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Шаурма по-домашнему со свининой и овощами: рецепт с фото

Предлагаю приготовить самый сытный и самый вкусный перекус для всей семьи. Шаурма домашняя понравится как взрослым, так и детям. Приготовить шаурму совсем не сложно и для этого не требуется много времени. В интернете вы найдёте множество вариантов начинки и соусов для шаурмы. Хочу поделиться приготовлением несложной начинки и соуса.

 

Шаурма по-домашнему: фото

 

Итак, давайте готовить.

 

Смотрите также, как приготовить домашний тонкий лаваш, запечённый в духовке (рецепт с фото).

Ингредиенты для домашней шаурмы со свининой:

  • Лаваш 2 шт.
  • Свинина 200 г
  • Масло подсолнечное 2  ст.л.
  • Соль по вкусу
  • Перец чёрный молотый по вкусу

Овощная начинка:

  • Капуста белокочанная 150 г
  • Морковь 130 г
  • Перец сладкий 100 г
  • Соль
  • Перец молотый
  • Масло подсолнечное 1 ст.л.

Соус для шаурмы:

  • Сметана 70 г
  • Майонез 70 г
  • Чеснок 2 зубка
  • Укроп 2-4 веточки
  • Соль
  • Перец чёрный молотый

 

Ингредиенты для приготовления шаурмы: фото 1

Как приготовить шаурму со свиной и овощами в домашних условиях:

1) Начните с приготовления мяса. Промойте свинину и обсушите салфеткой. Натрите солью и молотым перцем.

 

Приготовление мяса: фото 2

 

2) Разогрейте в сковороде подсолнечное масло. Обжарьте свинину на среднем огне, до образования румяной корочки. Примерно по 3-5 минут с каждой стороны. Обжаренное мясо немного остудите.

 

Обжаренное мясо: фото 3

 

3) Для овощной начинки подготовьте овощи. Промойте морковь, очистите от кожуры. Сладкий перец очистите от семян. Все овощи нарежьте тонкой соломкой. Поместите в глубокую тарелочку. Перемешайте. Посыпьте солью и молотым перцем. Заправьте подсолнечным маслом.

 

Овощная начинка: фото 4

 

4) Разверните лист лаваша. С одной стороны уложите порцию овощной начинки.

 

Распределение овощной начинки по лавашу: фото 5

 

5) Для соуса смешайте сметану с майонезом, натёртым чесноком и рубленой зеленью. Приправьте специями по вкусу. На овощной слой добавьте соус.

 

Добавление соуса: фото 6

 

6) Мясо нарежьте тонкими пластинками, уложите на слой соуса.

 

Добавление мяса: фото 7

 

7) Аккуратно сформируйте рулет. Сначала заверните немного к центру боковые стороны, чтобы не выпадала начинка. Потом со стороны начинки заверните в рулет.

 

Готовая шаурма: фото 8

 

Шаурма домашняя готова. Быстренько все к столу.

 

Приятного аппетита!

 

Шаурма по-домашнему: фото

 

Шаурма по-домашнему: фото

 (голосов: 1)
Автор:
7 сентября 2016
Фото: Светлана Светлая

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