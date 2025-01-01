13 способов проявления любви альфа-самца

Вы когда-нибудь задумывались, как альфа-мужчины проявляют свою заботу о женщине? Отличается ли она от других парней? Ответ однозначный - отличается. Поэтому так важно знать 13 способов проявления чувств этого мужского типа, чтобы сразу понять, что перед вами он – альфа самец, и как с ним себя вести.

Как альфа-самец проявляет чувства

Обнимает вас. Когда альфа-самец влюблён, он часто обнимает вас, чтобы показать свои чувства. Делает это совершенно непреднамеренно и не специально. Он привык всегда защищать свою женщину, а объятия — его способ сделать это. К тому же, таким образом мужчина метит территорию: обнимает вас, чтобы всем показать, что только ему это можно делать, и никто не должен пытаться соперничать за вашу привязанность.

Говорит о будущем. Хотя альфа-самец в отношениях не всегда готов говорить «я люблю тебя», но за него это скажут другие вещи. Например, он планирует будущее, и вы в нём есть, значит, он точно к вам неравнодушен. Но если вы этого не хотите, то скажите ему как можно раньше, так как этот тип мужчин довольно властный, считая, что всегда прав.

Унижает других мужчин. Альфа-мужчины должны чувствовать себя главными — такова природа их характера. Чтобы добиться этого, особенно когда их самооценка немного задета, то они начинают унижать других парней. Например, он может начать говорить неприятные слова о вашем коллеге после того, как увидел вас, разговаривающей с ним. Это его способ пометить свою территорию.

Выносит мусор. Один из способов, которым альфа-самцы проявляют любовь, а не говорят об этом вслух, — выносить мусор для вас. Они считают это мужской работой, поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь тем, как парень проявляет свои чувства с помощью таких практических средств.

Страсть. Мужчины этого типа иногда проявляют свою истинную привязанность к женщине через страсть. Это означает, что он будет очень чувственным любовником, думающим в первую очередь о любимой женщине. Для него это забота о ней.

Провожает вас домой. Все альфа-самцы чувствуют себя обязанными проводить домой женщину, с которой они ещё не живут под одной крышей. Он вместе с ней поедет на другой край города и лично доставит домой, а не отправит в одиночестве на такси. Это их естественное качество - рыцарство и желание заботиться о девушке, к которой он неравнодушен.

Звонит, чтобы убедиться, что у вас всё в порядке. Если альфа-мужчина не рядом с любимой, то он не станет стесняться звонить ей, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Опять же, это проявление его защитных способностей и знак, что он точно влюблён. Это то, к чему вам нужно будет привыкнуть, если вы серьёзно настроены по отношению к данному парню. Некоторые могут посчитать такой уровень заботы немного подавляющим, но это сделано по-доброму, а не ради контроля.

Открывает вам двери. Действительно распространённый способ, которым альфа-самцы показывают, что они серьёзно к вам относятся, — это открывание перед вами дверей. Такое поведение - фундаментальная черта альфа-самцов. Он любит вас и хочет облегчить вам жизнь любыми возможными способами.

Встаёт, когда вы выходите из-за стола. Это огромный знак уважения, который показывает, что он очень внимателен к тому, что вы делаете. Не все мужчины сделают что-то подобное, такое присуще только данному мужскому типу.

Злится, когда люди расстраивают вас. Если он, услышав, что кто-то расстроил вас и задел ваши чувства, начинает злиться, то это указывает на его любовь. Очень милая защитная реакция, которая может на самом деле шокировать вас тем, насколько силён его гнев на самом деле. Причина такой злости в том, что он не смог защитить вас и не дать вашим чувствам быть задетыми. Он будет чувствовать вину перед вами.

Несёт ваш чемодан. Практичный способ, которым альфа-самцы любят демонстрировать свою преданность и любовь женщинам, с которыми они находятся, — это нести их чемоданы или другие тяжёлые сумки, когда это возможно. Таким образом они могут показать свою силу девушкам, так как для них невероятно важно её демонстрировать перед прекрасным полом.

Помогает с хлопотами по дому. Подобно выносу мусора, альфа-мужчины также любят демонстрировать свою любовь к женщинам, выполняя случайную работу по дому или будучи полезными и практичными всеми возможными способами. Они с радостью поменяют для вас лампочки, починят протекающий уплотнитель, закроют кран или помогут вам с любыми другими домашними делами, что снова является проявлением силы и практического использования в доме.

Носит на руках. Показать свою любовь альфа-самец может, нося свою женщину на руках, например, через ручей или просто так, подхватив на улице в порыве чувств. Для некоторых женщин это может быть довольно пугающим, но, если вам нравится этот парень, вероятно, лучше принять его поведение.



С альфа-самцами главное — расслабиться и наслаждаться их способами проявления любви. Они ничего плохого вам точно не сделают, так как ради любимой готовы горы свернуть и сразиться со страшным драконом, но ни в коем случае не станут её обижать и пугать.