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Фаршированные яйца с сыром и чесноком

Фаршированные яйца с сыром и чесноком – отличная и главное, быстрая закуска для любого случая. Основное время готовки закуски – это время, пока варятся яйца до твёрдого состояния, потому как далее масса для фарша готовится в течение нескольких минут и остаётся только аккуратно выложить её в половинки яичного белка, декорировать (маслинами, зеленью, икрой) и подать на стол.

 

Фаршированные яйца с сыром и чесноком: фото

 

Вкус у закуски довольно оригинальный, в меру острый и очень сытный, потому что варёные желтки отлично сочетаются с мягким плавленым  сыром, слегка обжаренный лук придаёт фаршу пикантных ноток, ну а чеснок – остроты.


Для того чтобы масса имела хорошую консистенцию, её нужно перебить в блендере с добавлением холодного соуса, например майонеза (можно использовать любой другой покупной или приготовить его самостоятельно) или же сметаны.
К базовой рецептуре вполне можно добавить и другие ингредиенты, например грибы, копчёную колбасу или маринованные огурцы.


Для оформления закуски, особенно если это делается к праздничному столу, можно использовать кондитерский мешок, выложив фарш в виде цветочков или волн, как крем на торте.

 

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Ингредиенты для фаршированные яйца с сыром и чесноком:

  • яйцо (куриное, столовое) – 4 шт.
  • лук-репка – 100 г
  • сыр (плавленый, без пряных добавок) – 50 г
  • чеснок – 1-2 дольки
  • масло (растительное, рафинированное) – 1 ст.л.
  • соль (морская, средняя)
  • зелень (для подачи)
  • соус (майонез, можно сметану) – 1 -2 ст.л.
  • специи (перец молотый) – по вкусу.

Ингредиенты для приготовления фаршированных яиц: фото 1

Рецепт приготовления:

1) Промытые яйца варим не менее 8 минут (чтобы не треснула скорлупа, добавляем в воду немного соли), затем остужаем их 10-15 минут в холодной воде и удаляем скорлупу.


Очищенный лук меленько шинкуем.


Выкладываем лук в горячее масло разогретой сковородки и пассеруем до нежного цвета в течение 5-7 минут на среднем нагреве.

 

Обжаренный лук: фото 2

 

2) Плавленый сыр измельчаем кубиками.


Аккуратно разрезаем яйца вдоль надвое, вынимаем желтки.

 

Подготовленные продукты: фото 3

 

3) Отправляем желтки в блендер, добавляем к ним пассерованный лук, измельчённый чеснок, сыр и майонез. Взбиваем в однородную массу.

 

Готовый желтково-сырно-чесночный фарш: фото 4

 

4) Выкладываем фарш в белковые половинки яиц (можно при помощи кондитерского мешка) и декорируем закуску зеленью перед подачей к столу.

 

Фаршировка яиц: фото 5


Приятного аппетита!

 

Фаршированные яйца с сыром и чесноком: фото

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Старинская Леся

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