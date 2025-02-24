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Советы, как защититься от негативной энергетики окружающих
Негативная энергия может навредить психофизическому здоровью, ухудшить настроение и не дать сконцентрироваться на позитивных жизненных моментах, что приводит к неудовлетворённости. Поэтому так важно уметь и знать, как защититься от негативной энергетики окружающих.
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Защита от отрицательной энергии окружающих
- Расстояние с негативными людьми. Надо постараться максимально отдалиться от отрицательного окружения, отправляющего плохие вибрации, так как это может не самым лучшим образом отразиться на психофизическом здоровье и даже вызвать душевную травму. Безусловно, полностью исключить из своей жизни негативно настроенных людей невозможно, но необходимо с ними установить границы, предпочитая общение с позитивным окружением.
- Забота о психическом и физическом здоровье. Для привлечения в свою жизнь позитива надо наладить питание и заняться медитацией. Недостаток сна, плохие мысли и неправильное питание создают порочный круг, в котором с каждым днём только растёт негативная энергия.
- Нет нытью! У каждого человека есть какие-то неприятности и проблемы, но не стоит ныть по этому поводу, так как решение таким образом точно не найдётся. Зато негатив принесёт. Поэтому нужно искать выход из сложившейся ситуации, тем самым устранив отрицательную энергию. В этом поможет позитивное мышление.
- Природа – спасение от бед и невзгод. Природа действует успокаивающе, поэтому нужно открыть окна и впустить свежий воздух, а также солнечный свет, когда на душе не всё спокойно. Это придаст радость и создаст положительную обстановку. Можно гулять по лесу или парку для снижения уровня стресса.
- Физические упражнения. Они освобождают эндорфины, уменьшающие стресс. Это может быть бег, ходьба, медленная ходьба, бассейн или другие физические нагрузки. Главное, чтобы они приносили удовольствие, а не страшную усталость. Иначе избавиться от негатива не получится.
- Улыбка. Когда человек улыбается, в мозге идёт выработка нейропептидов, помогающих бороться с негативом. К тому же, улыбка заразительна, поэтому негативно настроенный человек тут же «перейдёт» на сторону добра и радости. Если же ходить хмурым и постоянно нервничать, то отрицательная энергия станет «второй кожей», которая будет впитывать в себя только негатив. Позитивчики – это люди, которые всегда улыбаются, независимо от того, насколько у них тяжело на душе.
- Глубокое дыхание. Оно помогает очистить отрицательную энергию, успокоиться и расслабиться. Поэтому при общении с негативно настроенными людьми нужно начать глубоко дышать. Хорошо практиковать дыхательные упражнения и в течение дня, также нужно давать себе немного времени для сосредоточения на дыхании с закрытыми глазами.
- Благодарность. Всегда нужно концентрироваться на позитивных моментах. Ведь даже в самой сложной ситуации всегда есть что-то хорошее. Нужно поблагодарить Вселенную за опыт и идти счастливым дальше, тогда ни один негатив не сможет пристать. Отрицательно настроенные люди просто исчезнут из жизни.
- Доброта. Добрым быть несложно, но это приносит нам только хорошее. Пусть это будет небольшое проявление доброты, но оно точно наполнит позитивной энергией и счастьем. На добрых людей негатив окружающих не влияет, потому что он намного слабее в сравнении с положительными эмоциями.
- Переосмысление мыслей. Нужно взять свой разум под контроль и настроиться на избавление от негатива и привлечение положительной энергии. Можно начать вести дневник для излияния в него своего плохого настроения, полученного при общении с неприятными людьми. После этого появится чувство расслабления и спокойствия. Хорошо бы поговорить с собой, внутренний диалог избавит от плохих мыслей.
- Границы с негативно настроенными персонажами. Чем больше таких людей в окружении, тем хуже настроение, поэтому нужно сделать так, чтобы люди, привыкшие унижать и подавлять, исчезли из жизни. Нужно окружить себя весёлыми и жизнерадостными друзьями, родными, коллегами и просто знакомыми.
- Контроль негативных эмоций. Как только плохие мысли начинают доминировать в голове, затуманивая разум, надо постараться отвлечься и подумать о чём-то хорошем или же посмотреть комедию, интересную передачу или же послушать весёлую музыку.
- Ванна. Тёплая ванна – идеальный вариант для избавления от негатива. В сочетании с аромамаслами она поможет освежиться и позитивно повлиять на самочувствие. Можно после коммуникации с негативными людьми полежать в воде с пеной.
- Жить по-своему. Нужно перестать следовать планам других и взять ситуацию в свои руки. Начать с произнесения позитивных утверждений и избавления от негативной энергии. Записывать эти утверждения в дневник, чтобы привнести в свою жизнь положительную энергию.
- Вдохновляющая музыка. Хорошая музыка может быстро поднять настроение после общения с негативным обществом. Важно обратить внимание на тексты песен, появятся признаки того, что всё плохое покидает тело и разум.
- Нет зависти. Это негативная энергия, когда идёт сравнение своей жизни с жизнью окружающих. Нужно радоваться тому, что есть у каждого из нас. Радость нейтрализует плохое и несёт хорошее.
- Очищение своего жилого пространства. Уборка квартиры или рабочего места – отличный вариант для избавления от негативной энергии, накопившейся во время общения с неприятными людьми. Расхламление даст чувство спокойствия и позитива.
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Используя данные советы, как защититься от негативной энергетики окружающих, можно сделать свою жизнь ярче, счастливее и радостнее.
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