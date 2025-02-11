7 признаков, что мужчина использует вас

Знакомство с противоположным полом – это довольно сложное занятие, ведь приходится тратить на человека своё время, энергию и чувства. И очень обидно, когда мужчина играет не по правилам, используя девушку в своих корыстных целях. Поэтому так важно научиться читать парня между строк, обращая внимание на некоторые явные признаки его нечестного отношения к партнёрше.

7 знаков мужского использования девушки

Излишне романтичен. Безусловно, каждой девушке хочется верить в любовь с первого взгляда, когда парень не может устоять перед ней, восхищаясь её красотой, характером, умением подать себя и т.п. На самом деле мужчина, осыпающий вас с самого начала отношений комплиментами, обычно нечестен, потому что для того, чтобы узнать человека, нужно время. Конечно, вы самая лучшая на свете девушка, но любовь не может возникнуть вдруг, словно по мановению волшебной палочки. Не нужно путать страсть и настоящие чувства. Первое – это эмоции, ничего не обещающие в будущем, второе – длительный процесс, который приводит к серьёзным отношениям.

Ненавязчивое принижение. Первое свидание – самое трепетное, к которому каждая девушка готовится тщательно и основательно, продумывая все детали. Но вдруг парень начинает критиковать вас за смешное платье или же растрёпанную причёску, но при этом мило комментирует, что эти весёлые детали придают вам изюминку, что тут же может вас очаровать. Не вздумайте поддаваться на его манипуляции! Не надо ему доказывать свою значимость. Лучше прервать свидание, если слова парня вас задевают, и просто уйти. Крепкие и гармоничные отношения строятся на уважении, а не попытке изменить кого-то под себя.

Предложение посмотреть фильм дома. Если вы только познакомились с парнем, и он приглашает на первое же свидание на домашний киносеанс, то можно говорить о его желании поскорее уложить вас в постель. Первые свидания желательно проводить на нейтральной территории – кафе, ресторан, кинотеатр, парк или другое общественное место, чтобы избежать неловкости, которая может возникнуть один на один. К тому же, общаясь без давления, намного проще узнать человека и не наделать глупостей, о которых, возможно, придётся пожалеть утром.

Приглашение приготовить ужин. Это так романтично – совместное приготовление ужина. Но… если задуматься, то это то же самое, что и просмотр фильма дома, только в другой подаче желаемого – затащить вас с постель. Вкусная еда, вино, романтическая музыка, нечаянные прикосновения во время готовки – всё располагает к близости. Поэтому, если нет уверенности, что перед вами гурман, который хочет поделиться своим умением готовить кулинарные шедевры, то лучше не рисковать и отказаться от совместного приготовления еды дома. Конечно, если вы сами не мечтаете об интиме с ним. Иначе неприятных сюрпризов не избежать.

Холодная бывшая. Мужчина постоянно говорит о своей прошлой связи и плохой бывшей, которая была к нему холодна и безразлична? Значит, он ещё не отпустил её, поэтому не готов к новым отношениям, а от вас хочет лишь поддержки, в том числе и интимного характера. Подумайте, что скрывается за его страданиями и рассказами о бесконечных посещениях психотерапевтов? Возможно, он не хочет брать на себя ответственность за прошлую связь. Вместо того, чтобы начать его спасать, надо сфокусироваться на том, есть ли шанс с ним построить отношения, где будет взаимное уважение и искрение чувства. Вы не пластырь для заживления ран, а женщина, которую надо любить и ценить.

Совместное времяпрепровождение. Мужчина не произносит фразу, что зовёт вас на свидание, а предлагает лишь провести вместе время. Значит, он не собирается с вами строить серьёзные отношения, а просто призывает к интиму. Такие встречи могут быть как у вас дома, так и у него, но они всё равно приводят к связи без обязательств. Вам нужно установить правило: пара официальных свиданий, не дома, а после уже можно переходить к близкому общению. Не надо вовлекать себя в отношения без обязательств, иначе они станут нормой.

Ночные звонки. Мужчина постоянно звонит только после 21:00 с одним и тем же вопросом, что вы делаете. Поверьте, это не забота. Это способ узнать, есть ли у него возможность к вам приехать. Если такие звонки становятся постоянными, то тут можно говорить о том, что он ищет с вами лишь интима и не более. Лучше сразу же расставить все точки над ё, сказав ему о том, что поздно, и вы хотите отдохнуть. Потом нужно просто удалить его телефон. Это единственный способ прекратить такое «близкое» знакомство.



Зная все признаки несерьёзного мужчины, можно с лёгкостью избежать неприятных ситуаций, не тратя ни своего времени, ни тем более своих чувств и эмоций. Именно такой подход – ключ к гармоничным отношениям!