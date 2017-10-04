Печенье Савоярди в домашних условиях: рецепт с фото

Если вы большой поклонник неимоверно вкусного десерта тирамису, вам непременно захочется его попробовать ещё раз, а для этого нам понадобится печенье «Савоярди», которое можно купить в супермаркете по очень дорогой цене. Предлагаю выход из данной ситуации. Приготовим в домашних условиях печенье «Савоярди», которое по вкусовым качествам ничуть не уступает оригиналу. Рецепт настолько прост в приготовлении, что с ним справится даже начинающая хозяюшка, если, конечно, придерживаться некоторых тонкостей, о которых я подробно расскажу.

Ингредиенты для печенья «Савоярди»:

Мука пшеничная 60 г

Куриные белки 3 шт.

Куриные желтки 2 шт.

Сахар 60 г

Сахарная пудра 30 г

Выход: 15-18 шт.

Рецепт приготовления домашнего печенья "Савоярди":

1) Предварительно подготовьте две глубокие миски, в которых будете готовить бисквитное тесто. Они должны быть чистыми и сухими. Куриные яйца достаньте из холодильника. Отделите белки от желтков. Нам понадобится два желтка и три белка.

2) К желткам насыпьте половину (30 г) сахарного песка. Возьмите ручной венчик или миксер. Взбейте на средних оборотах до увеличения яично-сахарной массы.

3) Взбитые желтки слегка загустеют и поменяют цвет на более светлый. Отставьте миску с желтками и приступайте к белкам.

4) Для взбивания белков лучше всего использовать мощный миксер. Начните взбивать холодные белки на небольшой скорости. Продолжайте до образования густой пены.

5) Возьмите чайную ложечку и подсыпайте сахарный песок. При этом не прекращайте работать миксером, немного увеличив скорость. Делайте этот шаг, пока не введёте весь сахар.

6) Когда белковая масса станет хорошо устойчивой, отключите миксер.

7) Маленькими порциями подсыпьте пшеничную муку, обязательно, просеянную, чтобы печенье получилось воздушным.

8) Добавьте частями взбитые белки, чередуя с мукой. На данном этапе нам понадобится лопатка, миксер применять не стоит. Вмешайте муку и белки аккуратными движениями снизу вверх, чтобы не нарушить структуру взбитых белков.

9) Подготовьте кондитерский мешок с небольшим отверстием примерно 5-7 мм в диаметре. Аккуратно переложите бисквитное тесто.

10) Металлический лист застелите пергаментной бумагой. Отсадите бисквитные палочки длиной 7-8 см.

11) Сразу же присыпьте просеянной сахарной пудрой. Предварительно прогрейте духовку до 190-200 градусов. Отправьте противень в духовой шкаф на 10-20 минут.

12) Домашнее печенье «Савоярди» готово. Переложите лопаткой на доску и хорошо остудите. Подайте к чашечке кофе или чая, или приготовьте любимый десерт.

Домашнее печенье Савоярди готово. Приятного чаепития!