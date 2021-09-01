Почему мужчина перестаёт звонить и писать?
Прежде чем искать ответ на вопрос, почему мужчина перестаёт звонить и писать, нужно понять мужскую логику в общении с девушками. В отличие от женщин, которые привыкли играть с парнями, частая причина отсутствия инициативы со стороны последних – это нежелание быть рядом с девушкой. Да, жестоко, но зато правда. Хотя существуют и другие причины прекращения общения.
Почему мужчина не звонит и не пишет
- Отсутствие свободного времени. Когда отношения только начали развиваться, и вдруг на работе у мужчины начались проблемы, он может внезапно и без объяснения перестать отвечать на звонки и сообщения. Для сильного пола работа всегда в приоритете.
- Страх быть отвергнутым. Мужчины испытывают сомнения и колебания, как и прекрасный пол, они тоже боятся быть смешными, неловкими и глупыми. И если они решили, что не понравились девушке, то из-за страха быть отвергнутым не звонят ей.
- Наличие семьи. Женатый мужчина по понятным причинам не может ответить на звонок любовницы. И если он вдруг перестал общаться, то, скорее всего, с этим связана семья – праздники, отдых или же даже его супруга заподозрила в измене. Ну, а мужчина не хочет усугублять ситуацию.
- Женская настойчивость. Если девушка отправляет любимому человеку сообщения каждую минуту, то она может своей навязчивостью его оттолкнуть. Парень захочет как можно скорее прекратить роман с такой настырной девушкой, не дающей ему прохода.
- Получил своё. Мужчины нередко исчезают из жизни девушки после первой близости. Они достигли желаемого и теперь могут двигаться дальше в поисках очередной жертвы. Но о таком парне не стоит и жалеть.
- Не может понять, что чувствует. Парни не сразу понимают, что у них на сердце. Им нужно время, чтобы осмыслить, готовы ли они к серьёзным отношениям. Через некоторое время мужчина может позвонить и сказать, что ещё не готов, или, наоборот, позовёт на другое свидание.
- Давние отношения. Мужчина, давно состоящий в отношениях с женщиной, может не звонить ей по одной единственной причине – он точно знает, что всё хорошо, а значит не стоит тратить время на звонки. Лучше заняться работой, чтобы заработать как можно больше денег для обеспечения семьи.
- Потерял интерес. Мужчин окружает масса женщин, стремящихся к общению и новым знакомствам, поэтому он и теряет интерес к своей прежней пассии. В этом случае нужно срочно принять меры – романтический ужин, горячий интим и разговоры по душам.
- Алкоголь. В пьяном состоянии мужчина может столько интересного рассказать и признаться во всём, в том числе и в вечной любви, но как только он протрезвеет, «волшебство» закончится, а вместе с ним и чувства. Каждая девушка об этом знает и не воспринимает слова нетрезвого человека всерьёз, и тем более не ждёт от него звонка.
- Не в его вкусе. У девушки может быть эффектная внешность и богатый внутренний мир, но мужчина просто не видит всё это, и всё. Не стоит расстраиваться, монархи, кинозвёзды и модели тоже отвергаются. Это просто не тот мужчина!
- Жизненные ситуации. У многих бывают жизненные ситуации, когда не хочется разговаривать по телефону. И совсем не обязательно, что причиной такого нежелания является сама девушка. Поэтому необходимо успокоиться и перестать ждать звонка мужчины. Он обязательно позвонит, но только позже.
- Всё слишком быстро. Возможно, было несколько великолепных свиданий, не предвещающих ничего плохого. Так почему же мужчина внезапно перестал общаться? Основная причина в том, что девушка относится к нему, как к своей собственности. А парни не спешат прощаться со своей свободой, особенно в начале романа. Это прекрасный пол любит после первого свидания придумывать, как пройдёт свадьба и как будут звать их детей. Парни не настолько сентиментальны.
Конечно, очень неприятно, если мужчина не хочет общаться. И не важно, на каком этапе находятся отношения. Для женщины это всегда непростая ситуация. Но нужно постараться найти в этом положительные стороны. Во-первых, этот мужчина – не парень мечты, а значит есть шанс найти своё счастье. Во-вторых, в его поступке есть даже благородство: он не стал вселять надежду. Так пошлите ему воздушный поцелуй и ... забудьте о нём. Помните, если избранник искренне любит, то никогда не будет долго молчать – обязательно позвонит или напишет!
Размещение ссылок в комментариях запрещено!