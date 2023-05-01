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Токсичные отношения с мужчиной: 5 признаков, которые нельзя пропускать

Вы встретили парня, который, кажется, создан для вас – добрый, ответственный, серьёзный и внимательный. Он просто идеальный. Но у вас всё равно постоянно внутри звучит тревожный звоночек, что вы оказались в нездоровых отношениях. Потому что поведение вашего партнёра иногда бывает довольно странным. Зря вы не прислушиваетесь к своей интуиции. Если бы вы это сделали, то поняли, что всё-таки попали в токсичные отношения с мужчиной, признаки этого ведь все на поверхности – рядом с ним вы чувствуете себя несчастной и несвободной. Однако вы ищете ему оправдания и становитесь жертвой эмоциональной зависимости. Именно поэтому нужно вовремя поставить точку на вашем романе, а для этого необходимо знать признаки ядовитой любви.

 

Токсичные отношения с мужчиной: 5 признаков, которые нельзя пропускать

 

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5 признаков токсичных любовных отношений

  1. Парень торопит события. Вы вместе всего лишь несколько дней, а он уже считает вас женщиной своей жизни. Он осыпает вас подарками, цветами, комплиментами, текстовыми сообщениями. Менее чем через неделю он признаётся в любви. Конечно, любовь с первого взгляда существует, но всё же лучше быть начеку. Токсичные отношения часто начинаются с поведения, напоминающего любовную бомбардировку, в которой пропускаются все шаги развития долгих гармоничных отношений. Здоровая любовь выстраивается со временем, чтобы партнёры могли узнать друг друга. Поэтому стоит остерегаться таких активных парней, возможно, перед вами энергетический вампир – нарцисс, привыкший манипулировать окружающими.
  2. Сравнивает с бывшей. До вчерашнего дня он был очень мил и осыпал вас подарками и комплиментами. Сегодня он вдруг сравнивает вас со своей бывшей, которая, как оказалось, в разы лучше. Притом он не делает это напрямую, а мимоходом: одно слово сейчас, одно - потом. А между тем в вас закрадывается неуверенность в себе. Если вы начнёте с ним ссориться из-за этого, то парень, скорее всего, извинится. На несколько дней он снова станет таким же любящим, как и в начале отношений, а потом снова вспомнит об идеальности бывшей. В такой ситуации лучше не продолжать общение, а разорвать его раз и навсегда.
  3. Контролирует вас. Ревность — это одно, а помешательство на контроле — другое. Если парень утверждает, что знает обо всём, что вы делаете в течение дня: с кем разговариваете, с кем из коллег ходите обедать, с кем обмениваетесь сообщениями в WhatsApp, то он точно не ревнует - он пытается вас контролировать. Если он постоянно присылает десятки или сотни сообщений, полных вопросов о том, чем вы занимаетесь, просит созваниваться по видеосвязи, чтобы убедиться, что вы действительно с друзьями, или его раздражает, если вы не отвечаете на его телефонные звонки - это не избыток внимания. Он хочет вами управлять, а потом, может быть, и манипулировать. Это признак того, что вы находитесь в муках токсичной любви.
  4. Старается вас изолировать от друзей и семьи. Проводить вместе каждые выходные приятно, но когда нет возможности пообщаться с друзьями — это повод задуматься. Если он пытается изолировать вас ото всех, говорит, что ему не нравятся люди, с которыми вы встречались до встречи с ним, ищет предлоги, чтобы держать вас подальше от родителей, сестёр или братьев, будьте бдительны: это может быть признаком того, что вы находитесь в токсичных отношениях. Одно дело не отпускать от себя девушку из-за большой любви, и другое – когда под запретом общение с семьёй и друзьями ради того, чтобы вас контролировать и вами манипулировать.
  5. Живёте, как на американских горках. Вчера он был очень влюблён, но настолько занят, что даже не нашёл времени встретиться. На следующий день он встречает вас с огромным букетом роз и ведёт в ресторан, где обсуждает ваш предстоящий брак. А через три дня он даже не отвечает на телефонные звонки. Таким образом он пытается держать вас в натянутом состоянии, чтобы вывести вас из равновесия и ещё больше заинтересовать собой. Он заставляет вас жить на американских горках, потому что знает, что вы окажетесь в его сетях. Если сами не сможете из них выбраться, то попросите друзей, родных или психолога помочь вам. Иначе вы просто испортите свою жизнь.

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Если вы не уверены, что у вас, большая любовь или токсичные отношения с мужчиной, признаки, указанные выше, помогут вам в этом разобраться. Главное, чтобы вы не превратили свою жизнь в ловушку, выход из которой с каждым днём будет найти всё сложнее и сложнее.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 08:53

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