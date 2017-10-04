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Печенье Савоярди в домашних условиях: рецепт с фото

Если вы большой поклонник неимоверно вкусного десерта тирамису, вам непременно захочется его попробовать ещё раз, а для этого нам понадобится печенье «Савоярди», которое можно купить в супермаркете по очень дорогой цене. Предлагаю выход из данной ситуации. Приготовим в домашних условиях печенье «Савоярди», которое по вкусовым качествам ничуть не уступает оригиналу. Рецепт настолько прост в приготовлении, что с ним справится даже начинающая хозяюшка, если, конечно, придерживаться некоторых тонкостей, о которых я подробно расскажу.

 

Печенье Савоярди в домашних условиях: фото

 

Смотрите, как приготовить: Тирамису с творогом, рецепт с пошаговыми фото.

Ингредиенты для печенья «Савоярди»:

  • Мука пшеничная 60 г
  • Куриные белки 3 шт.
  • Куриные желтки 2 шт.
  • Сахар 60 г
  • Сахарная пудра 30 г
  • Выход: 15-18 шт.

Ингредиенты для приготовления печенья Савоярди: фото 1

Рецепт приготовления домашнего печенья "Савоярди":

1) Предварительно подготовьте две глубокие миски, в которых будете готовить бисквитное тесто. Они должны быть чистыми и сухими. Куриные яйца достаньте из холодильника. Отделите белки от желтков. Нам понадобится два желтка и три белка.

 

Отделение желтков от белков: фото 2

 

2) К желткам насыпьте половину (30 г) сахарного песка. Возьмите ручной венчик или миксер. Взбейте на средних оборотах до увеличения яично-сахарной массы.

 

Соединение желтков с сахаром: фото 3

 

3) Взбитые желтки слегка загустеют и поменяют цвет на более светлый. Отставьте миску с желтками и приступайте к белкам.

 

Желтки, взбитые с сахаром: фото 4

 

4) Для взбивания белков лучше всего использовать мощный миксер. Начните взбивать холодные белки на небольшой скорости. Продолжайте до образования густой пены.

 

Взбитые белки: фото 5

 

5) Возьмите чайную ложечку и подсыпайте сахарный песок. При этом не прекращайте работать миксером, немного увеличив скорость. Делайте этот шаг, пока не введёте весь сахар.

 

Добавление сахара во взбитые белки: фото 6

 

6) Когда белковая масса станет хорошо устойчивой, отключите миксер.

 

Белково-сахарная масса: фото 7

 

7) Маленькими порциями подсыпьте пшеничную муку, обязательно, просеянную, чтобы печенье получилось воздушным.

 

Добавление в желтковую массу муки: фото 8

 

8) Добавьте частями взбитые белки, чередуя с мукой. На данном этапе нам понадобится лопатка, миксер применять не стоит. Вмешайте муку и белки аккуратными движениями снизу вверх, чтобы не нарушить структуру взбитых белков.

 

Добавление в желтковую массу взбитых белков: фото 9

 

9) Подготовьте кондитерский мешок с небольшим отверстием примерно 5-7 мм в диаметре. Аккуратно переложите бисквитное тесто.

 

Тесто, перелитое в кондитерский мешок: фото 10

 

10) Металлический лист застелите пергаментной бумагой. Отсадите бисквитные палочки длиной 7-8 см.

 

Формировка печенья: фото 11

 

11) Сразу же присыпьте просеянной сахарной пудрой. Предварительно прогрейте духовку до 190-200 градусов. Отправьте противень в духовой шкаф на 10-20 минут.

 

Посыпка печенья сахарной пудрой: фото 12

 

12) Домашнее печенье «Савоярди» готово. Переложите лопаткой на доску и хорошо остудите. Подайте к чашечке кофе или чая, или приготовьте любимый десерт.

 

Готовое печенье: фото 13

 

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Домашнее печенье Савоярди готово. Приятного чаепития!

 

Печенье Савоярди в домашних условиях: фото

 (голосов: 1)
Автор:
4 октября 2017
Фото: Светлана Светлая

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