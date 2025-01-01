Какие вещи нужно поставить на новогодний стол в 2026 году, чтобы сбылись желания

Все ожидают Новый год не только как один из самых главных праздников года, но и как идеальное время для загадывания желаний. Что только не делают, чтобы исполнилась сокровенная мечта. Например, пишут её на листике бумаги и сжигают под бой курантов, бросая пепел в шампанское, которое тут же выпивают. Но на самом деле есть и другие волшебные ритуалы осуществления задуманного, связанные с новогодним столом. Вот несколько идей, что можно поставить на стол в 2026 году и как его правильно украсить для скорейшего исполнения мечты.

Украшение новогоднего стола для исполнения желания

Символ года. Он обязательно должен быть на столе среди различных блюд и свечек. Так как 2026 год – время правления Красной Огненной Лошади, то именно она должна присутствовать на новогоднем застолье. Только нужно её подобрать весёлую, чтобы 365 дней прошли на позитивной ноте. Как только часы пробьют полночь, надо посмотреть на фигурку и загадать желание.

Удачливая вещь. Наверняка, у каждого есть вещичка, приносящая удачу во всех делах, которую кто-то носит в кармане, кто-то ставит на рабочем столе, а кто-то прячет в шкафу, подальше от чужих глаз. Но в ночь с 31 декабря на 1 января её нужно положить на новогодний стол, если же она крупная, то поставить рядом с ним, и под бой курантов загадать желание, глядя на свой счастливый талисман.

Счастливый цвет. Если хозяйка дома предпочитает какой-то определённый цвет, считая его счастливым, то можно украсить в его оттенках новогодний стол – скатерть, салфетки, тарелки. Но не стоит забывать, что 2026 год – год Красной Огненной Лошади, поэтому лучше, чтобы на столе были красные свечи, статуэтки лошади, а также что-то красное из посуды и цветов. Не стоит забывать и о декоре комнаты в целом – игрушки на ёлке в красных тонах, фигурки, картины в красных подрамниках и т.п.

Фрукты. Яблоки, гранаты и мандарины символизируют изобилие и плодородие. Гранат, в частности, считается символом исполнения желаний, поэтому он обязательно должен быть на столе. Гранатовые зёрнышки могут помочь воплотить в жизнь мечту, если взять их три штучки и нашептать на них своё желание, а потом съесть. Кстати, если задуманное связано с любовью, то можно «приворожить» с помощью зёрен любимого человека, угостив его ими.

Сладости. Конфеты и пирожные могут символизировать сладкую жизнь и радость. Чем больше сладостей, тем больше веселья и удачи в новом году. Можно сделать конфетки-предсказания, на нескольких фантиках написать: «Твоё желание исполнится», «Твоя мечта станет реальностью», «Тебя ждёт исполнение желания» и т.п. Каждый вытягивает по конфетке и читает предсказания.

Рыба. Рыба, особенно красная, символизирует богатство и благополучие. Она также ассоциируется с удачей. Её можно назвать «Золотой рыбкой» и перед тем, как съесть кусочек её, загадать желание, чтобы она его исполнила.

Курица или индейка. Эти блюда символизируют достаток и благополучие в семье, а также исполнение задуманного, связанного с семейными вопросами.

Зелень. Укроп, петрушка или базилик придадут свежесть блюдам и станут символами здоровья. Также они могут быть «волшебной травой», которая исполняет желания. Нужно накрошить мелко зелень и задумать желаемое, потом посыпать ею блюдо и съесть, чтобы тарелка была чистая. Задуманное исполнится.

Символическое блюдо. Это могут быть пельмени, или же пирог, в которых спрятан символ удачи – монетка, боб или другое. Кому он достанется, у того желание и исполнится.

Волшебный сундучок. Напишите свои желания на бумаге и положите их в специальный контейнер на столе. Это символизирует ваше намерение их осуществить.

Важно помнить, что новогодний стол — это не только еда, но и атмосфера, которую вы создаёте с близкими. Пусть этот праздник будет полон радости, тепла, надежды на лучшее и исполнения задуманного!