Фаршированная скумбрия, запечённая в духовке: рецепт с фото

Фаршированная скумбрия, запечённая в духовке с овощами — аппетитное блюдо, которое можно подать к обеденному или праздничному столу. В процессе выпекания рыба в фольге сохраняет все свои ароматы и сочность, при этом готовится без добавления масла. Специи придают скумбрии не только необычайно вкусный аромат, но и красивый золотистый цвет. В качестве начинки в данном рецепте используются болгарский перец и спаржевая фасоль, которые выгодно оттеняют вкус рыбы.

При желании, вместо овощей можно использовать другие начинки, к примеру, нафаршировать скумбрию рисом и грибами или варёным яйцом и зелёным луком — смело экспериментируйте и удивляйте своих гостей каждый раз новым вкусом блюда.

Ингредиенты для фаршированной скумбрии, запечённой в духовке:

скумбрия — 1 шт.;

спаржевая фасоль — 100 г;

болгарский перец — 0,5 шт.;

соль — 3-4 щеп.;

лимон — 0,5 шт.;

кунжут — 0,5 ч. л.;

карри — 1 щеп.;

кориандр — 1 щеп.;

куркума — 1 щеп.;

молотый имбирь — 2 щеп.;

сушёный молотый чеснок — 2 щеп.;

мускатный орех — 1 щеп.;

молотый чёрный перец — 1 щеп.;

молотый красный перец — 1 щеп.

Рецепт приготовления фаршированной скумбрии в духовке

1) Острым ножом делаем разрез вдоль спинки скумбрии (брюшко не разрезаем, оставляем его целым). Аккуратно вырезаем и удаляем скелет, стараясь не повредить целостность кожи.

2) Через надрез в спинке удаляем внутренности рыбы, вычищаем чёрную плёнку, которая горчит. Очищенную рыбу промываем в холодной воде, удаляем кости. В результате должна получиться достаточно большая выемка, в которую в последующем будет помещена начинка.

3) Подрезаем плавники, удаляем жабры — удобнее всего использовать для выполнения данной процедуры кухонные ножницы.

4) Готовим ароматную смесь для рыбы, соединив 3 щепотки соли, кунжут, карри, кориандр, куркуму, молотый имбирь, молотый сушёный чеснок, мускатный орех, чёрный и красный перец. Получившейся смесью специй натираем тушку рыбы с внутренней и внешней стороны.

5) Для начинки нарезаем болгарский перец кубиком, спаржевую фасоль — небольшими длинными кусочками. Если используются замороженные овощи, их необходимо разморозить при комнатной температуре. Спаржу и болгарский перец слегка сбрызгиваем лимонным соком, добавляем 1 щепотку соли и перемешиваем.

6) Рыбу, натёртую специями, фаршируем овощной смесью.

7) Выкладываем скумбрию на отрезок фольги и при помощи деревянных зубочисток скрепляем место разреза на спинке, чтобы фаршированная рыба лучше держала форму.



8) Заворачиваем рыбу в фольгу и отправляем запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Спустя указанное время открываем фольгу и запекаем ещё 5-6 минут, чтобы скумбрия зарумянилась.

Готовое блюдо подаём в охлаждённом виде, украсив блюдо ломтиками свежего лимона. Фаршированная скумбрия, запечённая в духовке, отлично сочетается со свежей клюквой и бокалом белого вина.

Приятного аппетита!