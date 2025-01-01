15 признаков токсичного человека
Мы все хотим жить в позитивном мире. Однако в реале всё совсем иначе. Нас часто окружают отрицательно настроенные люди, которым становится хорошо, когда они кому-то испортят настроение. Нахождение рядом с ними может забрать всю энергию, поэтому и чувствуешь себя как выжатый лимон. Важно сохранять дистанцию от этих токсиков. Но как понять, что перед вами именно они?
Как обнаружить негативную энергию в человеке?
- Жалобы. Токсичные люди обычно жалуются на всё подряд, так как считают, что весь мир против них. Ищут во всём негатив, даже если у них всё хорошо в жизни. Отрицательный взгляд они распространяют и на других, ища и у них только плохое.
- Плохие новости. Токсичные люди следят за новостями, чтобы тут же рассказать окружающим об ужасной катастрофе, смерти актёра или же, например, неприятностях у соседей. Главное для них – это вызвать отрицательные эмоции у тех, кто рядом с ними.
- Пессимисты. На любое неудобство негативно настроенные люди тут же навешивают ярлык «плохо». В окружающих они видят только недостатки, не замечая позитивное в людях. К тому же, в любой ситуации они ищут только минусы, хотя всегда можно найти и что-то хорошее.
- Недостатки. Они привыкли всех судить только с плохой стороны, поэтому окружающим обычно говорят только об их промахах, не замечая, что таким образом ранят человека. После токсичного человека хочется убежать и только грустить и плакать.
- Убить чужое счастье. Токсичные люди всегда найдут слова, чтобы человек усомнился в своём счастье. Их цель – заставить окружающих поверить, что нет поводов для радости. Например, купил машину, о которой так давно мечтал, - токсик тут же напомнит о количестве автомобильных аварий.
- Ревность. Негативные люди обычно имеют низкую самооценку, которую они скрывают за ревностью и манипуляциями по отношению к окружающим. Они могут начать придираться ко второй половинке, если вдруг заметят, что она общается с противоположным полом, или же травить своими обидами близкого человека, если он, например, тут же не ответил на их телефонный звонок.
- Любопытство. Этим людям нужна информация о личной жизни окружающих, чтобы в случае чего нанести негативный удар, найдя к чему придраться, осудить или же «пожалеть». О своей же они стараются молчать, а если спросить о ней, то займут оборонительную позицию, так как считают, что их рассказом могут в случае чего и злоупотребить.
- Сравнение. Такие люди считают себя самыми умными, красивыми, модными. Одним словом, самыми лучшими. Потому что верят, что мир крутится вокруг них. Токсичные личности всегда хвастаются собой. Они обычно сравнивают себя с другими и, конечно же, приходят к выводу, что все окружающие глупее, уродливее и жизнь у них скучнее и однообразнее.
- Манипуляции. Токсичные особы обычно используют манипуляции, зная о слабостях окружающих, достигая таким образом желаемых целей. Они негативно влияют на психическое и физическое здоровье окружающих своими обвинениями и ложью.
- Отсутствие эмпатии. Им сложно понять других людей, поэтому они не чувствуют боль окружающих и не могут пожалеть или помочь, если те в этом нуждаются. Время, проведённое с ними, может отрицательно повлиять на душевное состояние.
- Нет доверия. Такие люди переполнены отрицательными мыслями, поэтому всех воспринимают как завистников или же врагов, которые хотят сделать какую-то пакость им. И как бы их ни пытались убедить в обратном, всё бесполезно. Они будут считать тех, кто решил их переубедить, как раз самыми негативными людьми, от которых не стоит ждать ничего хорошего.
- Вечное беспокойство. Негативно настроенные личности не дают себе быть счастливыми, потому что постоянно о чём-то или о ком-то беспокоятся. Такое отношение к жизни тянет их вниз, но своим пессимистичным настроением они делятся и с окружающими, доводя их своей «заботой» до нервного срыва.
- Нежелательные советы. Вместо того, чтобы заняться своей жизнью, токсичные люди обычно рекомендуют всем остальным, как поступить, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Они могут указывать на допущенные ошибки окружающих, которые и привели к таким последствиям, не замечая, что у них самих не всё хорошо.
- Нет страсти. Таких людей невозможно вдохновить на что-либо, даже если их жизнь однообразна и скучна. Они не станут ничего менять, потому что очень боятся каких-либо изменений, ведь от перемен один негатив. Именно поэтому они и остаются в той же ситуации, даже если она делает их несчастными.
- Высасывание позитивной энергии у других. Даже если токсичных людей окружают положительно настроенные люди, которые улыбаются и смеются, они всё равно сделают так, чтобы всем было так же плохо, как и им. Рядом с ними все становятся агрессивными и негативно настроенными.
Как только вы заметили хотя бы пару признаков негативно настроенного человека, постарайтесь тут же минимизировать общение с ним, иначе с каждым днём вы будете становиться несчастнее и грустнее.
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