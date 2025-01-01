12 причин, по которым парни хотят случайных отношений

Случайные отношения — это тема, которая вызывает множество споров и обсуждений. Некоторые люди видят в них лишь легкомысленное времяпрепровождение, тогда как другие используют их как способ разобраться в своих чувствах и желаниях. Парни, как правило, имеют свои уникальные причины к таким отношениям. Рассмотрим 12 основных, почему мужчины охотно начинают случайные связи.

Почему мужчины хотят случайные связи

Неготовность к серьёзному. По той или иной причине мужчина, с которым вы встречаетесь, может быть не готов к серьёзной связи. Если он недавно пережил что-то травмирующее или сосредоточен на учёбе или работе, отношения могут не быть его приоритетом номер один. Однако это не значит, что со временем ничего не изменится. По мере того, как мужчина будет решать свои проблемы или его графики будут освобождаться, он всё равно может быть не открыт для серьёзных отношений.

Травма после последних отношений. Если вы встретили кого-то, кто недавно вышел из отношений, есть вероятность, особенно если был травмирующий финал, что парень не будет готов начинать новый роман. К сожалению, требуется время, чтобы исцелиться и пережить боль и горечь разрыва или развода. Более того, если он совсем недавно пережил разрыв, то может всё ещё поддерживать связь с бывшей, и всегда есть вероятность, что они снова сойдутся и попытаются всё уладить.

Работа над психическим здоровьем. Депрессия, тревога, стресс или что-либо ещё, что негативно влияет на эмоциональное состояние человека, может повлиять на его способность быть эмоционально доступным для других. Если мужчина работает над своим психическим здоровьем, весьма вероятно, что он не готов к чему-то серьёзному и вместо этого предпочитает вести себя непринуждённо и относительно спокойно. Без всяких обязательств перед кем-либо.

Работа — приоритет. Возможно, мужчина только начал свой путь в корпоративном мире, недавно получил работу своей мечты или повышение по службе, или он перегружен на работе. Что бы ни происходило в его карьере, это может повлиять на его возможности и желание быть преданным своему партнёру.

Нет энергии на драму отношений. Случайные отношения дают множество преимуществ перед серьёзными, в которых вторая половинка требует постоянного внимания. Конечно, нет той глубины, близости и любви, но некоторые мужчины могут чувствовать, что у них нет времени, энергии или эмоциональных возможностей, чтобы справиться с некоторыми драматичными моментами, которые нередко преподносят им вторые половинки: ревность, ожидания, эмоции и долгосрочные планы.

Проблемы с доверием и честностью. Нахождение в серьёзных отношениях и развитие романтических чувств к кому-то подразумевает определённый уровень доверия, честности и уязвимости. Опять же, из-за прошлого опыта у парня могут быть проблемы, связанные с этими качествами, и он может быть не готов доверять или впускать кого-то в своё сердце и душу. Однако эти чувства могут измениться по мере того, как человек будет разбираться со своими прошлыми проблемами и со временем лучше вас узнавать.

Большие эмоциональные и финансовые траты. Многие мужчины избегают вещей, которые требуют больших затрат. Поэтому, если он чувствует, что серьёзные отношения требуют их, а у него есть возможность лёгких, случайных отношений, скорее всего, он предпочтёт именно их. Серьёзный роман предполагает, что вы будете ежедневно созваниваться, ходить на пару свиданий каждую неделю, знакомить друг друга с друзьями и семьёй, вместе ездить в отпуск и участвовать в планах друг друга, что часто требует финансовых вложений. Все эти ожидания могут добавить давления в отношения, и некоторые мужчины могут почувствовать, что по той или иной причине они не в состоянии справиться с таким уровнем общения. Если он из тех, кто ищет что-то, не требующее больших затрат, убедитесь, что вы эмоционально согласны с тем фактом, что он, скорее всего, не будет писать вам сообщения, звонить, тратить деньги или строить с вами планы, если это не будет ему выгодно.

Проблемы во взаимоотношениях с самим собой. Чаще всего сложности в отношениях возникают из-за парней, у которых есть проблемы с самими собой. Вот почему так важно любить и ценить себя в первую очередь, прежде чем вы сможете любить и ценить кого-то другого. Если у мужчины есть трудности, связанные с самооценкой, общением, уверенностью в себе, самоуважением или независимостью, это повлияет на его способность иметь здоровые, преданные и стабильные отношения. Единственный способ улучшить отношения с самим собой — это признать свои проблемы, позволить себе испытывать свои чувства, установить здоровые границы с другими, сделать заботу о себе приоритетом, вести дневник, выделять время на любимые дела или даже посещать терапию.

Неготовность к чему-то эмоционально тяжёлому. Романтические отношения могут быть эмоционально обременительными на многих разных уровнях. Чтобы по-настоящему влюбиться и испытать всё волшебство, которое приходит с влюблённостью, вы должны быть уязвимы и готовы к возможности испытать боль или быть отвергнутым в какой-то момент. Это может быть страшно принять. В серьёзных отношениях надо не только учитывать собственные эмоции, но и другого человека, а порой и ставить его чувства и потребности выше своих собственных. Поэтому парень выберет случайную связь, в которую ему не придётся вкладывать столько эмоций, как в серьёзных отношениях.

Лишь физическое влечение. Если мужчина испытывает к вам физическое влечение, но не эмоциональное или интеллектуальное, он выберет случайные отношения или даже просто интим на одну ночь. Если непостоянные встречи в постели обоих устраивают, и никто из партнёров не хочет большего от взаимодействия друг с другом, сохранение непринуждённости может быть принято положительно.

Социальное давление. В некоторых социальных кругах наличие случайных отношений может рассматриваться как признак мужества или мужской привлекательности. Для парней это может стать дополнительной мотивацией, чтобы завести такие связи, даже если в глубине души они ищут чего-то большего.

Новизна и разнообразие. Люди, как правило, стремятся к новизне. Даже в случае романтических отношений, разнообразие может быть ключом к сохранению интереса. Случайные связи дают возможность испытать новые эмоции и познакомиться с разными личностями, что может быть привлекательным для сильного пола.



Случайные отношения могут быть привлекательными для мужчин по ряду причин. Каждая из 12 упомянутых подтверждает, что такая форма взаимодействия позволяет исследовать свои желания, избегать обязательств и наслаждаться свободой. Но если вы не готовы к такому, то лучше сразу же прекратить такую связь с мужчиной.