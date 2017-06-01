Малиновый джем в мультиварке: рецепт на зиму

Безумно ароматный и вкусный малиновый джем знаком нам с детства, когда бабушка или мама потчевали нас им во время зимних простуд или сезонных недомоганий. Каждый кулинар имеет в запасе свой рецепт приготовления этой витаминной заготовки: с косточками и без, с термической обработкой и без неё, но все они схожи в одном – малиновый аромат при открытии баночки с джемом просто ошеломителен!

Малиновый джем на зиму легко готовить в мультиварке. Создавая ароматный джем из свежей малины в домашних условиях, вы точно будете знать, что в нём нет никаких консервантов, красителей, загустителей и т.д. – настоящий экологически чистый продукт! Лучше всего его укупоривать в небольшие баночки, объёмом от 200 до 300 мл, чтобы вкусной заготовки хватило на один раз для смазывания блинов, оладий или для начинки пирога.

Ингредиенты для малинового джема на 0,5 л ёмкость:

600 г свежих ягод малины;

400 г сахарного песка.

Рецепт малинового джема в мультиварке на зиму:

1) Многие, консервируя малиновый джем, добавляют агар-агар, пектин или «Конфитюр», но густоту заготовки легко регулировать обычным сахарным песком: чем больше масса сладкого продукта, тем гуще получится джем. Промойте ягоды в воде, стараясь действовать без нажима, чтобы не раздавить их. Пересыпьте малину в ёмкость с антипригарным дном: кастрюлю, казан, сотейник и т.д. Обычная эмалированная посуда для этих целей не подходит – джем может начать приставать ко дну во время варки.

2) Добавьте сахарный песок. По желанию можно всыпать немного молотой корицы, ванильный сахар и т.д.

3) Поместите ёмкость на плиту и доведите её содержимое до кипения, а после убавьте огонь до минимального – вам необходимо заготовку слегка загустить. Томите её ещё в течение 10-15 минут. Крышки и банки прогрейте в духовке или на пару. Особенно легко это сделать в мультиварке, если у вас есть специальная насадка для приготовления на пару – таким образом вы можете пропарить сразу 6-7 баночек.

4) В горячие ёмкости влейте приготовленный джем из малины до самых краёв. Сразу же укупорьте банки горячими крышками и прокрутите их до упора, если они с резьбой. Жестяные крышки закатайте с помощью ключа для консервации. Желательно перевернуть каждую ёмкость с заготовкой дном верх или на бок, убеждаясь в качестве укупорки, а после этого – вынести её в кладовую или подвал до полного остывания. Кстати, джем из малины без термической обработки хранится только в холодильнике или погребе!

5) В любой момент вы можете насладиться вкусом летних малиновых ягод, собранных в одной баночке, доставая её из своих запасов на зиму.

Приятного вам аппетита!