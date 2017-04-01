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Гранжевый макияж на перламутровых тенях: урок пошагово

В сегодняшнем уроке мы пошагово выполним модный гранжевый макияж полностью при помощи перламутровых теней. Такой макияж очень подходит под стиль гранж и будет уместен как для молодёжной вечеринки, так и для вечернего образа в коктейльных платьях.

 

Гранжевый макияж на перламутровых тенях: фото

 

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Для создания гранжевого макияжа вам понадобятся:

  • золотистая слюда;
  • фиолетовые рассыпчатые тени;
  • чёрный каял;
  • тёмно-коричневые матовые тени;
  • рассыпчатые тени в бежевом оттенке;
  • золотистые тени в светлом оттенке;
  • средство для создания водостойких стрелок (Graftobian Magic Set, Duraline Inglot или др.);
  • тушь;
  • кисти.

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 1

Урок по созданию гранжевого макияжа с пошаговыми фото

1) Перед работой с перламутровыми тенями лучше всего не покрывать полностью лицо тональной основой, так как крупная слюда осыпается и будет сложно убрать её с кожи. А так мы пройдёмся влажным спонжем и после этого завершим макияж лица. Предварительно легко затонируйте кожу век и зону вокруг бровей. Уже на этом этапе можете прорисовать чёткую и красивую бровь. Таким образом будет проще выполнять макияж глаз, когда видна вся картинка.

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 2

 

2) В основе макияжа будет лежать золотистая слюда среднего помола. Такой материал не держится на веке просто так и его необходимо закреплять как следует при помощи специальных средств. К примеру, это может быть очень стойкий праймер для век или же средство для создания водостойких стрелок и водостойкого макияжа.


Так как такое средство очень быстро сохнет, наносим его сперва на подвижное веко по частям. Пока оно не высохло, сверху крепим золотистую слюду. В середине подвижного века оставляем свободное место для фиолетовых теней.

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 3

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 4

 

3) Таким образом покрываем всю зону подвижного, нижнего и выводим на неподвижное веко. Мы должны получить вот такой лепесток с уголком чуть выше нашего уголка глаза.

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 5

 

4) Мы специально оставили свободное место на подвижном веке и снова туда наносим специальное средство для закрепления теней. Сразу же фиксируем там перламутровые тени в фиолетовом оттенке.

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 6

 

5) Тушёвку золотистой детали мы не можем оставить без внимания. Набираем светло-бежевые рассыпчатые тени на пушистую кисть и наносим их по всему контуру. Должна получиться очень лёгкая дымка и плавный переход.

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 7

 

6) Уголок века мы затемним коричневыми матовыми тенями, тем самым придадим глазу объём. Наносим сначала от внешнего уголка по ресничному ряду и тушуем как стрелку. То же самое повторяем с нижним веком и выводим уголок к виску.

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 8

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 9

 

7) Сделаем верхний ресничный ряд более насыщенным и прокрасим его чёрным каялом. Эта стрелка должна быть немного растушёвана и создавать лёгкую дымку.

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 10

 

8) Прокрашиваем каялом слизистую и нижний межресничный ряд. На слизистую очень аккуратно наносим фиолетовые тени. Карандаш в этом случае послужит нам в качестве подложки.

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 11

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 12

 

9) Лёгкий золотистый оттенок наносим в уголок глаза.

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 13

 

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10) Очень интенсивно прокрашиваем ресницы и теперь можно очистить лицо при помощи тоника, нанести тон, румяна, помаду и гранжевый макияж при помощи перламутровых теней готов!

 

Мастер-класс по созданию гранжевого макияжа на перламутровых тенях: фото 14

 

Гранжевый макияж на перламутровых тенях: фото

 

Гранжевый макияж на перламутровых тенях: фото

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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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