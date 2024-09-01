18 причин, почему несвободные мужчины заходят на сайт знакомств

Онлайн-неверность широко распространена по всему миру. И чаще в ней замечены мужчины. Как показала статистика, 42% представителей сильной половины, которые состоят в отношениях, довольно часто появляются на сайтах знакомств. И причин для этого довольно много. По крайней мере, психологи нашли 18 объяснений мужской онлайн-измены.

18 причин мужской измены на сайтах знакомств

Проблемы с обязательствами. Мужчины, испытывающие трудности с обязательствами, склонны отдаляться, когда отношения переживают трудные времена. Если парень пользуется сайтами знакомств, скорее всего, он делает это потому, что у него проблемы с обязательствами, поэтому и выбирает «лёгкий выход» вместо общения со второй половинкой и выяснения, как выйти из сложившейся ситуации. Ведь на сайте можно отключиться от всех проблем и почувствовать себя самым желанным мужчиной на свете, которого любят, ценят и хотят, в отличие от реальной жизни. Ищет кого-то другого. Это суровая правда, с которой приходится сталкиваться, однако большинство мужчин, состоящих в отношениях и посещающих сайты знакомств, ищут кого-то другого. Они добровольно решают создать профиль на сайте знакомств, чтобы найти ещё одного романтического партнёра, того, с кем можно пофлиртовать или же провести ночь. Им не хватает одной только своей партнёрши. Любопытство узнать, что там. Многие мужчины признались, что одной из главных причин, по которой они пользуются приложениями для знакомств, является любопытство, что там в виртуальном мире. Это, как правило, происходит в долгосрочных отношениях, которые теряют искру по ходу дела. Поэтому они ищут прежних ярких эмоций в онлайн-режиме. Незрелость. Незрелый мужчина склонен действовать под влиянием своих импульсов и эмоций немедленно. Он не вполне осознаёт себя и не обдумывает свои решения. Это одна из самых распространённых причин, по которой мужчина, состоящий в отношениях, пользуется сайтами знакомств. Неудовлетворённость в постели. Большое количество женатых мужчин регистрируются на сайтах знакомств из-за своей неудовлетворённости в постели. Их половая активность, которую они желают иметь, не соответствует той активности, которую они имеют в действительности, из-за чего у них и появляется чувство неудовлетворённости. Такие парни регистрируются в приложениях для знакомств в иллюзорной надежде забраться в чью-то постель. Это те самые мужчины, которые оставляют неуместные и довольно пошлые комментарии в адрес женщин в социальных сетях. Данная неудовлетворённость также является первопричиной многих других проблем в обществе, включая интимные домогательства и даже изнасилования. Не уважает партнёршу и её границы. Если парень пользуется сайтами знакомств, он, скорее всего, будет проявлять неуважение ко второй половинке, её границам и их отношениям. Ведь нахождение в любовных отношениях и хождение налево, пусть и в виртуальном мире, - прямое указание на то, что мужчина не уважает свою партнёршу. Способ почувствовать свою силу и контроль над отношениями. Одной из наименее упоминаемых причин, по которой мужчины, состоящие в отношениях, регистрируются на сайтах знакомств, является потребность чувствовать контроль над отношениями. Мужчина, состоящий в отношениях или женатый, который решает зайти на сайты знакомств, скорее всего, чувствует себя бессильным или неполноценным в сравнении со второй половинкой. Поэтому его решением проблемы обретения власти и контроля становится предоставление себе возможностей, которые в конечном итоге могут даже не дать ему шанса изменить положение вещей! Неуверенность и запугивание. Неуверенный в себе и запуганный мужчина, скорее всего, пойдёт на крайние меры, чтобы удовлетворить своё эго и обрести власть, регистрируясь на сайтах знакомств. Большинство мужчин, которые не уверены в себе или запуганы своей партнёршей, склонны вести себя неуважительно, чтобы компенсировать собственное чувство неуверенности в себе. Низкое качество отношений. Исследования показали, что 77% парней, совершивших измену, заявили, что сделали это из-за некачественных отношений с основным партнёром. Качество отношений определяется многими факторами, включая общение и счастье. Из-за плохой коммуникации они отдаляются друг от друга, когда возникают проблемы, что повышает вероятность того, что парни проявят неуважение к партнёрше или изменят ей. Иллюзия разнообразия, которую создают приложения для знакомств. Приложения для знакомств представляются как «глубокие моря, полные рыбы». И многие парни поддаются иллюзии, что они смогут измениться, как только зарегистрируются на сайтах или в приложениях для знакомств. Поиск способов разрушить отношения. К сожалению, некоторые отношения заканчиваются до того, как партнёры приходят к такому выводу. Мужчина больше не заинтересован в отношениях со своей партнёршей, однако не хочет сообщать ей об этом. Ему в голову приходит «простое решение», и он активно ищет способы разрушить отношения, одним из которых является регистрация на сайтах знакомств. Потребность в эмоциональном или интимном исследовании. Мужчина может не говорить партнёрше о своих предпочтениях (в постели или эмоциональных), но при этом чувствует необходимость глубже изучить себя в этой области. Это, однако, не оправдывает его действия. Но это одна из довольно редких и необсуждаемых причин, по которой мужчины используют приложения для знакомств, находясь в отношениях. Возможно, он неопытен, и любопытство начинает брать над ним верх. Вместо того, чтобы сообщить об этом своей партнёрше, он рассматривает это как «ничего особенного», чтобы удовлетворить своё любопытство за её спиной. Полагается на внешние источники для подтверждения своей значимости. Когда человек полагается на внешние источники для ощущения своей значимости, он, скорее всего, станет зависимым от них. В этом случае его определение чувства признания основано на том, как с ним взаимодействуют другие женщины. Он полагается на такой «источник», поэтому, когда он отчаянно нуждается в подтверждении своей значимости, он возвращается к этому источнику и получает то, в чём он так отчаянно нуждается. Ещё не определился в отношениях. В начале отношений мужчина ещё не определился, готов ли он навсегда порвать с прошлыми привычками – общаться с противоположным полом онлайн. Поэтому он очень любит свою партнёршу, но пока заглядывает на сайты знакомств. Убеждение, идея или иллюзия, что он заслуживает лучшего. Мужчина может посещать сайты знакомств, потому что он верит или имеет идею или иллюзию, что он заслуживает лучшего. Отношения могут переживать трудные времена, и партнёры могут начать испытывать трудности с восприятием своей совместимости друг с другом. С другой стороны, некоторые люди просто высокомерны или даже самовлюблены. Если мужчина относится к одному из этих типов, это может объяснить причину, по которой он заходит на сайты знакомств. Месть. Нерешённые проблемы в отношениях приводят к обидам. Некоторые мужчины заходят на сайты знакомств, находясь в отношениях, потому что их партнёрша сделала что-то неправильное или обидела их. Гнев, обида и другие негативные эмоции, как правило, приводят к принятию нерациональных решений. Одна из них — регистрация на сайтах знакомств с целью навредить своему партнёру! Это их способ отомстить и расплатиться! Думает, что партнёрша делает то же самое. «Она делает то же самое» может быть причиной, по которой мужчина, находящийся в отношениях, регистрируется на сайтах знакомств, или это может быть его способом оправдать своё неправомерное поведение. Часто это происходит из-за недостатка общения, нерешённых проблем в отношениях и отсутствия открытости между партнёрами. Пристрастие к приложениям для знакомств. Хотите верьте, хотите нет, но приложения для знакомств вызывают привыкание. Исследования показали, что более 85% одиноких людей зависимы от них, потому что эти сайты устроены таким образом, что привыкание к ним весьма вероятно из-за гормонов, вырабатываемых в мозгу при их использовании. Поэтому некоторые мужчины используют сайты знакомств только для того, чтобы удовлетворить свою зависимость.

Это лишь 18 причин, почему несвободные мужчины заходят на сайт знакомств, но наверняка их намного больше и все они разные. Одно можно сказать точно – сидение в приложениях для знакомств парнями, состоящими в отношениях, - измена!

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