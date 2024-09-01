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18 причин, почему несвободные мужчины заходят на сайт знакомств
Онлайн-неверность широко распространена по всему миру. И чаще в ней замечены мужчины. Как показала статистика, 42% представителей сильной половины, которые состоят в отношениях, довольно часто появляются на сайтах знакомств. И причин для этого довольно много. По крайней мере, психологи нашли 18 объяснений мужской онлайн-измены.
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18 причин мужской измены на сайтах знакомств
- Проблемы с обязательствами. Мужчины, испытывающие трудности с обязательствами, склонны отдаляться, когда отношения переживают трудные времена. Если парень пользуется сайтами знакомств, скорее всего, он делает это потому, что у него проблемы с обязательствами, поэтому и выбирает «лёгкий выход» вместо общения со второй половинкой и выяснения, как выйти из сложившейся ситуации. Ведь на сайте можно отключиться от всех проблем и почувствовать себя самым желанным мужчиной на свете, которого любят, ценят и хотят, в отличие от реальной жизни.
- Ищет кого-то другого. Это суровая правда, с которой приходится сталкиваться, однако большинство мужчин, состоящих в отношениях и посещающих сайты знакомств, ищут кого-то другого. Они добровольно решают создать профиль на сайте знакомств, чтобы найти ещё одного романтического партнёра, того, с кем можно пофлиртовать или же провести ночь. Им не хватает одной только своей партнёрши.
- Любопытство узнать, что там. Многие мужчины признались, что одной из главных причин, по которой они пользуются приложениями для знакомств, является любопытство, что там в виртуальном мире. Это, как правило, происходит в долгосрочных отношениях, которые теряют искру по ходу дела. Поэтому они ищут прежних ярких эмоций в онлайн-режиме.
- Незрелость. Незрелый мужчина склонен действовать под влиянием своих импульсов и эмоций немедленно. Он не вполне осознаёт себя и не обдумывает свои решения. Это одна из самых распространённых причин, по которой мужчина, состоящий в отношениях, пользуется сайтами знакомств.
- Неудовлетворённость в постели. Большое количество женатых мужчин регистрируются на сайтах знакомств из-за своей неудовлетворённости в постели. Их половая активность, которую они желают иметь, не соответствует той активности, которую они имеют в действительности, из-за чего у них и появляется чувство неудовлетворённости. Такие парни регистрируются в приложениях для знакомств в иллюзорной надежде забраться в чью-то постель. Это те самые мужчины, которые оставляют неуместные и довольно пошлые комментарии в адрес женщин в социальных сетях. Данная неудовлетворённость также является первопричиной многих других проблем в обществе, включая интимные домогательства и даже изнасилования.
- Не уважает партнёршу и её границы. Если парень пользуется сайтами знакомств, он, скорее всего, будет проявлять неуважение ко второй половинке, её границам и их отношениям. Ведь нахождение в любовных отношениях и хождение налево, пусть и в виртуальном мире, - прямое указание на то, что мужчина не уважает свою партнёршу.
- Способ почувствовать свою силу и контроль над отношениями. Одной из наименее упоминаемых причин, по которой мужчины, состоящие в отношениях, регистрируются на сайтах знакомств, является потребность чувствовать контроль над отношениями. Мужчина, состоящий в отношениях или женатый, который решает зайти на сайты знакомств, скорее всего, чувствует себя бессильным или неполноценным в сравнении со второй половинкой. Поэтому его решением проблемы обретения власти и контроля становится предоставление себе возможностей, которые в конечном итоге могут даже не дать ему шанса изменить положение вещей!
- Неуверенность и запугивание. Неуверенный в себе и запуганный мужчина, скорее всего, пойдёт на крайние меры, чтобы удовлетворить своё эго и обрести власть, регистрируясь на сайтах знакомств. Большинство мужчин, которые не уверены в себе или запуганы своей партнёршей, склонны вести себя неуважительно, чтобы компенсировать собственное чувство неуверенности в себе.
- Низкое качество отношений. Исследования показали, что 77% парней, совершивших измену, заявили, что сделали это из-за некачественных отношений с основным партнёром. Качество отношений определяется многими факторами, включая общение и счастье. Из-за плохой коммуникации они отдаляются друг от друга, когда возникают проблемы, что повышает вероятность того, что парни проявят неуважение к партнёрше или изменят ей.
- Иллюзия разнообразия, которую создают приложения для знакомств. Приложения для знакомств представляются как «глубокие моря, полные рыбы». И многие парни поддаются иллюзии, что они смогут измениться, как только зарегистрируются на сайтах или в приложениях для знакомств.
- Поиск способов разрушить отношения. К сожалению, некоторые отношения заканчиваются до того, как партнёры приходят к такому выводу. Мужчина больше не заинтересован в отношениях со своей партнёршей, однако не хочет сообщать ей об этом. Ему в голову приходит «простое решение», и он активно ищет способы разрушить отношения, одним из которых является регистрация на сайтах знакомств.
- Потребность в эмоциональном или интимном исследовании. Мужчина может не говорить партнёрше о своих предпочтениях (в постели или эмоциональных), но при этом чувствует необходимость глубже изучить себя в этой области. Это, однако, не оправдывает его действия. Но это одна из довольно редких и необсуждаемых причин, по которой мужчины используют приложения для знакомств, находясь в отношениях. Возможно, он неопытен, и любопытство начинает брать над ним верх. Вместо того, чтобы сообщить об этом своей партнёрше, он рассматривает это как «ничего особенного», чтобы удовлетворить своё любопытство за её спиной.
- Полагается на внешние источники для подтверждения своей значимости. Когда человек полагается на внешние источники для ощущения своей значимости, он, скорее всего, станет зависимым от них. В этом случае его определение чувства признания основано на том, как с ним взаимодействуют другие женщины. Он полагается на такой «источник», поэтому, когда он отчаянно нуждается в подтверждении своей значимости, он возвращается к этому источнику и получает то, в чём он так отчаянно нуждается.
- Ещё не определился в отношениях. В начале отношений мужчина ещё не определился, готов ли он навсегда порвать с прошлыми привычками – общаться с противоположным полом онлайн. Поэтому он очень любит свою партнёршу, но пока заглядывает на сайты знакомств.
- Убеждение, идея или иллюзия, что он заслуживает лучшего. Мужчина может посещать сайты знакомств, потому что он верит или имеет идею или иллюзию, что он заслуживает лучшего. Отношения могут переживать трудные времена, и партнёры могут начать испытывать трудности с восприятием своей совместимости друг с другом. С другой стороны, некоторые люди просто высокомерны или даже самовлюблены. Если мужчина относится к одному из этих типов, это может объяснить причину, по которой он заходит на сайты знакомств.
- Месть. Нерешённые проблемы в отношениях приводят к обидам. Некоторые мужчины заходят на сайты знакомств, находясь в отношениях, потому что их партнёрша сделала что-то неправильное или обидела их. Гнев, обида и другие негативные эмоции, как правило, приводят к принятию нерациональных решений. Одна из них — регистрация на сайтах знакомств с целью навредить своему партнёру! Это их способ отомстить и расплатиться!
- Думает, что партнёрша делает то же самое. «Она делает то же самое» может быть причиной, по которой мужчина, находящийся в отношениях, регистрируется на сайтах знакомств, или это может быть его способом оправдать своё неправомерное поведение. Часто это происходит из-за недостатка общения, нерешённых проблем в отношениях и отсутствия открытости между партнёрами.
- Пристрастие к приложениям для знакомств. Хотите верьте, хотите нет, но приложения для знакомств вызывают привыкание. Исследования показали, что более 85% одиноких людей зависимы от них, потому что эти сайты устроены таким образом, что привыкание к ним весьма вероятно из-за гормонов, вырабатываемых в мозгу при их использовании. Поэтому некоторые мужчины используют сайты знакомств только для того, чтобы удовлетворить свою зависимость.
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Это лишь 18 причин, почему несвободные мужчины заходят на сайт знакомств, но наверняка их намного больше и все они разные. Одно можно сказать точно – сидение в приложениях для знакомств парнями, состоящими в отношениях, - измена!
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