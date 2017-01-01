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Печенье с джемом в ореховой панировке: рецепт с фото

Предлагаю приготовить печенье с джемом в ореховой панировке. Вкусное, рассыпчатое печенье, с тонким ароматом ванили и с капелькой  клубничного наслаждения подарит неповторимый вкус, от которого все ваши родные будут в восторге. Печенье с джемом в ореховой панировке – это вкуснейший десерт к сладкому новогоднему столу или любому празднику. Печенье отлично подойдёт в качестве сладкого подарка для ваших друзей как на Новый год, так и на другой праздник, если, конечно, вы немного пофантазируете и красиво его оформите. Технология приготовления совсем не сложная и не требует дорогих ингредиентов.

 

Печенье с джемом в ореховой панировке: фото

 

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Ингредиенты для печенья с джемом в ореховой панировке:

Тесто:

  • Пшеничная мука - 150 г
  • Крахмал - 0,5 ст.л.
  • Куриный желток - 1 шт.
  • Масло сливочное - 100 г
  • Сахар - 50 г
  • Ванильный сахар - 1 ч.л.

Начинка:

  • Клубничный джем - 3-4 ч.л.

Для панировки:

  • Орехи грецкие - 50 г

Продукты для приготовления печенья: фото 1

Рецепт приготовления печенья с джемом в ореховой панировке:

1) Возьмите сливочное масло, немного подержите при комнатной температуре, чтобы оно немного стало мягче. Можно использовать маргарин хорошего качества. Поместите в чашу кухонного миксера. Взбейте до пышного состояния.

 

Взбитое масло: фото 2

 

2) Продолжая взбивать, насыпьте ванильный и обычный сахар.

 

Взбитое масло с сахаром и ванилью: фото 3

 

3) Добавьте куриный желток.  Взбейте до полного растворения сахарных крупинок.

 

Добавление в тесто желтка: фото 4

 

4) Просейте пшеничную муку. Смешайте её с крахмалом. Небольшими порциями подсыпьте муку в масляную смесь.

 

Добавление в тесто муки и крахмала: фото 5

 

5) Смесь переложите на подпыленную доску и замесите однородное тесто. Возможно, понадобится ещё немного муки. Клубок заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 3-4 часа.

 

Готовое тесто: фото 6

 

6) Грецкие орехи измельчите в блендере до мелкой крошки. Достаньте тесто из холодильника. Разделите на две части. Из каждой сформируйте жгут. Жгутики нарежьте порционными кусочками. Из каждого кусочка скатайте шарик размером с грецкий орех. Запанируйте в измельчённых грецких орехах.

 

Формировка печенья: фото 7

 

7) Металлический лист застелите пергаментной бумагой. Выложите заготовки на небольшом расстоянии друг от друга. В центре пальцем сделайте углубление для начинки. Отправьте в горячую духовку, разогретую до 180 градусов.

 

Печенье, готовое к выпечке: фото 8

 

8) Через 5-7 минут достаньте противень из духовки и ещё раз вдавите выемки. Отправьте в духовой шкаф при 180-200 градусах. Выпекайте 20-30 минут.

 

Готовое печенье: фото 9

 

9) Готовое печенье немного остудите. Выемки заполните клубничным джемом или любым на ваш выбор. Печенье с джемом в ореховой панировке готово. По желанию, посыпьте сахарной пудрой.

 

Готовое печенье, заполненное джемом: фото 10

 

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Печенье с джемом в панировке из орехов готово. Приятного аппетита!

 

Печенье с джемом в ореховой панировке: фото

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Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Светлана Светлая

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