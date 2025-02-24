Советы, как защититься от негативной энергетики окружающих

Негативная энергия может навредить психофизическому здоровью, ухудшить настроение и не дать сконцентрироваться на позитивных жизненных моментах, что приводит к неудовлетворённости. Поэтому так важно уметь и знать, как защититься от негативной энергетики окружающих.

Защита от отрицательной энергии окружающих

Расстояние с негативными людьми. Надо постараться максимально отдалиться от отрицательного окружения, отправляющего плохие вибрации, так как это может не самым лучшим образом отразиться на психофизическом здоровье и даже вызвать душевную травму. Безусловно, полностью исключить из своей жизни негативно настроенных людей невозможно, но необходимо с ними установить границы, предпочитая общение с позитивным окружением.

Забота о психическом и физическом здоровье. Для привлечения в свою жизнь позитива надо наладить питание и заняться медитацией. Недостаток сна, плохие мысли и неправильное питание создают порочный круг, в котором с каждым днём только растёт негативная энергия.

Нет нытью! У каждого человека есть какие-то неприятности и проблемы, но не стоит ныть по этому поводу, так как решение таким образом точно не найдётся. Зато негатив принесёт. Поэтому нужно искать выход из сложившейся ситуации, тем самым устранив отрицательную энергию. В этом поможет позитивное мышление.

Природа – спасение от бед и невзгод. Природа действует успокаивающе, поэтому нужно открыть окна и впустить свежий воздух, а также солнечный свет, когда на душе не всё спокойно. Это придаст радость и создаст положительную обстановку. Можно гулять по лесу или парку для снижения уровня стресса.

Физические упражнения. Они освобождают эндорфины, уменьшающие стресс. Это может быть бег, ходьба, медленная ходьба, бассейн или другие физические нагрузки. Главное, чтобы они приносили удовольствие, а не страшную усталость. Иначе избавиться от негатива не получится.

Улыбка. Когда человек улыбается, в мозге идёт выработка нейропептидов, помогающих бороться с негативом. К тому же, улыбка заразительна, поэтому негативно настроенный человек тут же «перейдёт» на сторону добра и радости. Если же ходить хмурым и постоянно нервничать, то отрицательная энергия станет «второй кожей», которая будет впитывать в себя только негатив. Позитивчики – это люди, которые всегда улыбаются, независимо от того, насколько у них тяжело на душе.

Глубокое дыхание. Оно помогает очистить отрицательную энергию, успокоиться и расслабиться. Поэтому при общении с негативно настроенными людьми нужно начать глубоко дышать. Хорошо практиковать дыхательные упражнения и в течение дня, также нужно давать себе немного времени для сосредоточения на дыхании с закрытыми глазами.

Благодарность. Всегда нужно концентрироваться на позитивных моментах. Ведь даже в самой сложной ситуации всегда есть что-то хорошее. Нужно поблагодарить Вселенную за опыт и идти счастливым дальше, тогда ни один негатив не сможет пристать. Отрицательно настроенные люди просто исчезнут из жизни.

Доброта. Добрым быть несложно, но это приносит нам только хорошее. Пусть это будет небольшое проявление доброты, но оно точно наполнит позитивной энергией и счастьем. На добрых людей негатив окружающих не влияет, потому что он намного слабее в сравнении с положительными эмоциями.

Переосмысление мыслей. Нужно взять свой разум под контроль и настроиться на избавление от негатива и привлечение положительной энергии. Можно начать вести дневник для излияния в него своего плохого настроения, полученного при общении с неприятными людьми. После этого появится чувство расслабления и спокойствия. Хорошо бы поговорить с собой, внутренний диалог избавит от плохих мыслей.

Границы с негативно настроенными персонажами. Чем больше таких людей в окружении, тем хуже настроение, поэтому нужно сделать так, чтобы люди, привыкшие унижать и подавлять, исчезли из жизни. Нужно окружить себя весёлыми и жизнерадостными друзьями, родными, коллегами и просто знакомыми.

Контроль негативных эмоций. Как только плохие мысли начинают доминировать в голове, затуманивая разум, надо постараться отвлечься и подумать о чём-то хорошем или же посмотреть комедию, интересную передачу или же послушать весёлую музыку.

Ванна. Тёплая ванна – идеальный вариант для избавления от негатива. В сочетании с аромамаслами она поможет освежиться и позитивно повлиять на самочувствие. Можно после коммуникации с негативными людьми полежать в воде с пеной.

Жить по-своему. Нужно перестать следовать планам других и взять ситуацию в свои руки. Начать с произнесения позитивных утверждений и избавления от негативной энергии. Записывать эти утверждения в дневник, чтобы привнести в свою жизнь положительную энергию.

Вдохновляющая музыка. Хорошая музыка может быстро поднять настроение после общения с негативным обществом. Важно обратить внимание на тексты песен, появятся признаки того, что всё плохое покидает тело и разум.

Нет зависти. Это негативная энергия, когда идёт сравнение своей жизни с жизнью окружающих. Нужно радоваться тому, что есть у каждого из нас. Радость нейтрализует плохое и несёт хорошее.

Очищение своего жилого пространства. Уборка квартиры или рабочего места – отличный вариант для избавления от негативной энергии, накопившейся во время общения с неприятными людьми. Расхламление даст чувство спокойствия и позитива.



Используя данные советы, как защититься от негативной энергетики окружающих, можно сделать свою жизнь ярче, счастливее и радостнее.