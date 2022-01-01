Эти 3 знака зодиака - энергетические вампиры! Будьте осторожны при общении с ними

Когда вы начинаете строить отношения, как романтические, так и дружеские, то, конечно же, ждёте счастья, радости и любви от общения, а также прекрасных общих воспоминаний. Но вдруг все надежды рушатся – взаимоотношения похожи на кошмар, так как добрый друг или любимый человек качает из вас все силы, после разговоров с ним вы просто истощены, а после проведённого совместного времени - измождены. Согласно астрологии, есть 3 знака Зодиака, которые являются энергетическими вампирами.

Эти 3 знака зодиака — самые сильные энергетические вампиры, особое внимание к ним в общении

Овен. Обладатель сильного и волевого характера давит свою вторую половинку или же друга. Может грубить, говорить такую правду, которая сильно ранит, не заботясь о чувствах своего близкого. Никогда не колеблется перед тем, как сказать, что он думает о вас, даже понимая, что это может сильно навредить вам. Таким образом Овен успокаивает свою импульсивную натуру, не переживая, что вы после его слов и действий можете быть опустошены и подавлены. Он умело выводит вас из себя и качает с огромной скоростью энергию. И когда вы плачете от обиды, то у него появляется второе дыхание, он словно лакомится вашими страданиями. Дева. Стремится к совершенству во всём, поэтому вторая половинка должна быть идеальна. Дева заставляет своего партнёра или друга чувствовать себя рядом с ней никчёмным неудачником. Представители этого знака всегда помнят ваши промахи и при случае обязательно напоминают вам о них, чтобы снова «щёлкнуть вас по носу». Но если вы начнёте говорить ей о недостатках, то можете получить и вазой по голове. Дева обожает копаться в ошибках и изъянах других. Делает это дотошно и тщательно, чтобы партнёр был растерян, а она – счастлива. После часового общения с Девой можно неделю приводить своё эмоциональное состояние в норму. Рыбы. Они ещё те вампиры, умеющие ловко манипулировать своим партнёром или другом, чтобы он делал так, как хочется Рыбке. В её лексиконе можно нередко услышать фразу: «Будь другом, тут дел-то на пять минут» и так в течение дня по несколько раз. У них в планах переложить все свои проблемы на плечи дорогих и близких людей, крадя у них всё свободное время и кучу нервов. Но, с другой стороны, что не сделаешь ради любимой Рыбки. Тем более она так умело давит на жалость, взывая к человеческим чувствам, играя роль несчастного человека, которому просто невозможно отказать. С ней нужно быть осторожной, иначе любая слабина с вашей стороны может привести к весьма печальным последствиям – будете работать и за себя, и за Рыбку.

Если задуматься, то все друг друга в чём-то используют, но эти 3 знака зодиака - энергетические вампиры! Будьте осторожны при общении с ними, иначе сами не заметите, как окажетесь под их влиянием, теряя каждый раз силу и энергию, превращаясь в безвольное существо, неспособное на собственные решения и действия.