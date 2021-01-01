ТОП-5: Самые застенчивые в любви знаки Зодиака

Робким людям приходится нелегко по жизни, так как они многого боятся, в том числе и признаться в своих чувствах. Из-за своей стеснительности они могут годами любить кого-то, но так и не признаться ему в этом, в итоге потеряв свою любовь из-за смелого и нахрапистого поклонника. Но, если проблема только в робости, то почему бы от неё не избавиться. Оказывается, это не так легко, особенно для представителей некоторых зодиакальных созвездий.

Самые застенчивые в любви знаки Зодиака

Рыбы. Это один из самых робких и застенчивых знаков Зодиаков, потому что по своей природе они очень впечатлительны и уязвимы. Им даже с друзьями тяжело откровенно общаться – они боятся их обидеть словом или действием, не говоря уже о том, чтобы подойти к незнакомому человеку, да ещё и признаться ему в своих чувствах. Они могут сделать первый шаг, только если уверены, что им ответят взаимностью. К тому же, если Рыбы видят, что любимому человеку хорошо с кем-то другим, то они готовы пожертвовать своими потребностями ради благополучия объекта своей симпатии. Поэтому чаще всего представители этого знака тихо и молча любят, никогда не показывая своих чувств. Рак. Этот знак никогда не делает первый шаг, не изучив подробно ситуацию, чтобы потом её оценить и сделать соответствующие выводы – уйти или же открыто выразить свой интерес. Часто из-за своей застенчивости и неуверенности в себе Раки боятся осуждения окружающих, поэтому и стараются не совершать ошибок, оставаясь в стороне. Ведь для них страшнее обнажить свои чувства и стать посмешищем, чем быть рядом с любимым человеком. Однако, если Рак понимает, что его чувства небезответны, он становится невероятно ласковым и романтичным. Козерог. Обладатель холодного, отстранённого, а порой и равнодушного характера редко когда раскрывает свою душу, поэтому ему так тяжело признаться в своих чувствах, даже будучи безумно влюблённым. Козерог может всю жизнь прожить в одиночестве, любя только одного человека, но так ему и не сказать о своей любви. Чаще всего этот знак вступает в любовные отношения только благодаря настойчивости партнёра. Но даже ему он никогда не будет доверять до конца, так как Козерогов страшит разочарование во второй половинке и боль, которую может нанести любимый, если слишком близко его подпустить к себе. Телец. Представитель этого знака никогда не доверяет тому, кого он не знает, потому что боится быть отвергнутым. Чаще всего Телец занимает выжидательную позицию, чтобы понять настоящие намерения симпатичного ему человека. Рождённые под данным созвездием могут ждать долго и нудно, терпения этому знаку не занимать, собирая о любимом всю информацию, чтобы ни в коем случае не попасть впросак. Когда же Телец соберёт досье и сделает вывод, что никаких преград на его пути нет, он раскроется со всех сторон, так как не привык что-либо скрывать от любимого человека. В отношениях этот знак настоящий, щедрый и открытый, но горе тому, кто его разочарует – с ним он порвёт навсегда и без всяких раздумий. Весы. Этот знак никогда не признаётся в своих чувствах, так как по своей природе очень скромный, даже когда для стеснения нет никакого повода. Ко всему прочему, Весы настолько тонкие психологи, что даже на расстоянии, просто наблюдая за человеком, могут сделать вывод, подходит ли данный момент для признания в своих чувствах. И чаще всего идеального времени так и не наступает, поэтому Весы предпочитают сидеть в сторонке, но ни в коем случае не признаться в своей любви, придумывая для этого миллион причин – плохая погода, настроение не то, много работы. Помочь им это сделать могут только верные друзья, без них Весы так и не справятся со своей нерешительностью.

В современном мире самые застенчивые в любви знаки Зодиака обычно остаются не у дел, так как их природная стеснительность не даёт им получить то, о чём они мечтают, ведь пока они робеют, к любимому человек может подойти кто-то и посмелее.