подойдёт для образа на карнавальную вечеринку, если вы дорисуете усики, носик и т.д., что превратит вас в симпатичную кошечку. На новогоднюю вечеринку также можно создать подобный образ или оставить украшение только на неподвижном веке.

 

Как сделать леопардовый макияж глаз на Хеллоуин: фото

 

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Для того, чтобы создать леопардовый макияж, вам понадобятся:

  • чёрная подводка;
  • чёрные тени;
  • несколько оттенков коричневых теней;
  • базовые тени под цвет кожи;
  • золотистые рассыпчатые тени или золотистая подводка;
  • чёрный каял;
  • тушь;
  • кисти.

Урок по созданию леопардового макияжа:

1) Для создания такого макияжа лучше использовать водостойкие текстуры и базу под тени. Так как вечеринки обычно проходят очень активно, лучше позаботиться о том, чтобы макияж как можно дольше остался стойким, не отпечатывался на верхнем веке и не растекался. Нанесите на очищенную кожу базу под тени. Покройте лёгким слоем тональной основы и зафиксируйте всё базовыми тенями под цвет кожи.

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 1

 

2) Сразу начнём макияж с чёрной стрелки. Рисуем её по верхнему ресничному ряду, начиная со внутреннего уголка глаза. Немного утолщаем стрелку и выводим хвостик к виску.

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 2

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 3

 

3) Если работаете с водостойкой подводкой, то нужно быстро приступить к растушёвке стрелки. Необходимо создать лёгкую дымку, не меняя направление стрелки. Соответственно, хвостик стрелки немного удлинится. Растушевать можно при помощи синтетической кисти или обратным концом кисти.

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 4

 

4) Покрываем чёрную дымку коричневыми тенями. При этом старайтесь, чтобы тушёвка повторяла форму изгиба брови. Возьмите более светлый оттенок коричневого и растушуйте дымку от предыдущего слоя теней. Зону под бровью покройте тенями в базовом оттенке.

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 5

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 6

 

5) Чёрный цвет необходимо продублировать. Наносим чёрные тени именно в том месте, где находилась тушёвка подводки. Делаем макияж более насыщенным. Тушуем по направлению к головке брови.

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 7

 

6) Таким образом мы сделали подложку для леопардовых пятнышек. Рисуем их при помощи той же подводки. Они будут напоминать кружочки и прямоугольники с закруглёнными краями. Располагайте их хаотично, добавляя в рисунок мелкие точки.

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 8

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 9

 

7) Теперь заполним пятнышки золотистым цветом. Исходя из того, какой у вас будет образ, одежда, вы можете самостоятельно подобрать цвет серединки. Если используете рассыпчатую текстуру теней, то сперва в середину наносим немного тональной основы при помощи кисти, а затем фиксируем на этот слой немного теней.

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 10

 

8) Полностью прорисовываем подводкой нижнее веко. Добьёмся эффекта кошачьего глаза, соединив нижнее и верхнее веко во внутреннем уголке. Также соединяем хвостик нижней стрелки с хвостиком верхней. Старайтесь, чтобы нижняя линия была плавной и не искажала форму глаза.

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 11

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 12

 

9) Полностью закрашиваем слизистую чёрным каялом и прокрашиваем очень интенсивно межресничный ряд.

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 13

 

10) Красим ресницы, клеим дополнительные, если это нужно.

 

Мастер-класс по созданию леопардового макияжа глаз на Хеллоуин: фото 14

 

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Вот так просто мы сделали леопардовый макияж глаз.

 

Как сделать леопардовый макияж глаз на Хеллоуин: фото

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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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