15 признаков токсичного человека

Мы все хотим жить в позитивном мире. Однако в реале всё совсем иначе. Нас часто окружают отрицательно настроенные люди, которым становится хорошо, когда они кому-то испортят настроение. Нахождение рядом с ними может забрать всю энергию, поэтому и чувствуешь себя как выжатый лимон. Важно сохранять дистанцию от этих токсиков. Но как понять, что перед вами именно они?

Как обнаружить негативную энергию в человеке?

Жалобы. Токсичные люди обычно жалуются на всё подряд, так как считают, что весь мир против них. Ищут во всём негатив, даже если у них всё хорошо в жизни. Отрицательный взгляд они распространяют и на других, ища и у них только плохое.

Плохие новости. Токсичные люди следят за новостями, чтобы тут же рассказать окружающим об ужасной катастрофе, смерти актёра или же, например, неприятностях у соседей. Главное для них – это вызвать отрицательные эмоции у тех, кто рядом с ними.

Пессимисты. На любое неудобство негативно настроенные люди тут же навешивают ярлык «плохо». В окружающих они видят только недостатки, не замечая позитивное в людях. К тому же, в любой ситуации они ищут только минусы, хотя всегда можно найти и что-то хорошее.

Недостатки. Они привыкли всех судить только с плохой стороны, поэтому окружающим обычно говорят только об их промахах, не замечая, что таким образом ранят человека. После токсичного человека хочется убежать и только грустить и плакать.

Убить чужое счастье. Токсичные люди всегда найдут слова, чтобы человек усомнился в своём счастье. Их цель – заставить окружающих поверить, что нет поводов для радости. Например, купил машину, о которой так давно мечтал, - токсик тут же напомнит о количестве автомобильных аварий.

Ревность. Негативные люди обычно имеют низкую самооценку, которую они скрывают за ревностью и манипуляциями по отношению к окружающим. Они могут начать придираться ко второй половинке, если вдруг заметят, что она общается с противоположным полом, или же травить своими обидами близкого человека, если он, например, тут же не ответил на их телефонный звонок.

Любопытство. Этим людям нужна информация о личной жизни окружающих, чтобы в случае чего нанести негативный удар, найдя к чему придраться, осудить или же «пожалеть». О своей же они стараются молчать, а если спросить о ней, то займут оборонительную позицию, так как считают, что их рассказом могут в случае чего и злоупотребить.

Сравнение. Такие люди считают себя самыми умными, красивыми, модными. Одним словом, самыми лучшими. Потому что верят, что мир крутится вокруг них. Токсичные личности всегда хвастаются собой. Они обычно сравнивают себя с другими и, конечно же, приходят к выводу, что все окружающие глупее, уродливее и жизнь у них скучнее и однообразнее.

Манипуляции. Токсичные особы обычно используют манипуляции, зная о слабостях окружающих, достигая таким образом желаемых целей. Они негативно влияют на психическое и физическое здоровье окружающих своими обвинениями и ложью.

Отсутствие эмпатии. Им сложно понять других людей, поэтому они не чувствуют боль окружающих и не могут пожалеть или помочь, если те в этом нуждаются. Время, проведённое с ними, может отрицательно повлиять на душевное состояние.

Нет доверия. Такие люди переполнены отрицательными мыслями, поэтому всех воспринимают как завистников или же врагов, которые хотят сделать какую-то пакость им. И как бы их ни пытались убедить в обратном, всё бесполезно. Они будут считать тех, кто решил их переубедить, как раз самыми негативными людьми, от которых не стоит ждать ничего хорошего.

Вечное беспокойство. Негативно настроенные личности не дают себе быть счастливыми, потому что постоянно о чём-то или о ком-то беспокоятся. Такое отношение к жизни тянет их вниз, но своим пессимистичным настроением они делятся и с окружающими, доводя их своей «заботой» до нервного срыва.

Нежелательные советы. Вместо того, чтобы заняться своей жизнью, токсичные люди обычно рекомендуют всем остальным, как поступить, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Они могут указывать на допущенные ошибки окружающих, которые и привели к таким последствиям, не замечая, что у них самих не всё хорошо.

Нет страсти. Таких людей невозможно вдохновить на что-либо, даже если их жизнь однообразна и скучна. Они не станут ничего менять, потому что очень боятся каких-либо изменений, ведь от перемен один негатив. Именно поэтому они и остаются в той же ситуации, даже если она делает их несчастными.

Высасывание позитивной энергии у других. Даже если токсичных людей окружают положительно настроенные люди, которые улыбаются и смеются, они всё равно сделают так, чтобы всем было так же плохо, как и им. Рядом с ними все становятся агрессивными и негативно настроенными.



Как только вы заметили хотя бы пару признаков негативно настроенного человека, постарайтесь тут же минимизировать общение с ним, иначе с каждым днём вы будете становиться несчастнее и грустнее.