Он читает сообщение, но не отвечает? Попробуйте сделать так!

Ласковые слова, забота, внимание – эти проявления любви необходимы женщинам, как воздух. Чем больше и чаще, тем лучше. И очень обидно, когда ваш мужчина читает сообщение, но не отвечает или отделывается сухим односложным месседжем. Такое поведение мужчины не просто огорчает, а вызывает массу вопросов и тревожные мысли на тему, почему он отдаляется.

Без паники! Короткие послания – это уже подвиг для сильной половины человечества. Оды девичьей красоте и совершенству обычно заканчиваются вместе с конфетно-букетным периодом. Графоманы – исключение среди мужчин, большинству лень писать или банально стыдно показать неграмотность. Проще позвонить или встретиться.

Можно ли справиться с ситуацией, если он не отвечает на сообщения? Да! Читайте рекомендации психологов по этому поводу.

Почему мужчина читает сообщение, но не отвечает?

Суть проблемы в том, что мужчины конкретнее и практичнее женщин.

Им просто непонятно, зачем писать, подбирать слова, проверять ошибки, стараться быть понятым правильно, если можно обойтись без сложностей. Позвонить и поговорить.

Мало кто из представителей сильного пола подвержен спонтанным порывам отправить смайлик, внезапно пообщаться короткими фразами, ни с того ни с сего выразить нежность и глубину чувств. Всё это – прерогатива женщин.

Дорогие дамы, не огорчайтесь, если мужчина не отвечает. У него просто другая психология общения. Не бомбардируйте его месседжами, оставьте этот способ коммуникации для подруг.

Что делать, если он не отвечает?

Спокойствие! Однозначно не стоит погружаться в дурные мысли, слать любимому угрозы и бурно выяснять отношения.

Отсутствию мгновенной реакции наверняка существует разумное объяснение.

Мужчина мог быть занят, не слышать или решил пообщаться с вами при других обстоятельствах.

Гоните прочь беспокойство и плохие предчувствия. Подождите, он объявится и всё объяснит.

Чего не делать, если мужчина не отвечает на сообщения?

Исключаем:

скандал;

террор;

игнор;

паранойю.

Отсутствие ответа не означает, что он не интересуется вашей жизнью.

Поступайте «по-взрослому»: объективно относитесь к мужской манере общения. Осознание её принципиального отличия – серьёзный шаг к достижению уровня дзен женской мудрости.

О важности компромисса

Что делать паре, в которой мужчина не хочет отвечать на сообщения, а женщине по душе именно такой стиль коммуникации?

Для начала откажитесь от взаимных претензий. Ссоры по мелочам – верный путь к одиночеству. Зачем он вам? Лучше вместе поищите способ решения вопроса.

Дамы, вместо скандала объясните, почему для вас важно письменное общение. Готовы ли получать короткие ответы, смайлики или непременно хотите объёмные месседжи? Выясните время, когда партнёру категорически неудобно отвечать.

Мужчины, проявляйте терпение. Девочки – они такие девочки… Им нужно уступать.

Не жалейте времени друг на друга, дарите любовь и внимание вторым половинкам!