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Что нельзя загадывать под бой курантов

Согласно традиции, в ночь на Новый год многие люди загадывают желания под бой курантов, веря в то, что именно в этот момент их мечты могут исполниться. Однако существуют определённые аспекты, которые нежелательно загадывать, чтобы избежать негативных последствий.

 

Что нельзя загадывать под бой курантов

 

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6 запретных желаний под бой курантов

  1. Негативные желания. Не стоит загадывать желания, связанные с негативом, местью или злом. Например, фразы вроде «чтобы кто-то упал» или «чтобы кто-то страдал» могут привести к негативным последствиям как для вас, так и для других. Ведь никто не отменял закон бумеранга, поэтому всё задуманное вами очень скоро вернётся к вам в большем размере. Тем более, когда отрицательная энергия была направлена в волшебную ночь Нового года.
  2. Желания, связанные с другими людьми. Загадывать желания, которые могут затрагивать свободную волю других, неуместно. Например, нельзя желать, чтобы кто-то влюбился в вас или изменил свои жизненные решения. Лучше сосредоточьтесь на своих чувствах и собственном развитии. Тем более не всегда желаемое в данный момент принесёт удовлетворение потом. Как показывает опыт многих поколений, влюблённый человек может хотеть, чтобы объект его симпатии ответил взаимностью, но как только получает его любовь, может произойти переоценка ситуации. Любимый может стать совсем чужим, и общение с ним начинает очень напрягать. Поэтому нужно желать свадьбу, создание семьи или просто любви, без всякой конкретизации.
  3. Несбыточные мечты. Не стоит загадывать вещи, которые не соответствуют реальности или физическим возможностям, такие как «стать бессмертным» или «получить всё на свете». Такие желания могут привести к разочарованию, ведь в душе останется чувство ожидания исполнения желаемого, но в итоге ничего не происходит и не произойдёт, так как это невозможно.
  4. Желания на эмоциях. Загадывать желания, когда вы находитесь в сильном эмоциональном состоянии (грусти, злобе, тревоге и т.д.), также не рекомендуется. Лучше подождать, пока эмоции улягутся, и только затем формулировать свои желания. Всем известно, что эмоции – главные враги реализации задуманного, в отличие от разума, который обязательно поможет в этом вопросе.
  5. Не нужно желать конкретной работы. Все хотят утром вставать и идти трудиться на работу своей мечты. Вы представляете, как там хорошо, как вас встречает коллектив, как ценит начальство, как выплачивают большие заработные платы, когда вы, например, устроились, в салон красоты, мимо которого столько ходили и видели себя в нём. Это самая большая ошибка, которую только можно допустить в новогоднюю ночь. Поверьте, как только вы окажетесь в месте своей мечты, то постепенно придёт разочарование. Поэтому правильнее желать работу, которая чётко отвечает вашим требованиям – определённая сфера деятельности, удовлетворённость трудом, а также получаемыми за него деньгами.
  6. Желать с частицей «не». Когда мы формулируем желания с частицей «не», наш разум, как правило, сосредоточивается именно на том, что мы не хотим. Например, если вы говорите: «Я не хочу быть одиноким», ваш разум воспринимает слово «одиноким» и начинает концентрироваться именно на этом состоянии, что может препятствовать вашему продвижению к желаемым отношениям. Позитивные и чёткие формулировки помогают вашему подсознанию лучше понять ваши истинные намерения. Например, вместо «Я не хочу чувствовать себя несчастным» лучше сказать: «Я хочу чувствовать радость и счастье».

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Таким образом, правильная формулировка пожеланий – это ключ к их эффективной реализации. Поэтому запомните, что нельзя загадывать под бой курантов, и тогда ваши мечты с большой вероятностью станут реальностью. С Новым годом!


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
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