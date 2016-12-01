Новогодний маникюр с зимним рисунком: урок с фото

С приходом зимы мы меняем не только цвета косметики и маникюра, но и стиль в одежде, аксессуары. На ногтях всё чаще можно встретить различные зимние атрибуты - снежинки, ёлочки, шишки и даже оленей. Мы сделаем фиолетовый новогодний маникюр с зимним рисунком. В этом уроке попробуем изобразить тёплые варежки и сделаем их объёмными при помощи акриловой пудры.

Нам понадобится:

топ и база для гель-лака;

тёмный и светлый оттенки гель-лака;

тонкая кисть;

прозрачная акриловая пудра. Можно использовать и цветную пудру светлых оттенков.

Этапы создания новогоднего маникюра с зимним рисунком:

1) Готовим ногтевую пластину к покрытию.

2) Наносим базу, два слоя гель-лака и слой топа. Каждый из них просушиваем в лампе. Этот дизайн выполняется на готовом покрытии после снятия липкого слоя.

3) Начнём со снега. Ставим точки разного размера по всему ногтю. Больше точек возле кутикулы и совсем немного ближе к свободному краю.

4) На непросохший гель-лак сыпем акриловую пудру и в таком виде сушим в лампе. Убираем лишнюю пудру щёточкой.

5) Повторяем эти действия для указательного пальца и мизинца.

6) На большом и безымянном пальцах нарисуем варежки. Если вы используете для рисования жидкий гель-лак, то он имеет особенность растекаться по поверхности. Поэтому вам, скорее всего, придётся выполнить рисунок в 2 или 3 этапа. И работать желательно быстро.

7) Сначала можно нарисовать контур варежки, засыпать пудрой и высушить.

8) Затем убрать всё лишнее и выполнить уже декор внутри и снова повторить все действия с пудрой.

Получится дизайн с зимним настроением. Носится такой объёмный рисунок очень хорошо до снятия материала. При загрязнении его достаточно помыть с мылом и щёточкой. При использовании качественной пудры мелкого помола элементы не цепляются за одежду и не приносят неудобств.



Попробуйте этот стильный дизайн и не забывайте носить варежки зимой!



В новогоднем маникюре использованы: топовое и базовое покрытие Beautix, фиолетовый оттенок гель-лака Beautix 297, белый гель-лак BlueSky 1138, тонкая кисть Rubloff 00.