10 причин, почему мужчина не отвечает на ваши сообщения

Все женщины не выносят, когда парень, с которым она общалась несколько недель или даже месяцев, вдруг перестаёт отвечать на её сообщения. Сразу же возникает масса вопросов, начиная со страха, не попал ли он в аварию, и заканчивая мыслями, что он решил поставить точку на наших отношениях. На самом деле таких причин множество, и лучше наверняка понимать, в этом виноваты вы или же стечение обстоятельств.

10 причин игнорирования мужчиной ваших сообщений

Больше не интересуется вами. Давайте начнём с одной из худших причин, по которой он мог перестать отвечать на ваши сообщения. Вы ему больше не интересны. Это безусловный способ дать знать, что вам не по пути. Но он поступает эгоистично, так как держит вас в подвешенном состоянии. Вероятно, в вашей голове будут вертеться всевозможные мысли о том, почему он больше не хочет с вами разговаривать. Однако причины могут быть разные. Возможно, он встретил другую женщину. Или вы сказали что-то, что не понравилось парню, и ему некомфортно находиться рядом с вами. Или он просто понял, что между вами нет никакой химии, и вы хотите от жизни не того, чего хочет он.

В любой из этих ситуаций он мог бы мягко объяснить, что больше не заинтересован в романтических отношениях между вами и надеется, что вы найдёте кого-то лучше него. Но он выбрал исчезнуть, что говорит о его трусости или безразличии.

Играет в недотрогу. Парень, который внезапно начинает игнорировать ваши сообщения, так как играет в недотрогу, тоже показывает себя не с самой лучшей стороны. Вести себя так — это по-детски и манипулятивно. Вместо того чтобы открыто говорить о своих чувствах к вам, он принимает осознанное решение заставить вас почувствовать себя сбитой с толку и неуверенной в себе, поскольку думает, что это увеличит его шансы получить от отношений то, чего он хочет.

Таким образом он сигнализирует, что ему нельзя доверять, а значит, и не стоит жалеть о таком манипуляторе, не умеющем вести себя по-взрослому.

Просто забыл. Если у вашего парня миллион дел каждый день - за рулём, сосредоточенный на сложном разговоре или имеет дело с трудным клиентом на работе, то он не может сразу ответить на сообщение, поэтому планирует это сделать позже. И вспоминает об этом через несколько часов или же даже ночью, ложась, например, спать. Вместо того чтобы попытаться написать ответное сообщение (и, возможно, даже рискнуть разбудить вас), он обещает себе, что поговорит с вами первым делом утром. Как и ожидалось, к утру он уже забыл об этом.

Вы не задали ни одного вопроса. Одна из причин, почему парень может не отвечать на ваши текстовые сообщения - вы на самом деле не задаёте ему никаких вопросов, на которые он должен ответить. Например, вы пишете: «Я думаю о тебе» и надеетесь, что мужчина ответит взаимностью, но у него мысли совсем другие: «Ого. Это действительно мило». Поскольку вы не задали конкретный вопрос, он не понимает, что вы ждёте ответа. Это часто случается с парнями, которые очень заняты или которым не нравится просто болтать по смс. С его точки зрения, сообщения — это быстрый способ передать важную информацию. Для настоящего разговора он подождёт, пока вы не позвоните ему. Это вряд ли может быть объяснением, если раньше мужчина писал вам больше сообщений, но это всё равно возможно.

К тому же, некоторые мужчины не любят общаться по смс, но в начале отношений решают угодить вам и используют сообщения, раз они вам так нравятся. Как только мужчины почувствуют себя комфортно рядом с вами или же вы видитесь довольно часто, то просто прекращают применять сообщения как средство коммуникации.

Мужчина занят. Возможно, вы подумаете, что для отправки сообщения не нужно тратить много времени. Но это для вас, потому что вы любите такой способ общения. Для занятого мужчины ответить на ваше сообщение означает переключиться с одной задачи на другую. Ему нужно прекратить то, чем он в данный момент занимается, прочитать ваше сообщение, подумать о том, что он хочет сказать, выбрать правильные слова, проверить, не может ли то, что он говорит, быть неверно истолковано, а затем отправить его. Хорошо, когда все эти мыслительные процессы проходят в свободное время, например, во время просмотра фильма, а если мужчина решает сложные вопросы, то ему явно не до отправления сообщений.

Вы слишком много пишете. Другим фактором, который заставляет парня игнорировать ваши текстовые сообщения, может быть, их огромное количество. Например, некоторые люди абсолютно нормально отправляют 4 или 5 коротких сообщений за раз. Другие считают это невероятно раздражающим и предпочитают одно длинное сообщение. Вы можете ожидать текстовой переписки каждый день, в то время как он думает, что вы будете писать только тогда, когда у вас есть что-то, что нужно знать ему. Если он чувствует себя подавленным вашими сообщениями, то может перестать отвечать на некоторое время, чтобы вы осознали, как ему они не нравятся.

Конечно, лучше об этом поговорить заранее, но будьте внимательнее к чувствам и эмоциям своего парня. Не всё, что нравится вам, по вкусу ему.

Парень не считает текстовые сообщения срочными. У всех нас есть свои предположения о том, насколько важны различные типы общения и для чего они будут использоваться. Если парень предполагает, что люди, если у них возникают какие-то важные события, будут звонить, а не писать сообщения, то для него совершенно нормально игнорировать сообщения в течение нескольких дней или даже недель.

Парень зол на вас. Иногда парень игнорирует ваши сообщения, потому что он зол на вас. Это ставит вас в невероятно сложную ситуацию, потому что вы не можете решить проблему или восстановить отношения, не обсудив, что происходит.

Когда он игнорирует ваши сообщения, потому что злится, то делает одно из двух: пытается успокоиться или просто молчать. Первое - это хорошо. Он берёт на себя ответственность за свои эмоции и пытается с ними справиться, чтобы потом спокойно поговорить. Второе же, наоборот, очень плохо. Когда мужчина не обращает на вас внимания, он наказывает вас и избегает разговоров о проблеме. Не хочет разбираться в том, что произошло, и строить более крепкие отношения. Для него важнее, чтобы вы поменялись так, как он хочет.

Он испытывает эмоциональные трудности. У него просто нет эмоциональных ресурсов, чтобы поговорить с кем-то прямо сейчас, и вы в этом не виноваты. Такое поведение более свойственно интровертам, чем экстравертам, но многие из нас часто чувствуют потребность уйти в себя, когда напряжены и расстроены. Если у парня в данный момент сложный период, то он может захотеть побыть в одиночестве, не отвечая на сообщения в том числе.

Парень начинает чувствовать привязанность. Если он боится обязательств или у него избегающий стиль привязанности, то он может начать эмоционально отдаляться, когда поймёт, что действительно влюбляется в вас. Поэтому и решает не отвечать на ваши сообщения. Эта форма самосаботажа указывает на то, что он заботится о вас и хочет быть с вами, но боится серьёзных отношений, поэтому игнорирует вас и тем самым разрывает связь между вами.



Как видите, причин для игнорирования мужчиной ваших сообщений множество. Не все они негативного характера, поэтому, прежде чем обижаться на его молчание, разберитесь, почему это происходит.