10 причин, почему парни ведут себя грубо, когда ты им нравишься

Какой девушке понравится, когда парень с ней ведёт себя грубо? Хочется ответить ему тем же. Но на самом деле под грубостью часто скрывается симпатия или даже большая любовь. Психологи решили разобраться в данном вопросе, они нашли целых 10 причин такого мужского поведения.

Топ-10, почему мужчины грубят девушкам, которые им нравятся

Ревность к другим парням. Когда мужчина заинтересован в девушке, то он начинает за ней следить, чтобы другой парень к ней не подошёл. Поэтому, как только рядом с ней появляется мужчина, он тут же начинает привлекать к себе внимание грубостью, так как боится, что хорошим поведением, наоборот, оттолкнёт от себя любимую. Ведь быть хорошим – не по-мужски (это его мнение). Не знает, что делать со своей привязанностью. Некоторые мужчины не привыкли показывать свои эмоции, поэтому скрывают их за грубостью, чтобы создавалось впечатление, что ему всё равно. Он чувствует себя неловко рядом с той, в которую влюблён, поэтому и ведёт себя грубо в отчаянной попытке привлечь её внимание. Неготовность к отношениям. Иногда парни могут вести грубо, потому что чувствуют, что отношения развиваются для них слишком быстро, а значит, им придётся отказаться от своей свободы выбора и действий. Если у него будет пара, то придётся с ней многое решать. Поэтому ему проще держать девушку рядом с собой как подругу, с которой можно быть грубым и вести самостоятельный образ жизни. Ему приятно, когда девушка его преследует. Некоторые парни знают, что они потрясающие и привлекательные, поэтому позволяют себе грубое поведение с той, кто им нравится. По их мнению, как только он покажет ей свои чувства, она тут же перестанет его ценить. Тем более приятно осознавать, что девушка настолько заинтересована в нём, что готова мириться с таким негативным поведением, так почему бы не продолжать в том же духе. Ему причиняли боль раньше. Парень, у которого раньше были тяжёлые отношения, иногда ведёт себя грубо, если не хочет пережить это снова. Ему трудно доверять и отдавать свою любовь кому-то другому, поэтому он может вести себя так, пока не убедится, что оно того стоит. Застенчивость. Если парень не знает, как справиться со своими чувствами к девушке, он может вести себя грубо, чтобы убедиться, что она всё-таки питает к нему чувства, несмотря на его поведение. Некоторые парни не знают, чего хотят, поэтому ведут себя как грубияны, потому что боятся, что, если они будут слишком милыми, их девушка бросит. Эти парни знают, что они не самые привлекательные и популярные мужчины в мире, и их неуверенность берёт верх. Он думает, что девушка спешит. Некоторые парни могут вести себя грубо, чтобы показать девушке, что она слишком быстро продвигается в отношениях, а значит, скоро всё закончится и она найдёт себе другого, бросив его. А это очень больно и обидно. В такой ситуации девушке нужно сделать всё, чтобы он понял, что любим и очень нужен ей. Не знает, чего хочет. Возможно, он ещё не решил, хочет ли он встречаться или просто готов лишь к интиму. Ему нужно время и пространство, прежде чем он сможет понять, что с ним происходит и что он хочет от этой жизни. Он может бояться, что, если сблизится с девушкой, то ему придётся менять свою жизнь. Чувствует, что не особо нравится девушке. Если парень чувствует, что он не нравится девушке, то у него может возникнуть мысль, что она с ним играет. Вот почему иногда парни ведут себя грубо и отстранённо, пытаясь понять, правда это или нет. Он не хочет так себя чувствовать, но не знает, что ещё делать. Ведь она может причинить ему боль. Думает, что может причинить вред себе или девушке. Если парень грубо относится к девушке, это означает, что он может чувствовать себя уязвимым в отношениях. Он боится, что может сделать что-то не так или причинить ей вред. Он может чувствовать, что находится не в том месте и, что, если он сблизится с кем-то, то сделает только хуже. Поэтому грубость – единственное средство не допустить этого.

Если парень грубит девушке, не нужно его судить и ждать, что он резко изменится. Настоящая любовь требует много времени. Девушке нужно терпение, но не вечное. Не нужно позволять ему вести себя таким образом. Уважение – прежде всего.