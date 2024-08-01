15 скрытых признаков того, что он ревнует, но старается вести себя хладнокровно

Вы хотели бы понять, ревнует ли вас парень? Конечно, можно спросить у него напрямую, но некоторые мужчины привыкли всё-таки скрывать свои чувства. В такой ситуации, чтобы выяснить, есть ревность или нет, нужно проследить за поведением возлюбленного.

15 признаков ревности парня, старающегося её скрыть

Поведение. Его может выдать тело. Ревнующий мужчина будет следить даже через комнату за любимой, стараясь сохранить при этом серьёзное лицо. Может заблокировать парня, который будет перед его девушкой, а также намеренно встанет в агрессивную позу между любимой и другим мужчиной во время их разговора. «Вишенкой на торте» станет то, что он будет демонстративно обнимать вторую половинку, видя, что к ней стремится подойти молодой человек. «Шутя» ведёт себя как сумасшедший. Если мужчина видит в ком-то соперника (это может быть даже просто друг, начальник или же коллега), то только его упоминание вызовет в нём агрессию. Например, он может накричать на девушку, а потом сказать, что она не понимает шуток. Одним словом, реакция однозначно будет, и её не заметить невозможно. Прекрасный принц среди остальных. Как только парень заметит возле своей возлюбленной своего соперника, то он тут же постарается привлечь её внимание к себе – поцелует, сделает комплимент или же просто поправит на ней якобы смятую блузу, снимет невидимую нитку или же начнёт тереть несуществующее пятно на одежде. Преувеличение мелких проблем. Если девушка вдруг не позвонит ему, то он тут же устроит скандал, даже не слушая причины, почему так произошло. Может создать в голове свой сценарий развития событий, из-за которого расстроится и решит, что с ним не желают проводить время. У него может вдруг испортиться настроение или же он надолго замолчит без объяснения причины. Преследование подписчиков в соц. сетях любимой. Социальные сети играют большую роль в отношениях, поэтому ревнивец может сохранять внешнее спокойствие, но при этом постоянно просматривать страницу любимой, чтобы выяснить, кто на неё подписался и нет ли среди них новых парней. Такое поведение может быть мотивировано ревностью, он выслеживает, пока не обнаружит что-нибудь подобное. Требование представить его как парня. Довольно часто девушки даже не обращают внимания, как представляют своих половинок. Например, они могут назвать только его имя. Но ревнивому мужчине нужно обязательно уточнить, что он – её парень. Мужчина хочет, чтобы люди знали, что его любимая недоступна, чтобы другие парни и не пытались с ней познакомиться. Проверка преданности и ревности девушки. Одним из основных признаков того, что он ревнует, но сохраняет спокойствие, является косвенная проверка преданности возлюбленной. Вот поэтому его так расстраивает, когда девушка спокойно реагирует на то, что он общается с другими девушками, или же не устраивает сцен ревности при виде того, как он тщательно выбирает подарок для своей подруги детства. Мужчина может начать придумывать сценарии, провоцирующие любимую на ревность. Возможно, он пытается подразнить её, чтобы узнать: если ему удастся заставить её приревновать, значит, он считает себя ценным. Это определённо манипулятивный приём. Он злится, когда девушка указывает на привлекательность другого мужчины. Бывает и так, что мужчина ревнует свою любимую даже к главному герою фильма, которого она назвала красивым. В такой ситуации можно чётко сказать, что парень не уверен в себе. И с этим ничего не поделаешь. Против тёплых приветствий со знакомыми мужчинами. Когда девушка видит знакомого парня, она обычно приветствует его так, как это принято у них с давних времён. Её же возлюбленный это расценивает как нечто вон выходящее. Он попытается скрыть это, зная, что это безумное собственническое поведение, которое не имеет смысла, но в глубине души разозлится. И это будет обязательно заметно по его взгляду. Вездесущий парень. Он появляется на рабочем месте любимой без приглашения, и все его видят. Всегда пытается что-то доказать и намекнуть, что они состоят в отношениях. Поначалу это может показаться милым жестом, но если ему ничего не говорить по этому поводу, то мужчина будет продолжать делать это до тех пор, пока боссу девушки не надоест его ежедневное присутствие. Требование звонить по Facetime, когда он сомневается в местонахождении девушки. Сразу его поведение можно расценить, как милое желание постоянно видеть лицо возлюбленной и слышать её голос. Но потом создаётся впечатление, что он делает это для того, чтобы заподозрить в обмане. Он постарается делать это чаще, а если ему отказать в этом, то он тут же начнёт злиться. Молчание вместо разговоров. Вместо того, чтобы озвучить причины своей ревности, парень молчит об этом, но выглядит это так, словно он считает девушку изменщицей. Такое поведение является тревожным сигналом и может привести к недоразумениям в ближайшем будущем. Внезапно влюбился по уши. Быть милым и любящим 24 часа в сутки 7 дней в неделю в какой-то степени нормально, но когда это происходит внезапно, это становится подозрительным. Можно заметить, что он делает больше комплиментов, пишет каждое утро и вечер, планирует неожиданные свидания, чтобы увидеться, балует подарками. Это происходит из-за того, что он боится, что объект любви ускользнёт, если не уделять ей всё своё внимание. Ревнует, когда девушку дразнят друзья. Если подруги или друзья начинают подтрунивать над девушкой, что она нравится какому-то парню, то её возлюбленный начинает злиться. На самом деле ревнивое поведение в подобных ситуациях является нормальным. Чтобы не допустить разрыва отношений, девушке следует успокоить его с помощью своей любви и извинений друзей. Вмешательство в личную жизнь. Парень позаботится о том, чтобы девушка не встречалась ни с кем, кроме него, даже если пока сам не готов к серьёзным отношениям.

Что делать, если он скрывает свои эмоции? Следует начать с попытки понять их и источник, из которого они исходят. Ну, а после обязательно сесть и поговорить с ним, чтобы вместе решить эту проблему. Доверие — ключ к здоровым отношениям.