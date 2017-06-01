Печёночные котлеты из говяжьей печени: рецепт с пошаговыми фото

Такое блюдо, как печёночные котлеты из говяжьей печени, замечательно тем, что не требует особых кулинарных навыков. Его сможет приготовить каждый, у кого есть желание отведать вкусные, сочные котлеты из печени и набор необходимых продуктов. Для таких котлет подойдёт любая печень: куриная, говяжья или свиная. Смотрите подробный рецепт котлет из печени с пошаговыми фото. Главный секрет в приготовлении вкусных печёночных котлет – готовый фарш. Он должен получиться обязательно густым, тогда готовые печёночные котлеты будут пышными, сочными, такими, как мы и привыкли видеть и есть котлеты из мяса.

Ингредиенты для печёночных котлет из говяжьей печени:

Печень говяжья 500 г,

Яйца 2 шт.,

Сметана 2 ст.л.,

Манная крупа 6 ст.л.,

Растительное масло 6 ст.л.,

Сало 100 г,

Луковица крупная 1 шт.,

Соль и перец по вкусу.

Рецепт приготовления котлет из говяжьей печени

1) Печень промываем хорошо водой и вытираем насухо. Разрезаем на куски и вырезаем протоки, они жёсткие и будут попадаться в готовом блюде крупными кусками. Затем измельчаем печёнку любым удобным способом. Я это сделала с помощью блендера, можно использовать мясорубку. Помещаем подготовленную печёнку в глубокую миску.

2) С лука снимаем шелуху, а с сала срезаем кожицу. Для приготовления печёночных котлет лучше всего подойдёт кусок свежего сала, но если такого нет, то можно использовать солёное. С солёного сала следует срезать места, покрытые солью, и хорошо промыть в воде. Теперь перемалываем лук и сало. Добавляем измельчённые продукты к печени. Всё хорошо перемешиваем.

3) Вбиваем в миску два куриных яйца и всыпаем манную крупу. Вымешиваем до однородной консистенции.

4) Добавляем сметану. Она придаст готовым котлетам нежную структуру и сливочный вкус.

5) Кладём соль и перец по вкусу. Вымешиваем все ингредиенты. Печёночный фарш для котлет готов. Оставляем миску в сторону пока на 30 минут, а лучше всего на 1 час. За это время манка пропитается жидкостью, которую в избытке выделяет печёнка, увеличится в объёме и фарш станет густым.

6) По истечении определённого времени приступаем к жарке котлет. На сковороду вливаем растительное масло, двух столовых ложек для начала будет достаточно. Растительное масло добавляем на сковороду в процессе приготовления по мере необходимости. Хорошо его раскаляем и выкладываем столовой ложкой печёночную массу. Обжариваем сначала с одной стороны котлеты две минуты на медленном огне.

7) Затем переворачиваем на обратную сторону и жарим ещё две минуты, накрыв сковороду крышкой. Под крышкой образуется пар и под его воздействием котлеты немного потушатся, станут невероятно мягкими и сочными. Слишком долго держать котлеты из печени на сковороде не стоит, чтобы они не стали жёсткими. Печень - очень нежный продукт и не терпит слишком долгой термической обработки.

Готовые печёночные котлеты выкладываем на тарелку. Подавать к столу их можно как в тёплом, так и в холодном виде с любым гарниром на ваш вкус.

Из таких котлет можно сделать также очень вкусные бутерброды. Взять тостерный хлеб, смазать каждый ломтик тонким слоем сливочного масла, домашнего майонеза или сметаны. Разместить сверху по несколько штук котлет, добавить зелень, свежие кусочки огурцов или помидоров. Такими бутербродами можно устроить себе вкусный перекус, взять с собой в дорогу, на работу. Это будет в разы полезнее и вкуснее покупных булок.