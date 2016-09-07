Шаурма по-домашнему со свининой и овощами: рецепт с фото

Предлагаю приготовить самый сытный и самый вкусный перекус для всей семьи. Шаурма домашняя понравится как взрослым, так и детям. Приготовить шаурму совсем не сложно и для этого не требуется много времени. В интернете вы найдёте множество вариантов начинки и соусов для шаурмы. Хочу поделиться приготовлением несложной начинки и соуса.

Итак, давайте готовить.

Ингредиенты для домашней шаурмы со свининой:

Лаваш 2 шт.

Свинина 200 г

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Овощная начинка:

Капуста белокочанная 150 г

Морковь 130 г

Перец сладкий 100 г

Соль

Перец молотый

Масло подсолнечное 1 ст.л.

Соус для шаурмы:

Сметана 70 г

Майонез 70 г

Чеснок 2 зубка

Укроп 2-4 веточки

Соль

Перец чёрный молотый

Как приготовить шаурму со свиной и овощами в домашних условиях:

1) Начните с приготовления мяса. Промойте свинину и обсушите салфеткой. Натрите солью и молотым перцем.

2) Разогрейте в сковороде подсолнечное масло. Обжарьте свинину на среднем огне, до образования румяной корочки. Примерно по 3-5 минут с каждой стороны. Обжаренное мясо немного остудите.

3) Для овощной начинки подготовьте овощи. Промойте морковь, очистите от кожуры. Сладкий перец очистите от семян. Все овощи нарежьте тонкой соломкой. Поместите в глубокую тарелочку. Перемешайте. Посыпьте солью и молотым перцем. Заправьте подсолнечным маслом.

4) Разверните лист лаваша. С одной стороны уложите порцию овощной начинки.

5) Для соуса смешайте сметану с майонезом, натёртым чесноком и рубленой зеленью. Приправьте специями по вкусу. На овощной слой добавьте соус.

6) Мясо нарежьте тонкими пластинками, уложите на слой соуса.

7) Аккуратно сформируйте рулет. Сначала заверните немного к центру боковые стороны, чтобы не выпадала начинка. Потом со стороны начинки заверните в рулет.

Шаурма домашняя готова. Быстренько все к столу.

Приятного аппетита!