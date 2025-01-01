5 важных советов, если парень перестал звонить

Вы ждёте звонка от парня вашей мечты, с которым недавно сходили на романтический ужин, погуляли по парку, посетили галерею. Старались для него быть соблазнительной с помощью одежды, стильного макияжа. Подобрали темы для интересных разговоров и даже делали вид, что вам интересно то же, что и ему. И после всего этого он даже не звонит. Все понимают, что такое поведение указывает на его безразличие. Одно дело, если он просто забывчивый человек, который не держит своё слово... Но совсем другое, если он встречается с другой женщиной за вашей спиной!

Раньше не существовало рабочих способов выяснить, куда ходит ваш мужчина и с кем он общается, не становясь при этом навязчивым преследователем. Но, благодаря Интернету, вы можете просмотреть его профили в социальных сетях и на сайтах знакомств, проследить за его жизнью, заходя на профили его друзей, и многое другое. Как только вы поймёте, что он ни с кем не встречается, тут же переходите к пяти шагам, которые заставят мужчину вам позвонить.

Как заставить его вам позвонить?

1. Не звоните и не пишите ему. Позвонить ему – это самое худшее, что вы можете сделать в данной ситуации. Будьте сильными! Если вы станете постоянно писать или звонить ему, то это похоже на преследование. Сильный пол сам обожает быть охотником. Соответственно, ваше молчание заставит его задуматься о причинах такого поведения и начать самому интересоваться вами. Если он этого не сделает, то будьте уверены, он не стоит того, чтобы за ним гнаться. Пришло время двигаться дальше.

2. Не ждите у телефона. Не нужно днями напролёт сидеть у телефона в ожидании его звонка. Почему бы не пойти куда-нибудь с подругами и не развлечься. Возможно, там вы встретите кого-то лучше, чем ваш мужчина.

Просто представьте себе эти два сценария:

Вы ждёте у телефона, когда звонит он, поэтому поднимаете трубку ещё до того, как прозвенел первый звонок.



Вы гуляете с подругами, когда звонит он. Ему приходится оставлять голосовое сообщение, потому что вы не ответили.



Какой из них, по-вашему, приведёт к желаемому результату? Любому мужчине нравятся женщины независимые и умеющие веселиться. Поэтому общайтесь, влюбляйтесь и просто радуйтесь жизни ради себя!

3. Не позволяйте разочарованию завладеть вашим разумом. Так же, как вам не следует ждать у телефона, не нужно постоянно о нём думать. Это может свести вас с ума, пытаясь найти причину, по которой он перестал звонить. А их могут быть миллионы. Он мог утратить интерес, он мог встретить кого-то другого, он мог бояться отношений, он мог потерять свой телефон и все свои контакты, или он мог заболеть. Тем более, не вините себя за то, что он перестал звонить. Проблема в нём, а не в вас!

4. Не следите за его профилями в социальных сетях. Социальные сети сделали невероятную возможность следить за людьми, и когда парень, с которым вы встречаетесь, перестаёт звонить, возникает огромное искушение почти навязчиво проверять его профили в социальных сетях, чтобы узнать, чем он занимается. Но таким образом вы сведёте себя с ума. Вам же нужно заботиться о себе, поэтому отпустите данную ситуацию и живите дальше.

5. Не спрашивайте его друзей или семью о нём. Если вы начнёте интересоваться им в разговорах с его знакомыми и родными, то они точно ему передадут данную информацию, что, скорее всего, парень воспримет, как преследование. Конечно, если они сами инициируют разговор, можно его поддержать, но даже тогда не спрашивайте о нём или о том, чем он занимается. Они всё равно дадут ему обратную связь, и парень подумает, что вы преследуете его. Поэтому говорите с ними об их делах, расскажите что-то интересное о себе. Если они в итоге заговорят с ним о вас, то это будет на гораздо более позитивной ноте. Что может даже заставить его почувствовать, что он потерял что-то хорошее, поэтому и захочет вернуть вас.

Запомните эти 5 важных советов, если парень перестал звонить: они либо помогут вернуть его вам, либо вы поймёте, что вам явно не по пути!