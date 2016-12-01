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Новогодний арт-макияж с ёлочкой на веке: урок с пошаговыми фото

Если вы в поисках креативного новогоднего макияжа, тогда этот мастер-класс именно для вас. Именно в нём мы создадим арт-макияж с новогодней ёлочкой и это будет смотреться гармонично и красиво.

 

Новогодний арт-макияж с ёлочкой на веке: фото

 

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Для создания новогоднего арт-макияжа с ёлочкой вам понадобятся:

  • чёрная подводка;
  • зелёные тени;
  • золотистые и чёрные тени;
  • светлые тени под бровь и уголок глаза;
  • коричневые тени;
  • синяя, белая, красная подводка;
  • тушь;
  • чёрный каял;
  • кисти.

Урок новогоднего арт-макияж с ёлочкой:

1) Для создания такого макияжа необходимо как следует подготовить веко, чтобы тон был равномерным и макияж стойким. Снимите тоником лишнее с кожи и нанесите базу под тени и отдельно базу под тональную основу. После впитывания базы нанесите лёгким слоем тональную основу, которую теперь необходимо закрепить пудрой или базовыми тенями. Прорисуйте чёткую и красивую бровь.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 1

 

2) Начнём макияж с прорисовки ёлочки. Лучше всего взять водостойкую подводку. Ёлка будет расположена лёжа на веке и нижняя стрелка будет самой нижней веткой. Рисуем стрелку, конец которой направляем к виску и делаем небольшой изгиб. Конец стрелки должен быть острым.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 2

 

3) Дальше рисуем ветви ёлочки так же, как рисовали в детстве на бумаге. Если провести линию по концам ветвей, то она будет с точностью повторять изгиб брови. Это поможет создать не только оригинальный макияж, но и правильный. Верхушка ёлочки будет доходить до середины века или заканчиваться на уровне зрачка.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 3

 

4) Заполняем чёрным цветом контур, который только что прорисовали. До складки цвет будет интенсивный, а вот после неё стушёвываем подводку на подвижное веко.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 4

 

5) Берём маленькую кисть и заполняем подводку зелёными тенями. Очень аккуратно работайте в зоне контура ёлочки. Это нужно делать пока подводка ещё свежая, чтобы тени хорошо прилипли.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 5

 

6) Заполните внутренний уголок глаза светлым оттенком теней.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 6

 

7) Берём золотистые или бронзовые тени для век и полностью заполняем подвижное веко. Немного миксуем золотой оттенок с зелёным.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 7

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 8

 

8) Далее будем работать с чёрным цветом. Подводкой рисуем стрелку от  внутреннего уголка глаза. Уводим хвостик стрелки в последнюю ветку ёлочки.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 9

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 10

 

9) Теперь нам нужно перекрыть переход из золотистого цвета в зелёный и это мы сделаем при помощи чёрных теней. Наносим чёрный цвет по направлению к головке брови и только по подвижному веку.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 11

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 12

 

10) Украшаем нашу ёлочку звездой и игрушками в виде разноцветных точек. Только не закрывайте веко полностью точками.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 13

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 14

 

11) Наносим светлые тени под бровь, не затрагивая ветки ёлочки.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 15

 

12) Нижнее веко также обрабатываем, так как не можем оставить его без какой-либо обработки. Подводим веко коричневыми тенями.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 16

 

13) Легко подводим слизистую и заполняем ресничный ряд чёрным каялом.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 17

 

14) Интенсивно прокрашиваем ресницы и при необходимости клеим дополнительные.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего арт-макияжа с ёлочкой на веке: фото 18

 

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Новогодний макияж с нарисованной ёлочкой на веке готов!

 

Новогодний арт-макияж с ёлочкой на веке: фото

 

Новогодний арт-макияж с ёлочкой на веке: фото

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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