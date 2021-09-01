Прежде чем искать ответ на вопрос, почему мужчина перестаёт звонить и писать, нужно понять мужскую логику в общении с девушками. В отличие от женщин, которые привыкли играть с парнями, частая причина отсутствия инициативы со стороны последних – это нежелание быть рядом с девушкой. Да, жестоко, но зато правда. Хотя существуют и другие причины прекращения общения.

Почему мужчина не звонит и не пишет

Отсутствие свободного времени. Когда отношения только начали развиваться, и вдруг на работе у мужчины начались проблемы, он может внезапно и без объяснения перестать отвечать на звонки и сообщения. Для сильного пола работа всегда в приоритете. Страх быть отвергнутым. Мужчины испытывают сомнения и колебания, как и прекрасный пол, они тоже боятся быть смешными, неловкими и глупыми. И если они решили, что не понравились девушке, то из-за страха быть отвергнутым не звонят ей. Наличие семьи. Женатый мужчина по понятным причинам не может ответить на звонок любовницы. И если он вдруг перестал общаться, то, скорее всего, с этим связана семья – праздники, отдых или же даже его супруга заподозрила в измене. Ну, а мужчина не хочет усугублять ситуацию. Женская настойчивость. Если девушка отправляет любимому человеку сообщения каждую минуту, то она может своей навязчивостью его оттолкнуть. Парень захочет как можно скорее прекратить роман с такой настырной девушкой, не дающей ему прохода. Получил своё. Мужчины нередко исчезают из жизни девушки после первой близости. Они достигли желаемого и теперь могут двигаться дальше в поисках очередной жертвы. Но о таком парне не стоит и жалеть. Не может понять, что чувствует. Парни не сразу понимают, что у них на сердце. Им нужно время, чтобы осмыслить, готовы ли они к серьёзным отношениям. Через некоторое время мужчина может позвонить и сказать, что ещё не готов, или, наоборот, позовёт на другое свидание. Давние отношения. Мужчина, давно состоящий в отношениях с женщиной, может не звонить ей по одной единственной причине – он точно знает, что всё хорошо, а значит не стоит тратить время на звонки. Лучше заняться работой, чтобы заработать как можно больше денег для обеспечения семьи. Потерял интерес. Мужчин окружает масса женщин, стремящихся к общению и новым знакомствам, поэтому он и теряет интерес к своей прежней пассии. В этом случае нужно срочно принять меры – романтический ужин, горячий интим и разговоры по душам. Алкоголь. В пьяном состоянии мужчина может столько интересного рассказать и признаться во всём, в том числе и в вечной любви, но как только он протрезвеет, «волшебство» закончится, а вместе с ним и чувства. Каждая девушка об этом знает и не воспринимает слова нетрезвого человека всерьёз, и тем более не ждёт от него звонка. Не в его вкусе. У девушки может быть эффектная внешность и богатый внутренний мир, но мужчина просто не видит всё это, и всё. Не стоит расстраиваться, монархи, кинозвёзды и модели тоже отвергаются. Это просто не тот мужчина! Жизненные ситуации. У многих бывают жизненные ситуации, когда не хочется разговаривать по телефону. И совсем не обязательно, что причиной такого нежелания является сама девушка. Поэтому необходимо успокоиться и перестать ждать звонка мужчины. Он обязательно позвонит, но только позже. Всё слишком быстро. Возможно, было несколько великолепных свиданий, не предвещающих ничего плохого. Так почему же мужчина внезапно перестал общаться? Основная причина в том, что девушка относится к нему, как к своей собственности. А парни не спешат прощаться со своей свободой, особенно в начале романа. Это прекрасный пол любит после первого свидания придумывать, как пройдёт свадьба и как будут звать их детей. Парни не настолько сентиментальны.

Конечно, очень неприятно, если мужчина не хочет общаться. И не важно, на каком этапе находятся отношения. Для женщины это всегда непростая ситуация. Но нужно постараться найти в этом положительные стороны. Во-первых, этот мужчина – не парень мечты, а значит есть шанс найти своё счастье. Во-вторых, в его поступке есть даже благородство: он не стал вселять надежду. Так пошлите ему воздушный поцелуй и ... забудьте о нём. Помните, если избранник искренне любит, то никогда не будет долго молчать – обязательно позвонит или напишет!