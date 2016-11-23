Молочная пшённая каша с карамелизированной тыквой и изюмом: рецепт с фото

Если вам нужно быстро приготовить вкусную молочную кашу, тогда стоит обратить внимание на такую полезную и вкусную крупу, как пшено. Если его правильно приготовить, то такая каша может угодить всей семье, главное, добавить изюминку в привычное блюдо. Молочная пшённая каша с карамелизированной тыквой и изюмом как раз из таких необычных рецептов.

Вместо изюма можно добавлять в готовое блюдо кусочки кураги или чернослива, либо сделать микс из всего. Сладкую кашу можно подавать к столу на завтрак, обед. Время приготовления молочной пшённой каши с изюмом в мультиварке – около часа.

Ингредиенты для пшённой каши с карамелизированной тыквой и изюмом:

пшено – 2 стакана,

вода – 2 стакана,

молоко – 4 стакана,

сахар – 0,5 стакана,

сливочное масло – 50 граммов,

тыква – 250 граммов.

Рецепт приготовления:

1) Тыкву очистите от кожуры, затем помойте. Нарежьте кубиками или прямоугольниками небольшого размера. Включите режим «Тушение» на мультиварке и выложите тыкву в чашу.

2) Туда же положите кусочек сливочного масла.

3) И засыпьте 2-3 столовых ложки сахара. Хорошо помешайте содержимое чаши, чтобы масло стало жидким. Тушите тыкву примерно 10-15 минут, постоянно помешивая. Она должна стать мягкой.

4) Когда тыква карамелизируется, засыпьте пшено. Его можно предварительно промыть под проточной водой.

5) Залейте молоком любой жирности.

6) Добавьте воду. Вместо воды можно использовать только молоко. В этом случае вам потребуется 6 стаканов молока.

Можно засыпать ещё сахар, если вы любите сладкую кашу.

7) Варите блюдо примерно 25-30 минут на режиме «Тушение». Время приготовления ещё будет зависеть от мощности вашей мультиварки, поэтому лучше следить, чтобы каша не пригорела. Когда вся жидкость испарится, можно добавить в чашу изюм. Его лучше заранее замочить в тёплой воде на 10 минут. Помешайте кашу, выключите режим, закройте крышкой мультиварку и оставьте на 20 минут.

Готовую пшённую молочную кашу с изюмом можно подавать к столу.