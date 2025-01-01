10 волшебных посленовогодних ритуалов

Существует традиция – загадывать желание именно в новогоднюю ночь, чтобы оно наверняка исполнилось. Но на самом деле есть магические ритуалы, которые можно провести, начиная с 1 января и заканчивая 19 января, потому что это волшебный период.

10 январских ритуалов для исполнения мечты

Волшебное зеркало. Нужно купить зеркало и посмотреть в него в течение пяти - десяти минут, улыбаясь и думая о чём-то хорошем. Потом поставить его на окно, чтобы оно зарядилось лунным светом. Делать так нужно неделю: оно напитается личным счастьем смотрящего в него и отразит при необходимости в больших количествах. Его нужно хранить в тёмном месте, завёрнутым в белую ткань. Как только упадёт настроение или же начнётся период неприятностей, зеркало необходимо достать и посмотреться в него. Всё изменится к лучшему.

Важно! Если зеркало разобьётся, то ожидается какая-то беда. Осколки нужно выбросить подальше от дома, чтобы вместе с ними унести и негатив.



Нужно купить зеркало и посмотреть в него в течение пяти - десяти минут, улыбаясь и думая о чём-то хорошем. Потом поставить его на окно, чтобы оно зарядилось лунным светом. Делать так нужно неделю: оно напитается личным счастьем смотрящего в него и отразит при необходимости в больших количествах. Его нужно хранить в тёмном месте, завёрнутым в белую ткань. Как только упадёт настроение или же начнётся период неприятностей, зеркало необходимо достать и посмотреться в него. Всё изменится к лучшему. Важно! Если зеркало разобьётся, то ожидается какая-то беда. Осколки нужно выбросить подальше от дома, чтобы вместе с ними унести и негатив. Шкатулка богатства. Необходимо купить шкатулку, в которую положить несколько купюр, а поверх них – монеты. Закрыть шкатулочку с мыслями о накоплении и материальном благополучии. В течение недели после приобретения шкатулки надо ежедневно в неё класть по купюре любого номинала, приговаривая такие слова: «Деньги прибавляю, богатство к себе приближаю!» Повторить три раза. Накопленный бюджет надо потратить на покупки для родных и близких, а также друзей, тогда весь год будет финансовая стабильность.



Необходимо купить шкатулку, в которую положить несколько купюр, а поверх них – монеты. Закрыть шкатулочку с мыслями о накоплении и материальном благополучии. В течение недели после приобретения шкатулки надо ежедневно в неё класть по купюре любого номинала, приговаривая такие слова: «Деньги прибавляю, богатство к себе приближаю!» Повторить три раза. Накопленный бюджет надо потратить на покупки для родных и близких, а также друзей, тогда весь год будет финансовая стабильность. Снежинка любви. Все мечтают о большой любви. Помочь исполнить желание поможет белая снежинка, вырезанная из бумаги своими руками, на грани которой будут написаны любовные пожелания. Например, «встретить вторую половинку», «сохранить брак», «познать чувство любви», «найти своего человека» и т.п. В середине снежинки надо написать своё имя и слово «любовь». Бумажный шедевр необходимо повесить на окно на семь - десять дней, а после снять и положить на полку с нижнем бельём. Очень скоро желание исполнится.



Все мечтают о большой любви. Помочь исполнить желание поможет белая снежинка, вырезанная из бумаги своими руками, на грани которой будут написаны любовные пожелания. Например, «встретить вторую половинку», «сохранить брак», «познать чувство любви», «найти своего человека» и т.п. В середине снежинки надо написать своё имя и слово «любовь». Бумажный шедевр необходимо повесить на окно на семь - десять дней, а после снять и положить на полку с нижнем бельём. Очень скоро желание исполнится. Очистка дома. Очень важно, чтобы в доме не было негативной энергии, которая будет притягивать к себе беды и неприятности. Кто-то делает очистку от неё перед Новым годом, но можно сделать и после. Для этого необходимо проветрить все комнаты, вымыть полы и зеркала, вытереть пыль. Затем можно провести ритуал очищения с помощью ароматических свечей, расставив их по всему жилищу. Запах эфирных масел «убьёт» всё плохое и привлечёт хорошее.



Очень важно, чтобы в доме не было негативной энергии, которая будет притягивать к себе беды и неприятности. Кто-то делает очистку от неё перед Новым годом, но можно сделать и после. Для этого необходимо проветрить все комнаты, вымыть полы и зеркала, вытереть пыль. Затем можно провести ритуал очищения с помощью ароматических свечей, расставив их по всему жилищу. Запах эфирных масел «убьёт» всё плохое и привлечёт хорошее. Благоприятная атмосфера. Надо разложить по диванам, кроватям и креслам подушки и пледы. Сесть в удобную позу и подумать о своей мечте. Представить, как она исполняется и сколько радости приносит. Так делать на протяжении недели. Важно, чтобы у каждого члена семьи был свой плед и подушка. Через указанный срок их убрать в отдельный пакет. Пусть полежат там до Пасхи. Потом можно использовать по назначению. Данный ритуал поможет не только исполнить заветную мечту, но и улучшить атмосферу в доме.



Надо разложить по диванам, кроватям и креслам подушки и пледы. Сесть в удобную позу и подумать о своей мечте. Представить, как она исполняется и сколько радости приносит. Так делать на протяжении недели. Важно, чтобы у каждого члена семьи был свой плед и подушка. Через указанный срок их убрать в отдельный пакет. Пусть полежат там до Пасхи. Потом можно использовать по назначению. Данный ритуал поможет не только исполнить заветную мечту, но и улучшить атмосферу в доме. Приготовление магических амулетов. Надо использовать этот период для создания магических амулетов, которые помогут привлечь удачу и защититься от негатива в новом году. Можно сделать свои амулеты из камней, полудрагоценных камней, металла, дерева или других материалов. Его желательно разместить на видном месте в доме или носить с собой как талисман.



Надо использовать этот период для создания магических амулетов, которые помогут привлечь удачу и защититься от негатива в новом году. Можно сделать свои амулеты из камней, полудрагоценных камней, металла, дерева или других материалов. Его желательно разместить на видном месте в доме или носить с собой как талисман. Ангел мечты. Надо купить в магазине статуэтку ангела и наговорить ему своё желание. После окутать его мишурой и поставить под ёлку на ночь, чтобы он напитался аурой праздника. Затем вынуть и поставить рядом со своей постелью. Перед сном тереть ему крылышки и снова шептать желание. Оно очень скоро исполнится.



Надо купить в магазине статуэтку ангела и наговорить ему своё желание. После окутать его мишурой и поставить под ёлку на ночь, чтобы он напитался аурой праздника. Затем вынуть и поставить рядом со своей постелью. Перед сном тереть ему крылышки и снова шептать желание. Оно очень скоро исполнится. Цветик-семицветик. В первых числах года необходимо посадить цветок. Хорошо, если он потом будет цвести. Растение будет символизировать новые начинания и рост в новом году. Во время его высадки надо говорить своё желание. Наблюдать: если цветок приживётся, то задуманное исполнится, если пропадёт, то, увы, – нет.



В первых числах года необходимо посадить цветок. Хорошо, если он потом будет цвести. Растение будет символизировать новые начинания и рост в новом году. Во время его высадки надо говорить своё желание. Наблюдать: если цветок приживётся, то задуманное исполнится, если пропадёт, то, увы, – нет. Колокольчик счастья. Необходимо купить колокольчик. Повесить его на ручку окна на 7 дней. Трогать его нельзя. Потом каждое утро звонить в него, тем самым заряжая позитивной энергией свой дом. Такой же колокольчик можно иметь и на работе. Все проблемы пройдут стороной.



Необходимо купить колокольчик. Повесить его на ручку окна на 7 дней. Трогать его нельзя. Потом каждое утро звонить в него, тем самым заряжая позитивной энергией свой дом. Такой же колокольчик можно иметь и на работе. Все проблемы пройдут стороной. Снежный волшебник. Сшить снеговика, положив в наполнение нижнего сугроба зёрна – символ благополучия, среднего – монетки, означающие богатство, а в верхний – красное бумажное сердечко, которое символизирует любовь. Снеговичка поставить в гостиной, чтобы он оберегал домашний быт, дарил комфорт и уют.



Эти 10 посленовогодних ритуалов помогут исполнить желание, сохранить любовь и гармонию в отношениях, а также принесут радость и счастье!