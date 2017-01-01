Азиатский суп с курицей, кокосом и лемонграссом: рецепт с фото

Ароматный азиатский суп с курицей, кокосом и лемонграссом добавит вашему обеду тропический колорит и удивит своей оригинальностью. Помимо прекрасных вкусовых качеств, блюдо отличается низкой калорийностью и его без опаски можно кушать тем, кто следит за своей фигурой. Этот рецепт лимонного супа с кусочками овощей и ломтиками нежного куриного мяса станет достойным украшением любого стола.

Ингредиенты для азиатского супа с курицей, кокосом и лемонграссом:

Курица – 0,5 кг.

Репчатый лук – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Лемонграсс – 1 пучок.

Корень галангала – 1 шт.

Молодой кокос – 1 шт.

Листья лимонника - 6-7 шт.

Перец горошком, соль – по вкусу.

Половинки обычного (старого) кокоса для декора – 2 шт.

Рецепт приготовления азиатского супа с курицей, кокосом и лемонграссом

1) Куриное филе нарезать на кусочки, кожицу можно не удалять. Курицу посолить, добавить чёрный перец горошком и оставить на полчаса. При желании можете добавить и какие-то другие специи, но главное, чтобы они имели не слишком яркий вкус.

2) Корень галангала очистить и порезать сначала на четыре части, а затем каждую из них на тонкие ломтики. Если наш корень имеет неправильную форму – режем произвольными кусочками, но не забываем о том, что они не должны быть слишком крупными.

3) Подготавливаем изюминку супа – от лемонграсса нам понадобится нижняя часть, а зелень можно удалить, листья лимонника тщательно промываем и оставляем обсыхать.

4) Помидоры нарезаем крупными дольками. Из одного плода должно получиться четыре кусочка. Также можно использовать помидоры черри, их следует взять из расчёта 4 штуки вместо одного обычного томата, нарезать половинками.

5) Ставим варить курицу, горошинки перца предварительно стоит удалить. Через 5-10 минут после закипания добавляем в бульон все подготовленные овощи и травы. Репчатый лук очищаем, крупно режем, после чего его также добавляем в бульон.

6) Молодой кокос тщательно промываем, очищаем от кожуры с одного бока и делаем отверстие для того, чтобы можно было слить его сок. Обратите внимание, что если кокос недостаточно свеж, жидкости в нём будем мало, и желательно взять второй орех. Сок кокоса вливается в суп за 10 минут до готовности, после чего блюдо доводится на маленьком огне.

К столу азиатский суп с курицей, кокосом и лемонграссом следует подавать горячим. Есть оригинальная идея оформления – вместо тарелок использовать половинки вызревших кокосов. Они твёрдые и покрыты жёстким волокном, гигиеничны в использовании и эффектно смотрятся в любой сервировке. Отлично лимонный суп с курицей будет смотреться на тропической вечеринке или тематическом банкете. При желании, к этому блюду можно подать рис как гарнир.