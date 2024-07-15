9 черт женщины, из-за которых они влюбляются не в тех парней

Существуют такие женщины, которые постоянно выбирают не тех парней. И этому есть объяснение. Все они обладают одними и теми же чертами характера, часто воспитаны в одинаковой среде, в которой родители опекают и холят своих дочек. Поэтому психологи и выделили 9 женских черт, которые подталкивают прекрасный пол влюбляться не в самых лучших парней.

9 женских характеристик, которые «заставляют» влюбляться не в тех мужчин

Хорошо воспитана и ничего не подозревает. Если девушка никогда не общалась с «плохими» парнями, то и не видит, что не так с её поклонником, из-за чего против своей воли и начинает с ним встречаться. Наивным барышням рекомендуется перед тем, как начинать романтические отношения, всё же посоветоваться со своими подругами, представив понравившегося мужчину им. Они смогут быстро рассмотреть в нём как хорошее, так и плохое. Принимает его эгоизм из-за своего излишне развитого материнского инстинкта. Девушки, которые обо всех заботятся и делают то, что им говорят, в конечном итоге привлекают не тех парней. Когда женщина терпима и принимает «некомпетентность» парня, это может иметь для неё неприятные последствия. Большинство представительниц прекрасного пола склонны прислушиваться к эгоистичным просьбам своего возлюбленного, но важно, чтобы она могла сказать «нет» в случае, если он переступает черту. Серьёзна и неопытна в вопросах романтики. Неопытность может сделать девушку мишенью для плохих парней. Некоторые женщины не понимают, насколько ужасен мужчина, потому что ей не с кем его сравнивать. В этом случае помогут парни подруг, которые ведут себя романтично по отношению к ним. Так неискушённой девушке будет легче сделать правильные выводы. Легко влюбляется и быстро находит нового парня после каждого расставания. Девушки, которые регулярно ходят на свидания, не могут избежать знакомства не с теми парнями. У них нет достаточно времени, чтобы тщательно проанализировать поведение поклонника, потому что она из одних отношений тут же переходит в другие. Более того, вероятность встретить не того парня растёт с увеличением количества мужчин, с которыми она встречается. Кроткая и поддаётся давлению. «Плохие» мальчики агрессивны, поэтому с ними нужно быть внимательной и аккуратной. Парни могут воспользоваться девичьей скромностью. Поэтому нужно стоять на своём и быть избирательной, чтобы не оказаться в сетях не очень хорошего человека, общение с которым может привести к весьма негативным последствиям. Заботлива и посвящает всю себя любимому. Преданные женщины рискуют встречаться не с теми парнями. К тому же, своим поведением она может превратить парня в «плохого», потому что он начнёт пользоваться добротой любимой (это человеческая натура). Нужно иметь в виду, что чрезмерная преданность может нанести вред как девушке, так и её парню. Часто чувствует себя одинокой и с лёгкостью вступает в романтические отношения. Девушки, которые не могут жить без любви, наивно судят о парнях. Таким барышням нужно быть осторожными, потому что им трудно отпустить парня, даже если они понимают, что он не подходит. Лучше научиться находить себе занятия, тем самым избавляясь от одиночества, чтобы не попасть в сети «плохих» парней. Не прислушивается к мнению других людей. Когда девушка спрашивает мнение других людей, она не окажется в такой ситуации. Потому что ослеплённый любовью человек не может думать рационально. Окружающие смогут вернуть с небес на землю, но при условии, что девушка не станет игнорировать их советы. Нравятся привлекательные парни, и девушка ищет острых ощущений, а не стабильности. Шанс встретить не того парня увеличивается, когда женщина слишком сосредоточена на внешности парня и не обращает внимания на то, что у него внутри. Дамы, которым нравятся красавчики и которые отдают предпочтение сиюминутным развлечениям, также подвергаются риску. Если девушка будет выбирать возлюбленных таким образом, то не сможет найти достойного кандидата, который сможет сделать её счастливой в долгосрочной перспективе. Надо всегда оценивать не только внешность, но и душу парня.

Как считает психология, только определённые женщины обычно находят себе «плохих» парней, но всё можно исправить, если начать обращать внимание на мнение окружающих и прислушиваться к советам подруг и родных людей!