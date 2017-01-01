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Азиатский суп с курицей, кокосом и лемонграссом: рецепт с фото

Ароматный азиатский суп с курицей, кокосом и лемонграссом добавит вашему обеду тропический колорит и удивит своей оригинальностью. Помимо прекрасных вкусовых качеств, блюдо отличается низкой калорийностью и его без опаски можно кушать тем, кто следит за своей фигурой. Этот рецепт лимонного супа с кусочками овощей и ломтиками нежного куриного мяса станет достойным украшением любого стола.

 

Азиатский суп с курицей, кокосом и лемонграссом: фото

 

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Ингредиенты для азиатского супа с курицей, кокосом и лемонграссом:

  • Курица – 0,5 кг.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Лемонграсс – 1 пучок.
  • Корень галангала – 1 шт.
  • Молодой кокос – 1 шт.
  • Листья лимонника - 6-7 шт.
  • Перец горошком, соль – по вкусу.
  • Половинки обычного (старого) кокоса для декора – 2 шт.

Ингредиенты дляприготовления супа: фото 1

Рецепт приготовления азиатского супа с курицей, кокосом и лемонграссом

1) Куриное филе нарезать на кусочки, кожицу можно не удалять. Курицу посолить, добавить чёрный перец горошком и оставить на полчаса. При желании можете добавить и какие-то другие специи, но главное, чтобы они имели не слишком яркий вкус.

 

Нарезанная курица: фото 2

 

Курица со специями: фото 3

 

2) Корень галангала очистить и порезать сначала на четыре части, а затем каждую из них на тонкие ломтики. Если наш корень имеет неправильную форму – режем произвольными кусочками, но не забываем о том, что они не должны быть слишком крупными.

 

3) Подготавливаем изюминку супа – от лемонграсса нам понадобится нижняя часть, а зелень можно удалить, листья лимонника тщательно промываем и оставляем обсыхать.

 

Лемонграсс и лимонник: фото 4

 

4) Помидоры нарезаем крупными дольками. Из одного плода должно получиться четыре кусочка. Также можно использовать помидоры черри, их следует взять из расчёта 4 штуки вместо одного обычного томата, нарезать половинками.

 

Нарезанные помидоры: фото 5

 

5) Ставим варить курицу, горошинки перца предварительно стоит удалить. Через 5-10 минут после закипания добавляем в бульон все подготовленные овощи и травы. Репчатый лук очищаем, крупно режем, после чего его также добавляем в бульон.

 

Нарезанный лук: фото 6

 

Приготовление супа: фото 7

 

Азиатский суп: фото 8

 

6) Молодой кокос тщательно промываем, очищаем от кожуры с одного бока и делаем отверстие для того, чтобы можно было слить его сок. Обратите внимание, что если кокос недостаточно свеж, жидкости в нём будем мало, и желательно взять второй орех. Сок кокоса вливается в суп за 10 минут до готовности, после чего блюдо доводится на маленьком огне.

 

Добавление в суп сока кокоса: фото 9

 

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К столу азиатский суп с курицей, кокосом и лемонграссом следует подавать горячим. Есть оригинальная идея оформления – вместо тарелок использовать половинки вызревших кокосов. Они твёрдые и покрыты жёстким волокном, гигиеничны в использовании и эффектно смотрятся в любой сервировке. Отлично лимонный суп с курицей будет смотреться на тропической вечеринке или тематическом банкете. При желании, к этому блюду можно подать рис как гарнир.

 

Азиатский суп с курицей, кокосом и лемонграссом: фото

 

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Ирина Малихова

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