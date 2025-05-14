Калейдоскоп » Мой дом » Как уборка в доме счастье приносит: 7 магических советов

Как уборка в доме счастье приносит: 7 магических советов

Мало кто слышал о таком понятии, как «очищающая магия», которая основывается на уборке в доме. Считается, что она может самым положительным образом повлиять на наше настроение и общее восприятие жизни. Мытьё полов и окон, вытирание пыли и складывание вещей принесут большое счастье, если отнестись к ним серьёзно.


Как уборка в доме счастье приносит: 7 магических советов

Смотрите также: 10 правил фэн-шуй, которые принесут позитивную энергию в ваш дом.

7 советов магии: уборка дома для притягивания счастья


  1. Медитация в уборке. Рассматривайте процесс уборки как медитацию. Сосредоточьтесь на каждом движении, почувствуйте, как уходит негатив, и впускайте положительную энергетику. Например, представьте, что мусор – это всё плохое, что накопилось со дня последней уборки, а веник или пылесос – это магический предмет, который уничтожает всё это. Значит, после такого «волшебства» можно ожидать положительные перемены, как в доме, так и за его пределами.
  2. Освобождение от ненужного. Избавляясь от старых и ненужных вещей, вы даёте место для нового. Это помогает вам вырваться из порочного круга последовательного накопления предметов, например, одежды, музыкальных шкатулок или мыла с тапочками, забранными из отеля. Выбрасывание всего второстепенного и оставление только самого необходимого помогает очиститься от ненужных и бесполезных мыслей, забот и обязательств, которые мешают вашему счастью. Важно, чтобы выбрасывание вещей было без жалости, с ней вы можете оставить в душе и доме накопившийся негатив.
  3. Стирка смывает стресс. Важно стирать не в стиральной машине, а закатав рукава, когда руки будут погружены в воду, которая очищает от плохой энергии и является источником благополучия. Она оживляет разум, затуманенный стрессом. Как только вы постираете вещи, тем самым сделав их чистыми и приятно пахнущими, тут же начнёте напитываться положительными эмоциями, что, конечно же, способствует ощущению счастья. Для закрепления данного эффекта маги рекомендуют в воду для стирки добавить пару капель проточной воды.
  4. Визуальные изменения. Перестановка мебели или изменение декора может освежить пространство и создать новую атмосферу. Новые впечатления положительно влияют на настроение. К тому же всё плохое уйдёт вместе с новшествами в доме. Кстати, маги рекомендуют обязательно использовать для перемен в декоре что-то белое – краску, обои или побелку, чтобы отбелить негатив.
  5. Совместная уборка. Убирайте вместе с близкими людьми. Это не только поможет быстрее справиться с задачей, но и создаст приятные воспоминания, укрепляя ваши отношения. Также такая уборка поможет объединить энергию всех членов семьи, создав серьёзную защиту от всего плохого, семейное гнёздышко будет словно под куполом, препятствующим проникновению в него бед и невзгод.
  6. Уборка пыли приводит мысли в порядок. На метафорическом уровне «протирание пыли» подразумевает убирание пыли с воспоминаний. Во время уборки с тряпкой вы помогаете мозгу избавиться от бесполезных данных, которые обычно заполняют наши головы глупыми заботами и пин-кодами, которые мы использовали для разблокировки нашего первого мобильного телефона. Немаловажен цвет тряпки: для привлечения любви она должна быть красная, материальных благ – зелёная, спокойствия и умиротворения – синяя. Вытирать ею должна только хозяйка дома.
  7. Музыка и уборка. Включите любимую музыку во время уборки. Это поможет сделать процесс более приятным и весёлым, а также повысит уровень энергии и счастья.

Смотрите также: Секреты идеальной уборки.

Уборка — это не только физический процесс, но и возможность позаботиться о своём внутреннем состоянии. Применяя эти советы, вы сможете создать в доме атмосферу счастья и гармонии.


Автор: Татьяна Арнаутова
14 мая 2025

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2025 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2025 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2025 год Гороскопы 2025
Нумерология, прогноз на 2025 год Нумерология, прогноз на 2025 год
Актуально
Выпускной 2025 Выпускной 2025
Причёски на выпускной Причёски на выпускной
Макияж на выпускной Макияж на выпускной

Калейдоскоп:

» Путешествия

» Мой дом

» Своими руками

» Сад и огород

» Праздники

» Звезды

Канал Синьорины в Дзене

Поиск