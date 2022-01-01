4 растения, привлекающие богатство в дом по фэн-шуй

Практически в каждом доме есть комнатные растения, которые являются идеальным украшением интерьера. Но у них есть и другие достоинства. Согласно фен-шуй они способны обогатить своего хозяина, который за ними бережно ухаживает и правильно обращается за помощью. Правда, их не очень много, так специалисты в области фен-шуй выделили четыре основных.

Эти растения привлекают богатство в дом по фен-шуй

Пилея.



Многолетнее растение, родина которого - Латинская Америка. В китайской культуре оно известно своим свойством привлечения в дом финансов и положительной энергии, так как его листва напоминает монеты овальной формы. Считается, что финансовый магнетизм пилеи возрастёт, если её саженец отщипнуть у знакомых с большим достатком. Покупать его ради цели обогатиться не стоит, потому как желаемого эффекта не будет. Для высадки желательно выбирать новый горшок красного, чёрного или зелёного цвета.

Уход. Пилея очень любит свет, но не прямые солнечные лучи, которые могут сжечь листья. Боится морозов и холода, поэтому выращивать его нужно только в тёплом помещении. Поливать каждые 10 дней в зимнее время и два раза в неделю – в летнее. Нельзя допускать, чтобы в блюдце под горшком скапливалась вода, которая может спровоцировать загнивание корней. Для стимуляции роста растения его нужно подкармливать весной и летом специальным удобрением – горшёчная почва с песком.

Пахира.

Многолетнее растение с вечнозелёной декоративной листвой и с пятью сплетёнными ветвями, образующими ствол. Именно это и символизирует финансовый успех. Согласно китайским народным поверьям листья этого растения способны впитать удачу и счастье, чтобы потом сохранить его в своём стволе. Именно поэтому принято идти покупать пахиру в хорошем расположении духа, с большими деньгами в кармане (можно на время взять из заначки или же занять), избегая ссор и конфликтов. Если же всё-таки произошла какая-та стычка, например, в общественном транспорте, цветок в этот день лучше не приобретать. Если же он уже куплен, то дома его нужно сбрызнуть проточной водой. В землю с растением надо подкопать несколько монет.

Уход. Пахире комфортно в светлом месте, но с рассеянным светом. Его нужно защищать от сквозняков и источников тепла, таких как радиаторы. Коричневые кончики листьев – признак сухого воздуха, а так как это растение является тропическим, а значит, ценителем влажности, то его нужно обязательно опрыскивать и поливать как только почва станет сухой. Хорошо на дно горшка положить глиняные шарики, которые будут выполнять роль дренажа. Удобрять землю нужно один раз в месяц, но избегать в период вегетативного покоя.

Нефритовое дерево.

Суккулентное растение, которое растёт в Южной Африке. Оно приносит процветание, удачу и изобилие, за что его часто называют деревом удачи или денежным. Чтобы оно привлекало деньги, его нужно разместить справа от главного входа, и чтобы оно было направлено на север. В почву важно положить семь чистых жёлтых монеток, без шероховатостей и помятостей.

Уход. Это растение не требует тщательного ухода. Поливать его можно нечасто, так как его толстые и мясистые листья запасаются водой надолго. Нефритовое дерево не любит прямой солнечный свет, предпочитая полутени. В качестве удобрения желательно выбирать азот. Оберегать его от щитовок, которые могут погубить цветок.

Счастливый бамбук.

Кустарник, обладающий только положительными свойствами. Именно за это он и получил такое название. Он наделяет своего хозяина благополучием, удачей, здоровьем и изобилием. Символика этого растения зависит от количества его стеблей. Так, 5 – принесёт богатство, 7 – успех в работе, ну а 8 – процветание. Бамбук помогает исполнить заветное желание своего владельца, которое ему нужно нашептать, глядя на растение, а также с его помощью на жизненном пути исчезают все трудности, приходит уверенность в себе и победа. Все дела спорятся. Но самое большое счастье этот кустарник пророчит тем, в доме которых он решил зацвести. Происходит это раз в 100-160 лет, после чего растение погибает.

Уход. Он любит влажность и непрямые солнечные лучи. Если вдруг начинают желтеть листья, то бамбук нуждается в подкормке – рекомендуется жидкое удобрение. Следует помнить о том, что это водное растение, поэтому перед высадкой в горшок ему нужно развить корни в воде.

Эти простые в уходе растения могут привлечь деньги, процветание и удачу, поэтому каждый должен украсить свой интерьер такими комнатными растениями, не забывая о правильном уходе за ними. Тогда они точно ответят добром.