11 причин, почему парни ведут себя отстранённо, когда вы им нравитесь

Вам очень нравится парень и, кажется, это взаимно, потому что он особенно смотрит на вас, помогает, даже если вы его и не просите об этом, приносит кофе, а также всегда рядом. Но почему-то он всё равно не показывает своих чувств, ведя себя очень отстранённо. Психологи выделили несколько причин такого поведения.

11 причин, почему парень, которому вы нравитесь, якобы безразличен

Он не понимает, что это взаимно. Парень не думает, что у вас к нему чувства, как у него к вам. Особенно, если они сильные, ему может быть легче полностью отстраниться от вас, чтобы вы не ранили его сердце. К тому же, он может беспокоиться, что заставит вас чувствовать себя некомфортно. Для него важно, чтобы вы были счастливы, поэтому он избегает вас.

Он вас боится. Вы будете удивлены, как часто мужчины считают привлекательных женщин пугающими. Особенно, если у парня низкая самооценка. Он пытается понять, что вы могли бы найти в нём, в таком обыкновенном и ничем не примечательном. Тем более, если у вас репутация саркастичной, остроумной или язвительной особы по отношению к тем, кто ведёт себя невежливо или навязчиво. Это не значит, что иметь такую репутацию плохо. Быть той, кто не терпит грубиянов и имеет чёткие границы, это хорошо, но это немного повышает вероятность того, что парням будет трудно подойти к вам, если они не уверены, что вы готовы к контакту с ними.

Он не хочет разрушать дружбу. Парень всё ещё ценит вашу дружбу и не хочет, чтобы его чувства разрушили вашу близкую дружбу. Если вы не влюблены в него, то, по его мнению, он всё испортит, если признается в своих чувствах к вам. Если он вам тоже интересен, то думает, что романтические отношения между вами могут разрушиться, и вы больше не сможете быть друзьями.

У него избегающий стиль привязанности. Избегающий стиль привязанности означает, что мужчина чувствует себя некомфортно в близких отношениях и часто отстраняется, когда у него возникают сильные чувства. Он беспокоится, что его чувства к вам становятся слишком бурными, и он ощущает необходимость отключить свои эмоции.

Он играет недотрогу. Парень хочет, чтобы вы заботились о нём так же, как он заботится о вас, поэтому использует данную стратегию, чтобы попытаться добиться этого. Задумайтесь о перспективах общения с таким мужчиной. Парень, который предпочитает играть в недотрогу вместо того, чтобы быть открытым и честным в своих чувствах, вряд ли будет эмоционально зрелым, чтобы иметь здоровые отношения в долгосрочной перспективе.

Он беспокоится, что вы не его уровня. Парень, который внезапно отстранился или охладел к вам, решил, что он не достоин вас. Часто переубеждать таких мужчин в обратном очень сложно, поэтому они держат расстояние долгий срок, пока не будут уверены, что вы с ним равны.

Он не готов к отношениям. Парень понимает, что на данный момент не готов к отношениям и не хочет морочить вам голову. Это отличный признак его эмоционального интеллекта и характера. Требуется довольно впечатляющая сила воли, чтобы решить держаться подальше от человека, к которому неравнодушен, чтобы не обидеть его и не ранить, не дав того, чего он заслуживает. Это знак уважения. Если он увлечён вами, то мог легко притвориться, что хочет отношений. Проводить с вами время и, возможно, что-то планировать, не думая о ваших чувствах. Но парень предпочитает этого не делать. Это признак заботы и уважения.

Он застенчив или страдает социальной тревожностью. Застенчивые парни часто стараются не показывать свои истинные чувства, потому что это заставляет их чувствовать себя слишком уязвимыми. Они беспокоятся о том, чтобы не сказать или не сделать что-то неправильно. Они могут так бояться совершить ошибку, что пытаются вообще не взаимодействовать с вами. Это часто связано с социальной тревожностью. Одна из причин, по которой они могут сначала показать свои чувства, а затем отстраниться, — это руминация: когда мы снова и снова прокручиваем в голове одни и те же мысли. Она особенно распространена среди людей с социальной тревожностью, и из-за этого им становится всё труднее чувствовать себя расслабленно и естественно в социальной обстановке.

Он уже состоит в отношениях. Это действительно сложная ситуация для него, особенно если он хороший человек и хочет поступить правильно, не обидев ни вас, ни свою вторую половинку. Его отстранённость является способом избежать искушения и облегчить себе задачу сосредоточиться на отношениях. Он пытается справиться со сложной ситуацией этично и честно.

У него есть другие дела. То, что нам кто-то нравится, не означает, что мы можем открыться перед ним, особенно если официально не встречаемся. Иногда мужское молчание не имеет к вам никакого отношения. Возможно, он переживает трудные времена на работе, решает проблемы в семье или сосредоточен на какой-то другой цели. Самый простой способ узнать, так ли это, — спросить у него. Если он расскажет вам, что происходит, это здорово. Тогда вы всё поймёте. Если он избегает вопроса, скорее всего, есть другая причина, по которой он ведёт себя с вами холодно.

Он хочет быть по-настоящему уверен в своих чувствах. Парень может просто захотеть убедиться на 100% в своих чувствах к вам, прежде чем сделать первый шаг. Он может думать о вас всё время и быть действительно взволнованным идеей встречаться с вами, но он также не хочет вас подводить или осознавать, что принял плохое решение. Это признак того, что парень действительно заботится о ваших чувствах, а не просто сосредоточен на себе и своих желаниях.



Как видите, отстранённость мужчины не означает его безразличие к вам. Довольно часто для такого поведения существует масса других причин. Поэтому не стоит сразу же паниковать. Нужно со всем разобраться.