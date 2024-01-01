Эти 5 предметов привлекают удачу! Держите их дома

Васту Шастра, древняя индийская архитектурная философия, предполагает, что расположение и размещение предметов в жилом пространстве может повлиять на поток энергии и привести к положительным результатам. Включив в свой дом определённые элементы, возможно привлечь в свою жизнь удачу, процветание и гармонию.

5 вещей для привлечения удачи в доме

1. Растение Туласи

Священное растение базилика, широко известное как Туласи, считается в индийской культуре благоприятным. Если его разместить возле входа или во дворе, то оно принесёт положительные вибрации и защитит от негативной энергии. К тому же, оно привлекает процветание и гармонию, а также очищает воздух.

2. Счастливое бамбуковое растение

Растение Lucky Bamboo является символом удачи и позитивной энергии. По мнению Васту, размещение этого растения в восточном или юго-восточном углу дома может привлечь богатство и процветание. Известно, что оно приносит ощущение спокойствия и гармонии в доме, а также способствует благополучию в нём и финансовой стабильности.

3. Колокольчики ветра

Размещение колокольчиков возле входов или окон позволяет им улавливать и распространять положительную энергию, а также создавать успокаивающие звуки, способствующие расслаблению. Необходимо выбирать металлические колокольчики, чтобы активировать благоприятную энергию и рассеять негатив.

4. Соляная лампа

Считается, что лампы из гималайской соли выделяют отрицательные ионы, создавая более здоровую и позитивную окружающую среду. Размещение соляной лампы в юго-восточном углу дома может привлечь удачу, гармонию и улучшение отношений. Тёплый свет лампы также создаёт успокаивающую атмосферу.

5. Васту-янтры или символы

Васту-янтры — это геометрические диаграммы с определёнными узорами, которые содержат благоприятные вибрации. Размещение Васту-янтр или символов в стратегически важных местах дома может привлечь положительную энергию и защитить пространство от негатива. Эти символы служат мощным инструментом для гармонизации жизненной среды.





Включение этих одобренных Васту предметов первой необходимости в дом может создать среду, которая резонирует с положительной энергией, привлекая удачу и процветание. Они наполняют жилое пространство гармоничными вибрациями. Приведя своё жизненное пространство в соответствие с принципами Васту, можно создать убежище, которое будет поддерживать добрые стремления и питать чувство баланса и изобилия в жизни живущих в нём.