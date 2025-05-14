Как уборка в доме счастье приносит: 7 магических советов

Мало кто слышал о таком понятии, как «очищающая магия», которая основывается на уборке в доме. Считается, что она может самым положительным образом повлиять на наше настроение и общее восприятие жизни. Мытьё полов и окон, вытирание пыли и складывание вещей принесут большое счастье, если отнестись к ним серьёзно.

7 советов магии: уборка дома для притягивания счастья

Медитация в уборке. Рассматривайте процесс уборки как медитацию. Сосредоточьтесь на каждом движении, почувствуйте, как уходит негатив, и впускайте положительную энергетику. Например, представьте, что мусор – это всё плохое, что накопилось со дня последней уборки, а веник или пылесос – это магический предмет, который уничтожает всё это. Значит, после такого «волшебства» можно ожидать положительные перемены, как в доме, так и за его пределами.

Освобождение от ненужного. Избавляясь от старых и ненужных вещей, вы даёте место для нового. Это помогает вам вырваться из порочного круга последовательного накопления предметов, например, одежды, музыкальных шкатулок или мыла с тапочками, забранными из отеля. Выбрасывание всего второстепенного и оставление только самого необходимого помогает очиститься от ненужных и бесполезных мыслей, забот и обязательств, которые мешают вашему счастью. Важно, чтобы выбрасывание вещей было без жалости, с ней вы можете оставить в душе и доме накопившийся негатив.

Стирка смывает стресс. Важно стирать не в стиральной машине, а закатав рукава, когда руки будут погружены в воду, которая очищает от плохой энергии и является источником благополучия. Она оживляет разум, затуманенный стрессом. Как только вы постираете вещи, тем самым сделав их чистыми и приятно пахнущими, тут же начнёте напитываться положительными эмоциями, что, конечно же, способствует ощущению счастья. Для закрепления данного эффекта маги рекомендуют в воду для стирки добавить пару капель проточной воды.

Визуальные изменения. Перестановка мебели или изменение декора может освежить пространство и создать новую атмосферу. Новые впечатления положительно влияют на настроение. К тому же всё плохое уйдёт вместе с новшествами в доме. Кстати, маги рекомендуют обязательно использовать для перемен в декоре что-то белое – краску, обои или побелку, чтобы отбелить негатив.

Совместная уборка. Убирайте вместе с близкими людьми. Это не только поможет быстрее справиться с задачей, но и создаст приятные воспоминания, укрепляя ваши отношения. Также такая уборка поможет объединить энергию всех членов семьи, создав серьёзную защиту от всего плохого, семейное гнёздышко будет словно под куполом, препятствующим проникновению в него бед и невзгод.

Уборка пыли приводит мысли в порядок. На метафорическом уровне «протирание пыли» подразумевает убирание пыли с воспоминаний. Во время уборки с тряпкой вы помогаете мозгу избавиться от бесполезных данных, которые обычно заполняют наши головы глупыми заботами и пин-кодами, которые мы использовали для разблокировки нашего первого мобильного телефона. Немаловажен цвет тряпки: для привлечения любви она должна быть красная, материальных благ – зелёная, спокойствия и умиротворения – синяя. Вытирать ею должна только хозяйка дома.

Музыка и уборка. Включите любимую музыку во время уборки. Это поможет сделать процесс более приятным и весёлым, а также повысит уровень энергии и счастья.



Уборка — это не только физический процесс, но и возможность позаботиться о своём внутреннем состоянии. Применяя эти советы, вы сможете создать в доме атмосферу счастья и гармонии.