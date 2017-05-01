Лёгкие и красивые причёски для выпускного своими руками

И вот «то самое» платье выбрано, куплены нарядные туфельки и сумочка, найден лучший визажист… Остался последний штрих – красивая причёска. Не обязательно отправляться для её создания в парикмахерскую или салон. Нарядную причёску вполне можно соорудить и дома, самостоятельно или с помощью подруги, сестры или мамы. Такие лёгкие и красивые причёски для выпускного очень просто создать своими руками. Мы предлагаем несколько вариантов несложных и оригинальных причёсок, которые помогут вам блистать на выпускном балу.

Причёски для выпускного своими руками

1) Двойная коса

Разделите волосы на две части, сверху оставив меньшую прядь и завязав её временно в узел.

Заплетите из нижней части волос свободную косу, закрепив её тонкой резинкой.

Слегка вытяните из косички пряди, добавив ей ширины и объёма.

Теперь развяжите верхний пучок и также заплетите из него меньшую косу. Её кончик надо спрятать под резинку уже завязанной нижней косы.

Верхнюю косу также надо слегка растрепать, вытягивая прядки.

Уложите меньшую косу на нижнюю часть причёски ровно посредине и слегка сбрызните причёску лаком для большей крепости.

Плетение кос никогда не выйдет из моды, ведь такие причёски смотрятся естественно, но при этом нарядно. Если у вас длинные и густые волосы, то такая двойная коса достойно завершит образ для выпускного вечера.

2) Пучок с косами

Этот вариант низкого пучка, украшенного косами, подойдёт для девушек с длинными локонами и без чёлки. При желании можно сделать не одну боковую косу, а две, уложив их в виде обруча.

Разделите волосы на боковой пробор и сплетите от линии пробора «колосок» из тонкой прядки.

Слегка вытяните из колоска пряди, придав ему объём и сформировав пышную плоскую косу.

На затылке из нижней части волос заплетите ещё одну небольшую косу – она будет обрамлять основание пучка.

Завяжите волосы вместе с боковой косичкой в низкий хвост и закрепите тонкой резинкой.

Нижнюю косу оберните вокруг основания пучка, закрывая резинку.

Кончик косы спрячьте под основанием пучка и закрепите невидимкой в тон оттенка волос.

3) Цветы из косичек

Эта нежная, необычная причёска очень идёт юным девушкам, подчёркивая их свежесть и красоту. А создаётся она из трёх простых косичек. Для её создания подойдут волосы любой густоты и длины ниже плеч.

Заплетите на макушке три одинаковых тоненьких косички и закрепите их кончики резинками, лучше, если они будут прозрачные или в тон волосам.

Из каждой косички вытяните слегка пряди, но только с одной стороны.

Затем каждую из косичек оборачивайте вокруг основания, укладывая как цветок.

Кончик косы спрячьте под «цветок». Все три элемента причёски следует располагать близко друг к другу, чтобы они смотрелись как венок.

Расправьте прядки в цветах из волос, придавая им одинаковый вид.

Отделите от волос возле уха тонкую прядку и сплетите из неё косичку, которую оберните вокруг головы как ободок. Её кончик спрячьте и закрепите невидимками на затылке.

4) Низкий пучок из трёх кос

Такая причёска подходит для тонких негустых волос и красиво смотрится на окрашенных в технике «омбре» или «шатуш» локонах.

Завейте волосы с помощью плойки, утюжка или бигуди в мягкие волны, добавляя им объёма и структурированности.

Внизу разделите волосы на три части и завяжите 3 низких хвостика рядом друг с другом. Резинки используйте максимально тонкие и в тон волосам, чтобы они были незаметны в причёске.

Каждый хвост заплетите в косичку и закрепите их концы резиночками.

Косички заверните в пучок, оборачивая вокруг резинки. Хвостики волос спрячьте под резинку и закрепите заколками.

Расправьте пряди в пучках, переплетая их друг с другом и формируя равномерный низкий пучок, имитирующий плетение.

Отделите по обе стороны лица две тонкие пряди и слегка завейте их в локоны.

5) Низкий пучок на основе косы

Эта простая, но эффектная причёска будет хорошо смотреться на длинных и густых волосах равномерной длины.

Дополнить её можно красивым гребнем или заколкой.