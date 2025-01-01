7 причин, почему мужчины более собственники, чем женщины

Наверняка каждый слышал о навязчивых девушках, которые преследуют своего мужчину по пятам. Но, на самом деле, назойливых дам намного меньше, чем мужчин-собственников. Поведение таких «обладателей» девушек может быть разное: очевидное, когда он никуда её не пускает, и завуалированное, когда даже тяжело понять, что парень считает вторую половинку своим достоянием. Так почему же сильный пол - такие собственники? На это есть несколько причин.

7 почему мужского собственничества

Чем сильнее мужчина любит женщину, тем больше он думает, что и другие парни тоже её любят. Если ваш мужчина невероятно ревнив, то это может быть признаком того, что он сильно влюблён в вас и не может перестать проецировать эти чувства на других людей. Он любит вас так сильно, что не понимает, как другие парни не видят в вас тех же удивительных качеств, поэтому и предполагает, что они испытывают такое же благоговение и влечение к вам.

Вы — единственный источник его любви и поддержки. Женщины склонны создавать для себя отличные социальные сети: у них есть клубы по интересам, различные группы друзей и просто общая способность заводить новых подруг в разных условиях и ситуациях. Прекрасный пол общается друг с другом, делится впечатлениями и мыслями, они поддерживают друг друга всеми возможными способами. По той или иной причине парни более сдержаны в эмоциях, и именно поэтому у мужчин среднего возраста редко бывает больше одного-двух друзей (если вообще бывает). Если вы не можете понять, почему ваш мужчина такой собственник, то вам следует уяснить, что вы, возможно, единственный человек в его жизни, которому он может открыться. Мысль о том, что он может вас потерять, для него ужасающая.

Он знает, какие другие парни. Никто не знает мужчин лучше, чем сами мужчины. Парни растут среди других парней, становясь непосредственными свидетелями того, насколько ужасными и агрессивными они могут быть. Вот почему одна из главных причин ревностного отношения сильного пола к своим партнёршам заключается в том, что они прекрасно знают, как думают другие парни. Мужчина хочет защитить свою вторую половинку от других представителей мужского пола, зная, насколько в случае чего неадекватными они могут быть.

Он считает, что девушка легко может его заменить. Одно из главных различий между сферой знакомств для мужчин и сферой знакомств для женщин заключается в следующем: для большинства парней возможности крайне ограничены. Сильный пол знает, что им приходится быть преследователями, теми, кто охотится и ищет одну женщину, которая посмотрит в их сторону. Для большинства девушек всё происходит почти с точностью до наоборот: любой парень будет у её ног, если она этого захочет. Поэтому они опасаются, что, как только девушка выйдет за дверь, другие мужчины в считанные секунды начнут охоту за ней.

Для женщин в приоритете эмоции, для парней – интим. У мужчин собственнические чувства, как правило, проявляются гораздо сильнее физически: они не хотят, чтобы вы ходили куда-либо без него, общались с другими людьми, особенно с парнями. Таким образом, даже если оба партнёра собственники, его собственничество будет проявляться более агрессивно, чем у прекрасного пола, потому что он хочет быть уверен, что любимая не вступает в интимные отношения с другими парнями. Всё остальное для него не столь важно. Для девушек «красной тряпкой» может стать смех любимого при общении с другой женщиной – счастье он должен испытывать только с ней.

Некоторые мужчины чувствуют, что его вторая половинка — его собственность. Для старомодных типов мужчин одной из причин ревностного отношения к любимой является то, что в глубине души он буквально думает, что она принадлежит ему, женщина - его собственность, и поэтому всё, что она делает, должно быть сделано только для него и ради него.

Собственничество - побочный продукт его неуверенности. Собственничество может быть связано с неуверенностью мужчины. В контексте отношений это явление часто проявляется как желание контролировать партнёра или обособить его от других. Это может быть связано с рядом факторов, включая страх потери, низкую самооценку и потребность в подтверждении своей значимости через обладание.



Нелегко иметь дело с партнёром-собственником, но даже если он постоянно ведёт себя эгоистично, это не значит, что вам нужно немедленно с ним расстаться. Помогите ему увидеть, что он не прав. Покажите ему, в чём именно заключается его агрессивное собственническое поведение, и как ему следует вместо этого справляться со своими эмоциями.