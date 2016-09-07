Шаурма по-домашнему со свининой и овощами: рецепт с фото
Предлагаю приготовить самый сытный и самый вкусный перекус для всей семьи. Шаурма домашняя понравится как взрослым, так и детям. Приготовить шаурму совсем не сложно и для этого не требуется много времени. В интернете вы найдёте множество вариантов начинки и соусов для шаурмы. Хочу поделиться приготовлением несложной начинки и соуса.
Итак, давайте готовить.
Ингредиенты для домашней шаурмы со свининой:
- Лаваш 2 шт.
- Свинина 200 г
- Масло подсолнечное 2 ст.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Овощная начинка:
- Капуста белокочанная 150 г
- Морковь 130 г
- Перец сладкий 100 г
- Соль
- Перец молотый
- Масло подсолнечное 1 ст.л.
Соус для шаурмы:
- Сметана 70 г
- Майонез 70 г
- Чеснок 2 зубка
- Укроп 2-4 веточки
- Соль
- Перец чёрный молотый
Как приготовить шаурму со свиной и овощами в домашних условиях:
1) Начните с приготовления мяса. Промойте свинину и обсушите салфеткой. Натрите солью и молотым перцем.
2) Разогрейте в сковороде подсолнечное масло. Обжарьте свинину на среднем огне, до образования румяной корочки. Примерно по 3-5 минут с каждой стороны. Обжаренное мясо немного остудите.
3) Для овощной начинки подготовьте овощи. Промойте морковь, очистите от кожуры. Сладкий перец очистите от семян. Все овощи нарежьте тонкой соломкой. Поместите в глубокую тарелочку. Перемешайте. Посыпьте солью и молотым перцем. Заправьте подсолнечным маслом.
4) Разверните лист лаваша. С одной стороны уложите порцию овощной начинки.
5) Для соуса смешайте сметану с майонезом, натёртым чесноком и рубленой зеленью. Приправьте специями по вкусу. На овощной слой добавьте соус.
6) Мясо нарежьте тонкими пластинками, уложите на слой соуса.
7) Аккуратно сформируйте рулет. Сначала заверните немного к центру боковые стороны, чтобы не выпадала начинка. Потом со стороны начинки заверните в рулет.
Шаурма домашняя готова. Быстренько все к столу.
Приятного аппетита!
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