Типы мужчин по знаку зодиака

Хотите найти идеального партнёра? Тогда нужно обратиться к астрологии, которая подробно расскажет, что собой представляют мужчины разных знаков Зодиака.

 

Типы мужчин по знаку зодиака

 

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Мужские типажи согласно зодиакальным созвездиям

  1. Овен. Мужчина этого знака всегда привлекает к себе всеобщее внимание: парни при виде такого сильного соперника начинают роптать, а женщины – восторгаться. Кажется, что у него всегда есть очередь из поклонниц, что часто раздражает желающую построить с ним серьёзные отношения. Но ей нужно понять, что Овен никогда не изменит своего образа жизни ни ради чего-то, ни ради кого-то. Его недостаток - выраженная склонность к эгоцентризму, которая иногда заставляет действовать представителей данного знака Зодиака непоследовательно. Лучшее качество Овна - в постели он настоящий демон, горячий и чувственный. Такого любовника невозможно забыть.
  2. Телец. Настоящий альфа-самец. Когда он приходит в какое-то место, то становится центром внимания. И дело даже не в прекрасном телосложении, а его манере поведения. Большой мастер дипломатии, всегда старается прийти к согласию в дискуссиях и создать вокруг себя атмосферу мира и взаимопонимания. То же самое касается и бизнеса, и интима. Он знает, и как угодить девушке в постели, и как убедить в своей правоте делового партнёра. Телец склонен начинать несколько проектов одновременно, при этом не упуская из виду даже мельчайшие детали, что в нём ценят все окружающие, но особенно начальство, к чему он постоянно и стремится. Ведь работа всегда для него будет на первом месте.
  3. Близнецы. Разносторонний мужчина. Его любовные приключения эпичны и разнообразны. Он даже способен иметь несколько любовниц одновременно. Но если встретит достойную партию, то тут же остановится и начнёт вести себя как верный и любящий партнёр. Близнец – прекрасный оратор, находящий ключик к любому собеседнику, хотя иногда слова его острее ножа, в зависимости от настроения или душевного состояния. Его характер никак невозможно предугадать: сегодня он может улыбаться, на следующий день снова быть в плохом настроении. Однако в веселье ему нет равных. Этого мужчину можно приглашать на различные мероприятия и тусовки, с Близнецом точно не заскучаешь.
  4. Рак. Он всегда один. Нет, Рак - не одинокий волк. Просто ему не нужно окружение большого количества друзей, чтобы чувствовать себя хорошо. Когда он завоёвывает женщину, то она моментально оказывается во власти его мужского обаяния. С ним она способна делать странные вещи, о которых даже не догадывалась. У него прекрасная душа, которую он старается скрыть за бронёй юмора или же сарказма. Делает он это не потому, что не доверяет, а в силу своей природной сдержанности. Для этого мужчины главные жизненные ценности – семья, дети, полная чаша в доме, можно дачу и, конечно же, машину. Большую и вместительную, чтобы можно было путешествовать всем семейством.
  5. Лев. Для мужчин быть Львом, значит, иметь власть и свирепость. У него  много поклонниц. Он уверен в себе, талантлив и обладает большой ловкостью в интимной жизни. Его единственная цель в постели - осуществить свои фантазии. Он обладает дерзким, а также от природы ярким и притягательным характером, который очень трудно игнорировать. Как только ему удастся найти себе место в сердце понравившейся особы, она никогда его не забудет. Временами он может показаться угрожающим, но на самом деле он милый котёнок. Единственное, что приводит его в бешенство – страх потерять контроль над любой сложившейся ситуацией. Но как только он расслабится, снова станет мурлыкающим котиком.
  6. Дева. Нет другого знака, демонстрирующего преданность, равную преданности мужчины-Девы. Это настоящий романтик, который посвятит всю свою душу и сердце любимому человеку. Он не боится обязательств. Честный, искренний и хороший человек. Но всё это будет потом. Первая встреча с Девой – это совсем другая история. Он никому легко не открывается. Имеет тенденцию быть сдержанным и даже немного критичным. Может показаться совершенно недоступным и недостижимым, но в этом часть его очарования. Ему нужен кто-то, кто сможет видеть вещи так же, как и он. Есть много женщин, которые хотели бы быть рядом с ним, только Дева настолько требователен, что сразу же пресекает все знаки внимания к себе от тех, кто ему не по нраву.
  7. Весы. Мужчины этого знака Зодиака решительны во всём, что связано с любовью и жизнью. Они очень целеустремлённые, разговорчивые, вежливые. Находят выход из даже самой сложной ситуации. Ответственные и независимые, к ним можно обратиться с чем угодно: они смогут предложить массу вариантов в достижении поставленной цели. Весы лучше не злить, ведь мужчина этого знака склонен к мстительности. Хотя он очень притягателен, когда злится. Женщин заводит этот интеллигентный мужчина, старающийся сдерживать свои эмоции, но при этом не умеющий скрыть свой пронзительный и недовольный взгляд. Однако именно в такие минуты его лучше не трогать, иначе можно попасть под горячую руку и услышать в свой адрес недовольство всем и вся.
  8. Скорпион. Мужчины этого знака Зодиака имеют репутацию бабников и несерьёзно относящихся к отношениям. На самом деле, среди них очень много верных партнёров. Скорпион обладает ненасытным аппетитом в постели, партнёрши от него в восторге. Но не только в интиме он незабываем. Этот парень оставит отпечаток в душах всех женщин, которым причинил боль, но они не смогут забыть жаркие и незабываемые моменты, подаренные им Скорпионом. Он очаровывает и привязывает к себе навсегда, однако сам он часто разочаровывается в девушках, сразу же принимаясь за поиски другой, с которой ему будет комфортно и которая будет идти с ним плечом к плечу, преодолевая все преграды, которые встретятся на их пути.
  9. Стрелец. Эти мужчины живут в вечной юности и сохраняют свой юношеский дух даже в более зрелом возрасте. Его считают одним из самых экспериментальных любовников среди всех знаков Зодиака. Очень игривый и хорошо знает, что делает. Хотя иногда это заходит слишком далеко. Типичное поведение Стрельца - расстаться со второй половинкой, чтобы потом устроить романтическую встречу с примирением в постели. С ним невозможно ничего предугадать, потому что у него множество идей, которые он должен тут же воплощать в жизнь. Но они очень быстро ему надоедают, поэтому не стоит удивляться, что его вторая половинка обычно сама заканчивает начатый им грандиозный ремонт, выплачивает взятый им кредит и многое другое, на что у него не хватило времени и желания.
  10. Козерог. Он наделён огромной энергетикой, которую он будет использовать только для продуктивных дел. Благодаря своему целеустремлённому и решительному характеру, вполне способен достичь всех поставленных целей. Другими словами, он точно знает, как получить то, что хочет. Умный человек, обладающий большой способностью преодолевать искушения и сопротивляться веселью. Всё зависит только от того, что ему предлагают. Его ожидания высоки и, если женщина хочет быть с ним, ей придётся надеяться превзойти его ожидания. На самом деле он общается только с людьми, которых считает выдающимися. Настоящий карьерист, Козерог очень умный бизнесмен и настоящий стратег. Прекрасно знает, как использовать свои ресурсы. Он также хорошо знает, как использовать своё тело в поисках удовольствия.
  11. Водолей. Он принадлежит к довольно странной породе. Водолеи - великие гуманисты, которые делают добрые дела, чтобы помочь другим. Великие борцы за справедливость, за права Земли и природы, эти мужчины — солдаты человеческого благополучия. Однако, хотя этот знак известен своим большим сердцем и честностью, в отношениях может оказаться занозой. Он гордится своей свободой и никогда не вступит в брак только ради удобства. Нет ничего, что он ненавидит больше, чем чувство привязанности, и иногда он предпочитает одиночество. Это настоящая загадка. Он имеет тенденцию находиться в центре постоянного цикла интенсивных романтических столкновений, за которыми следует период одиночества, основанный на его противоречивых привычках. Но есть и хорошие новости: его либидо не знает границ.
  12. Рыбы. Эти мужчины живут на грани между странностью и совершенством. Они способны на великие и чудесные дела. Представляют собой силу, с которой нужно считаться. Сложный, как самое глубокое море, мужчина-Рыбы романтичен, трагичен и в то же время мучителен. Есть ли что-то ещё, что мы можем назвать идеальным сочетанием? Роман с ним – это буря, в которой будут и перепады настроения, и ссоры, и примирения, и записки, как прощальные, так и любовные, а также другие эмоциональные качели. На самом деле он склонен желать того, чего не может получить. У него также есть талант видеть людей насквозь, даже ту реальность, которую некоторые боятся открыть.

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Зная типы мужчин по знаку зодиака, можно выбрать свой идеал, с которым можно построить крепкие и долгие отношения.


 (голосов: 2)
Автор: Татьяна Арнаутова
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