ТОП-7: Как избавиться от негативных мыслей и страха в голове? Советы, как мыслить позитивно

Негативные мысли истощают энергетически, а также мешают жить в моменте. И чем сильнее человек подвержен негативу, тем быстрее и сильнее он окутывает его своими объятиями. Поэтому важно знать, как избавиться от негативных мыслей в голове, страха. Ведь на самом деле наш мозг не предназначен для создания счастья, как бы нам этого ни хотелось. Мозг эволюционировал, чтобы способствовать выживанию. Он хранит химические вещества счастья (дофамин, серотонин и окситоцин) для возможности удовлетворения потребности в выживании, высвобождая их только короткими импульсами, которые быстро метаболизируются. Это побуждает нас продолжать предпринимать действия, которые стимулируют наши химические вещества счастья. Только как это сделать?

7 советов, как избавиться от плохих мыслей и позитивно мыслить

Следить за своими мыслями. Первое, с чего нужно начать, — это понаблюдать за своими мыслями, делать это буквально 10 минут в день. Поскольку мы — существа привычки, то можно заметить, что обычно мысли одни и те же. Вы испытываете тревогу по поводу предстоящей поездки? Стресс на работе? Вы расстроены ссорой? Как только узнаете, какие негативные мысли беспокоят вас больше всего, сможете начать работать над решением проблемы. Три ежедневных позитива. Перед сном вы можете легко тренировать свой мозг. Проанализируйте свой день и подумайте о трёх конкретных хороших событиях, которые произошли в этот день. Кто-то купил вам чашку кофе, вы увидели безумно красивый закат или подписали выгодный контракт. Даже несколько самых незначительных вещей, таких как комплимент, обед со старым другом или наблюдение за любимой собакой, более чем достаточно, чтобы сделать вас счастливым. Поблагодарить кого-то. Благодарность действительно важна. Исследования показали, что проявление благодарности может сделать вас более оптимистичным и защитить вас от ишемической болезни сердца. Дневник благодарности — прекрасная идея для избавления от негативных мыслей. Помогать другим. Будь то помощь загруженному работой коллеге с проектом, одногруппнику с заданием, придержание двери входящему человеку, покупка чашки кофе незнакомцу, пожертвование денег или волонтёрство, любой вид доброты может увеличить счастье. Окружить себя позитивными людьми. Поскольку эмоции заразительны, имеет смысл окружать себя позитивными людьми, которые вдохновляют, придают силы и мотивируют вас. Заботиться о своём теле и своём разуме. Исследования обнаруживают, что забота о себе физически и умственно может влиять на наше счастье и со временем тренировать наш мозг, чтобы быть более позитивным. Например, здоровое питание, особенно если в него включить бананы, яйца, чернику и лосось, может поднять вам настроение. Физические упражнения всего по 20 минут в день — лучший способ высвободить эндорфины, улучшающие настроение. Уделять себе время. Это может быть легче сказать, чем сделать, но это один из лучших способов стать более позитивным. Это просто. Всё, что вам нужно сделать, это посвятить определённое время тому, что вы любите. Действие не имеет значения. Просто убедитесь, что вам это нравится. Это может быть чтение, приготовление пищи, занятия спортом, поход в кино, планирование встречи с друзьями или новое хобби. Постарайтесь выделить час в день, установив ограничения, которые высвободят немного времени для чего-то, что приносит вам истинное счастье.

Нужно обязательно вырабатывать правила, как избавиться от негативных мыслей в голове, от страха, ведь если этого не сделать, то можно отравить свою жизнь, а также близких людей.