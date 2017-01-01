Печенье с джемом в ореховой панировке: рецепт с фото

Предлагаю приготовить печенье с джемом в ореховой панировке. Вкусное, рассыпчатое печенье, с тонким ароматом ванили и с капелькой клубничного наслаждения подарит неповторимый вкус, от которого все ваши родные будут в восторге. Печенье с джемом в ореховой панировке – это вкуснейший десерт к сладкому новогоднему столу или любому празднику. Печенье отлично подойдёт в качестве сладкого подарка для ваших друзей как на Новый год, так и на другой праздник, если, конечно, вы немного пофантазируете и красиво его оформите. Технология приготовления совсем не сложная и не требует дорогих ингредиентов.

Ингредиенты для печенья с джемом в ореховой панировке:

Тесто:

Пшеничная мука - 150 г

Крахмал - 0,5 ст.л.

Куриный желток - 1 шт.

Масло сливочное - 100 г

Сахар - 50 г

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Начинка:

Клубничный джем - 3-4 ч.л.

Для панировки:

Орехи грецкие - 50 г

Рецепт приготовления печенья с джемом в ореховой панировке:

1) Возьмите сливочное масло, немного подержите при комнатной температуре, чтобы оно немного стало мягче. Можно использовать маргарин хорошего качества. Поместите в чашу кухонного миксера. Взбейте до пышного состояния.

2) Продолжая взбивать, насыпьте ванильный и обычный сахар.

3) Добавьте куриный желток. Взбейте до полного растворения сахарных крупинок.

4) Просейте пшеничную муку. Смешайте её с крахмалом. Небольшими порциями подсыпьте муку в масляную смесь.

5) Смесь переложите на подпыленную доску и замесите однородное тесто. Возможно, понадобится ещё немного муки. Клубок заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 3-4 часа.

6) Грецкие орехи измельчите в блендере до мелкой крошки. Достаньте тесто из холодильника. Разделите на две части. Из каждой сформируйте жгут. Жгутики нарежьте порционными кусочками. Из каждого кусочка скатайте шарик размером с грецкий орех. Запанируйте в измельчённых грецких орехах.

7) Металлический лист застелите пергаментной бумагой. Выложите заготовки на небольшом расстоянии друг от друга. В центре пальцем сделайте углубление для начинки. Отправьте в горячую духовку, разогретую до 180 градусов.

8) Через 5-7 минут достаньте противень из духовки и ещё раз вдавите выемки. Отправьте в духовой шкаф при 180-200 градусах. Выпекайте 20-30 минут.

9) Готовое печенье немного остудите. Выемки заполните клубничным джемом или любым на ваш выбор. Печенье с джемом в ореховой панировке готово. По желанию, посыпьте сахарной пудрой.

Печенье с джемом в панировке из орехов готово. Приятного аппетита!