Фаршированные яйца с сыром и чесноком – отличная и главное, быстрая закуска для любого случая. Основное время готовки закуски – это время, пока варятся яйца до твёрдого состояния, потому как далее масса для фарша готовится в течение нескольких минут и остаётся только аккуратно выложить её в половинки яичного белка, декорировать (маслинами, зеленью, икрой) и подать на стол.

Вкус у закуски довольно оригинальный, в меру острый и очень сытный, потому что варёные желтки отлично сочетаются с мягким плавленым сыром, слегка обжаренный лук придаёт фаршу пикантных ноток, ну а чеснок – остроты.



Для того чтобы масса имела хорошую консистенцию, её нужно перебить в блендере с добавлением холодного соуса, например майонеза (можно использовать любой другой покупной или приготовить его самостоятельно) или же сметаны.

К базовой рецептуре вполне можно добавить и другие ингредиенты, например грибы, копчёную колбасу или маринованные огурцы.



Для оформления закуски, особенно если это делается к праздничному столу, можно использовать кондитерский мешок, выложив фарш в виде цветочков или волн, как крем на торте.

Ингредиенты для фаршированные яйца с сыром и чесноком:

яйцо (куриное, столовое) – 4 шт.

лук-репка – 100 г

сыр (плавленый, без пряных добавок) – 50 г

чеснок – 1-2 дольки

масло (растительное, рафинированное) – 1 ст.л.

соль (морская, средняя)

зелень (для подачи)

соус (майонез, можно сметану) – 1 -2 ст.л.

специи (перец молотый) – по вкусу.

Рецепт приготовления:

1) Промытые яйца варим не менее 8 минут (чтобы не треснула скорлупа, добавляем в воду немного соли), затем остужаем их 10-15 минут в холодной воде и удаляем скорлупу.



Очищенный лук меленько шинкуем.



Выкладываем лук в горячее масло разогретой сковородки и пассеруем до нежного цвета в течение 5-7 минут на среднем нагреве.

2) Плавленый сыр измельчаем кубиками.



Аккуратно разрезаем яйца вдоль надвое, вынимаем желтки.

3) Отправляем желтки в блендер, добавляем к ним пассерованный лук, измельчённый чеснок, сыр и майонез. Взбиваем в однородную массу.

4) Выкладываем фарш в белковые половинки яиц (можно при помощи кондитерского мешка) и декорируем закуску зеленью перед подачей к столу.



Приятного аппетита!