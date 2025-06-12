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Гадание на отношения пары на ближайшее будущее: онлайн бесплатно

Гадание — это интересный способ узнать ближайшее будущее и понять, как будут развиваться события в жизни. Особенно актуально оно для влюблённой пары, ведь каждый из нас стремится к гармонии и счастью в любви. Конечно, можно взять ромашку, оборвать ей лепестки и выяснить, как относится к вам вторая половинка, а можно использовать другой способ – погадать на игральных картах. Тем более что они, в отличие от летнего цветка, практически всегда под рукой. Главное - приобрести новую колоду. Пусть она полежит в вашем доме, привыкнет к ауре в нём, тогда карточный прогноз будет максимально правдивым.


Гадание на отношения пары на ближайшее будущее: онлайн бесплатно

Чтобы провести гадание на отношение, потребуется четыре дамы - пиковая, червовая, трефовая и бубновая, и четыре короля этих же мастей. Первоначально нужно разложить дамы рубашками вверх, перемешать хорошо и представить себя идущей на свидание. Как только образ сформируется, надо наугад вытянуть карту. Затем то же самое повторить с королями, думая о своём мужчине. Вытянутую карту надо положить рядом с дамой. Это гадание на пару можно проводить хоть каждый день. Если вдруг нет карт, то можно обратиться к онлайн предсказанию. Оно тоже расскажет всю правду.



Автор: Татьяна Арнаутова
12 июня 2025

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