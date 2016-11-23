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Молочная пшённая каша с карамелизированной тыквой и изюмом: рецепт с фото

Если вам нужно быстро приготовить вкусную молочную кашу, тогда стоит обратить внимание на такую полезную и вкусную крупу, как пшено. Если его правильно приготовить, то такая каша может угодить всей семье, главное, добавить изюминку в привычное блюдо. Молочная пшённая каша с карамелизированной тыквой и изюмом как раз из таких необычных рецептов.
Вместо изюма можно добавлять в готовое блюдо кусочки кураги или чернослива, либо сделать микс из всего. Сладкую кашу можно подавать к столу на завтрак, обед. Время приготовления молочной пшённой каши с изюмом в мультиварке – около часа.

 

Молочная пшенная каша с карамелизированной тыквой и изюмом: фото

 

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Ингредиенты для пшённой каши с карамелизированной тыквой и изюмом:

  • пшено – 2 стакана,
  • вода – 2 стакана,
  • молоко – 4 стакана,
  • сахар – 0,5 стакана,
  • сливочное масло – 50 граммов,
  • тыква – 250 граммов.

Рецепт приготовления:

1) Тыкву очистите от кожуры, затем помойте. Нарежьте кубиками или прямоугольниками небольшого размера. Включите режим «Тушение» на мультиварке и выложите тыкву в чашу.

 

Подготовленная тыква: фото 1

 

2) Туда же положите кусочек сливочного масла.

 

Добавление сливочного масла: фото 2

 

3) И засыпьте 2-3 столовых ложки сахара. Хорошо помешайте содержимое чаши, чтобы масло стало жидким. Тушите тыкву примерно 10-15 минут, постоянно помешивая. Она должна стать мягкой.

 

Добавление сахара: фото 3

 

4) Когда тыква карамелизируется, засыпьте пшено. Его можно предварительно промыть под проточной водой.

 

Добавление пшена: фото 4

 

5) Залейте молоком любой жирности.

 

Добавление в кашу молока: фото 5

 

6) Добавьте воду. Вместо воды можно использовать только молоко. В этом случае вам потребуется 6 стаканов молока.

 

Можно засыпать ещё сахар, если вы любите сладкую кашу.

 

Добавление в кашу воды: фото 6

 

7) Варите блюдо примерно 25-30 минут на режиме «Тушение». Время приготовления ещё будет зависеть от мощности вашей мультиварки, поэтому лучше следить, чтобы каша не пригорела. Когда вся жидкость испарится, можно добавить в чашу изюм. Его лучше заранее замочить в тёплой воде на 10 минут. Помешайте кашу, выключите режим, закройте крышкой мультиварку и оставьте на 20 минут.

 

Каша с изюмом: фото 7

 

Смотрите другой рецепт: Рисовая каша с тыквой на молоке.

 

Готовую пшённую молочную кашу с изюмом можно подавать к столу.

 

Молочная пшенная каша с карамелизированной тыквой и изюмом: фото

 

 

 (голосов: 1)
Автор:
23 ноября 2016
Фото: Хоновец Евгения

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