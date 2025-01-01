10 правил фэн-шуй, которые принесут позитивную энергию в ваш дом

Фэн-шуй — это древняя китайская практика, изучающая влияние окружения на человеческое благополучие. Согласно этой науке, дом – это отражение своего хозяина, поэтому нужно тщательно за ним ухаживать, чтобы он привлекал благоприятную энергию. И помогут в этом 10 правил фэн-шуй, к которым обязательно нужно прислушаться и правильно реорганизовать комнаты своего жилища.

10 правил фэн-шуй для привлечения благоприятной энергии в дом

Вход. Дверь в дом обязательно должна быть в идеальном состоянии, как и прилегающая к ней территория. Поэтому нужно повесить на неё венок, а рядом – зелёное растение с пышной листвой. Это привлечёт позитивную энергию. Также не нужно забывать об освещении. Темнота может стать врагом в достижении благополучия.

Чистый коридор. Главная дорога в дом – коридор, поэтому независимо от того, как он проходит – через все комнаты или же лишь через несколько, его нужно обязательно держать в чистоте. Только так в нём будут циркулировать положительные потоки. Ставя в нём шкаф или гардероб для хранения вещей, не стоит забывать о зеркалах, свечах и зелени, заряжающих пространство позитивом.

Гостиная. Именно в этой комнате обычно встречают гостей, общаются всей семьёй, проводят праздники, поэтому оно не должно быть заставлено мебелью, её должно быть минимум, чтобы было много пространства. Двери открыты, никаких препятствий на пути. Диван и кресла – около стены, чтобы была поддержка для сидящих в них. Энергию и гармонию усилят светильники, размещённые по диагонали от угла комнаты, противоположного входной двери.

Кухня. Это важнейшее помещение в доме, так как в нём не только готовится еда, впитывающая настроение хозяйки, но и складываются гармоничные отношения живущих, собирающихся за столом поесть. Поэтому в ней нужно избегать ярких и тёмных оттенков – красного или чёрного, символизирующих огонь и грусть. Нельзя ставить раковину и плиту друг против друга, так как они отвечают за разные стихии и могут таким образом негативно сказаться на взаимоотношениях в паре.

Цветы и зеркала в столовой. Кухня и стол в ней очень важны, так как именно здесь люди делятся едой и сосредотачиваются на ней. Поэтому необходимо, чтобы в ней всегда присутствовали цветы, а для оптимизации положительной энергии нужно повесить зеркало, отражающее обеденный стол.

Спальня. Эта комната должна находиться в самом уединённом месте в доме. Оформить её нужно в нейтральных цветах, способствующих спокойному сну. Немаловажно и расположение кровати – изголовье обязательно у стены, но только не на одной линии с дверью. С двух сторон расположить тумбочки, а на них поставить лампы с мягким светом, можно свечки, которые создадут расслабляющую обстановку.

Детская комната. Она тоже должна быть в уединённом месте, изголовье кровати поместить на юго-восток или юго-запад, для стимуляции творческих способностей и коммуникабельности. Обои должны быть светлые, пастельных тонов, полы – из натурального дерева, настенное освещение. Хорошо расставить музыкальные шкатулки и развесить тканевые картины, они создадут эффект равновесия и тем самым пробудят жизненную энергию.

Рабочий кабинет. В нём должно быть всё расположено таким образом, чтобы можно было держать на контроле. Стол – квадратный, чтобы чувствовать устойчивость в любом положении, чистый и аккуратный, недопустимы бумажки, хаос. Картины с изображением небесных просторов. Они помогут лучше мыслить. Обязательно наличие растений – создадут спокойствие и расслабленность.

Ванная комната. Дверь в эту комнату должна быть всегда закрыта, а крышка унитаза – опущена, так как здесь повсюду вода, являющаяся источников богатства, которое может утечь. Важно, чтобы была идеальная чистота, и имелись растения, которые будут замедлять поток утекающего богатства и энергии.

Балкон. Хорошо, когда есть сад возле дома или веранда, терраса, чтобы можно было посадить зелень – олицетворение будущего. Если же таковых нет, то на балконе нужно в обязательном порядке посадить какие-либо растения и цветы, за которыми необходимо тщательно ухаживать.



Следуя этим правилам, вы сможете создать в своём доме гармоничную и позитивную атмосферу, способствующую хорошему самочувствию и счастью.