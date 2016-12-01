Новогодний арт-макияж с ёлочкой на веке: урок с пошаговыми фото

Если вы в поисках креативного новогоднего макияжа, тогда этот мастер-класс именно для вас. Именно в нём мы создадим арт-макияж с новогодней ёлочкой и это будет смотреться гармонично и красиво.

Для создания новогоднего арт-макияжа с ёлочкой вам понадобятся:

чёрная подводка;

зелёные тени;

золотистые и чёрные тени;

светлые тени под бровь и уголок глаза;

коричневые тени;

синяя, белая, красная подводка;

тушь;

чёрный каял;

кисти.

Урок новогоднего арт-макияж с ёлочкой:

1) Для создания такого макияжа необходимо как следует подготовить веко, чтобы тон был равномерным и макияж стойким. Снимите тоником лишнее с кожи и нанесите базу под тени и отдельно базу под тональную основу. После впитывания базы нанесите лёгким слоем тональную основу, которую теперь необходимо закрепить пудрой или базовыми тенями. Прорисуйте чёткую и красивую бровь.

2) Начнём макияж с прорисовки ёлочки. Лучше всего взять водостойкую подводку. Ёлка будет расположена лёжа на веке и нижняя стрелка будет самой нижней веткой. Рисуем стрелку, конец которой направляем к виску и делаем небольшой изгиб. Конец стрелки должен быть острым.

3) Дальше рисуем ветви ёлочки так же, как рисовали в детстве на бумаге. Если провести линию по концам ветвей, то она будет с точностью повторять изгиб брови. Это поможет создать не только оригинальный макияж, но и правильный. Верхушка ёлочки будет доходить до середины века или заканчиваться на уровне зрачка.

4) Заполняем чёрным цветом контур, который только что прорисовали. До складки цвет будет интенсивный, а вот после неё стушёвываем подводку на подвижное веко.

5) Берём маленькую кисть и заполняем подводку зелёными тенями. Очень аккуратно работайте в зоне контура ёлочки. Это нужно делать пока подводка ещё свежая, чтобы тени хорошо прилипли.

6) Заполните внутренний уголок глаза светлым оттенком теней.

7) Берём золотистые или бронзовые тени для век и полностью заполняем подвижное веко. Немного миксуем золотой оттенок с зелёным.

8) Далее будем работать с чёрным цветом. Подводкой рисуем стрелку от внутреннего уголка глаза. Уводим хвостик стрелки в последнюю ветку ёлочки.

9) Теперь нам нужно перекрыть переход из золотистого цвета в зелёный и это мы сделаем при помощи чёрных теней. Наносим чёрный цвет по направлению к головке брови и только по подвижному веку.

10) Украшаем нашу ёлочку звездой и игрушками в виде разноцветных точек. Только не закрывайте веко полностью точками.

11) Наносим светлые тени под бровь, не затрагивая ветки ёлочки.

12) Нижнее веко также обрабатываем, так как не можем оставить его без какой-либо обработки. Подводим веко коричневыми тенями.

13) Легко подводим слизистую и заполняем ресничный ряд чёрным каялом.

14) Интенсивно прокрашиваем ресницы и при необходимости клеим дополнительные.

Новогодний макияж с нарисованной ёлочкой на веке готов!