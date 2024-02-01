10 возможных причин, почему он всегда отвечает на ваши звонки, но никогда не звонит вам

Наверняка, каждая женщина мечтает, чтобы понравившийся ей мужчина постоянно писал сообщения, слал картинки и звонил, чтобы узнать, как у неё дела. Но почему-то так складывается, что ей самой приходится ему названивать. И, что самое удивительное, он почти всегда отвечает на её звонки, но при этом не звонит сам. На самом деле, есть несколько причин, почему он выбрал такую манеру поведения.

10 причин, почему парень не звонит, но всегда отвечает на звонки

У него есть и другие девушки. Возможно, он держит девушку «на всякий случай», чтобы, если ему когда-нибудь надоест нынешняя пассия, он сможет позвонить той. Этот парень действует осторожно, потому что, наверняка, у него есть ещё девушки, которые ему звонят и с которыми он начнёт общение после расставания с предыдущей. Но будет ли такая любовная связь приносить радость и счастье, ведь, наверняка, он не питает чувств к постоянно звонящей к нему девушке. Парень ещё любит свою бывшую. Этот парень ещё не забыл свою бывшую, и ждёт подходящего момента, чтобы сказать ей, что готов всё начать сначала. Он использует общение с постоянно звонящей девушкой, чтобы попытаться заменить свою прошлую любовь. Если он узнает, что это бесполезно, то есть вероятность, что он тут же прекратит общение с ней. Понять, что он до сих пор думает о своей бывшей, легко – он нередко упоминает о ней во время разговоров. Он пытается быть «просто друзьями». То есть он не планирует переводить такие отношения в романтические, скорее всего, наоборот. Звонящая девушка ему нравится, но он не хочет постоянных отношений с ней, потому что не видит в ней ту, с которой может быть что-то серьёзное. Парень ищет лёгкого общения. Парни не привыкли рассказывать о личном, когда только начинают встречаться. Им нравится перестраховаться и ждать, когда будет всё понятно в отношениях. Он может долго общаться, встречаться, но как только девушка даст ему понять, что ждёт от него чего-то большего, чем просто интима, тут же исчезнет и перестанет отвечать на звонки. Парень ещё не определился, как строить отношения. Такие парни хотят, чтобы всё было непринуждённо, чтобы им не приходилось изо всех сил стараться сделать для девушки что-то сумасшедшее. Другими словами, они хотят держать ситуацию под контролем. Если девушка хочет изменить это, ей придётся сыграть ва-банк. Какое-то время перестать ему звонить. Пусть он сам проявит инициативу. Если этого не произойдёт, то, скорее всего, лучше забыть его номер телефона. У него проблемы с обязательствами. Если у парня есть проблемы с обязательствами, то он сделает всё возможное, чтобы не сделать ни шагу навстречу девушке. Он никогда не станет ей звонить. Ведь у него могут быть и другие женщины, с которыми он встречается! Поэтому и не нужно ему названивать. Даже если вдруг отношения перерастут в более серьёзные, то он всё равно никогда не станет человеком, которому можно верить, потому что от проблем с обязательствами он точно не избавится. Парень любит играть в игры и знает, что это сводит девушку с ума. Этот парень не хочет брать на себя обязательства, но ему нравится внимание, которое ему уделяет девушка. Он знает, что сила погони во многом определяет то, как сильно она в него влюбляется, и пользуется этим. Парень не уважает звонящую девушку, но он держит её рядом, потому что ему нравится, как легко она начинает злиться, поэтому таким образом и привлекает её внимание к себе. Если она хочет изменить эту ситуацию, то ей нужно обрести самоуважение и прекратить такое общение. Уверенность в себе – это то, что привлекает мужчин, если же её нет, то парни, которые обожают играть на чувствах, обязательно этим воспользуются. Ему нравится иметь власть. Скорее всего, парня преследует несколько девушек. Для него это забавное чувство, и он не хочет его терять. Поэтому он сделает всё, чтобы это продолжалось как можно дольше. Это тешит его самолюбие, что девушка звонит ему, хотя он никогда этого не делает, поэтому он будет её держать рядом с собой до тех пор, пока она сама не поставит точку на таких отношениях. Каждая женщина заслуживает мужчину, который будет к ней хорошо относиться и всегда проявлять уважение. Парень не находит девушку достаточно привлекательной. Он не думает, что девушка для него достаточно хороша, поэтому не будет прилагать усилий, чтобы позвонить ей. Парень будет ждать ту, которая подходит ему, но пока держит звонящую возле себя на всякий случай. Поэтому лучше просто перестать ему звонить и двигаться дальше. В конце концов, любовь – это не желание быть с человеком только потому, что он идеален. Это желание быть с ним, потому что он идеально подходит именно этой женщине. На парня слишком сильно давит девушка. Ему комфортно с ней. Он чувствует, что может быть самим собой рядом с ней, и ему не нужно беспокоиться о том, чтобы произвести на неё впечатление. Но потом... однажды вдруг она начинает требовать от него чего-то большего, чем просто дружба или случайное свидание. Так что же делает этот парень? Он старается всё вернуть в прежнее русло. Он не хочет давления, которое возникает из-за свиданий. Если девушка будет слишком сильно давить на мужчину, он просто бросит её.

Если мужчина не хочет брать на себя обязательства, он никогда этого не сделает. Его интересуют только случайные свидания без каких-либо условий, и в таком случае лучше уйти от него. В конце концов, такие отношения принесут только боль и стресс, и рисковать этим не стоит.