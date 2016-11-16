Песочное печенье Зебра: рецепт с фото

Обычным песочным печеньем зашедшую на чай подругу вы не удивите. Зато, если предложите ей шоколадно-кремовое песочное печенье «Зебра», рецепт у вас она попросит обязательно. Мороки с ними не больше, чем с яблочной шарлоткой или бисквитом, поэтому запасаемся нужными продуктами, терпением и приступаем к готовке.

Ингредиенты для песочного печенья «Зебра»:

маргарин или сливочное масло – 100 г

сахар – 4 столовые ложки

разрыхлитель теста – 1 чайная ложка

яйцо – 1 шт.

мука – 1 полный стакан

ванилин – 1 маленький пакетик

какао-порошок – 2 столовые ложки

подготовьте также бумагу для выпечки

Рецепт песочного печенья «Зебра»:

1) Мягкий маргарин соединяем с сахаром и ванилином, растираем.

2) Миксер не доставайте, вы превосходно всё замешаете вилкой или ложкой, как удобнее. Если возьмёте обычный сахар-песок, то кристаллики будут чувствоваться в готовом печенье, впрочем, они и видны будут. Для однородной консистенции замените его сахарной пудрой. Хотя сахар на печенюхах станет своеобразным украшением.

Дальше вбиваем в массу яйцо, хорошенько вымешиваем.

3) Следом идут мука и разрыхлитель.

4) При отсутствии последнего компонента можно взять соду, предварительно гашёную в уксусе. Помните, если всё-таки решили произвести замену, то соды должно быть на половину меньше, чем требуемого количества разрыхлителя.

Замешиваем эластичное тесто.

5) Нужно ещё добавлять муку или нет, я проверяю таким образом: скалкой раскатываю тесто, если оно не прилипло к ней, значит, консистенция хорошая и мукой её забивать не нужно. Делим тесто на две части. В одну добавляем какао, вымешиваем.

6) Присыпаем стол мукой. Начинаем раскатывать шоколадный пласт. В принципе, делайте это так, как получается, но для удобства второй белый шар должен иметь похожую форму. Перекладываем белый пласт на тёмный, слегка приминаем скалкой, буквально туда-обратно, сворачиваем в рулет.

7) Оборачиваем в пищевую плёнку и кладём в морозильник на 15-20 минут (чуть затвердевшим его легче будет разрезать).

Минут за 10 до того, как достанете тесто, включите духовку разогреваться. Замороженный рулет разрезаем на колечки толщиной 1-1,5 см. Кладём их в форму для запекания или на противень, застланный бумагой.

8) Отправляем выпекаться в горячую духовку при температуре 200 градусов. 20-ти минут хватит, чтобы печенье приготовилось. Для достоверности можете разломать одну штучку. Как понимаете, у готового лакомства не должно остаться внутри сырого теста.

Даём печенью немного остыть. Перекладываем в тарелочку или конфетницу и кушаем.

Приятного аппетита!