Что чувствует ваш бывший, когда вы его игнорируете?

Вашему терпению пришёл конец, и вы поняли, что по отношению к бывшему испытываете только негативные эмоции, поэтому и решили начать его игнорировать. Хотя, возможно, ваши чувства ещё и не угасли, но вы желаете его проучить. Хотите знать, что он будет чувствовать, если поймёт, что он для вас безразличен?

Чувства бывшего, если его начать игнорировать

Он будет чувствовать себя отвергнутым. Ваш бывший будет чувствовать себя нежеланным, даже если это он вас бросил! И игнорирование даст свой эффект. Это особенно вероятно, если в то время, когда вы ещё были вместе, он показал себя парнем, который всё время хочет внимания. Но даже если он и не принадлежит к данной категории, всё равно будет считать, что его самооценка ущемлена.

Он будет чувствовать вину. Ещё одна проблема, с которой будет бороться бывший партнёр, — это чувство вины, особенно если ваш разрыв произошёл из-за его действий. Если вы его проигнорируете, он будет вспоминать, как плохо к вам относился, и это заставит его чувствовать себя очень плохо. А также задумается о себе... о том, какой он человек. В целом, это хороший результат.

Он подумает, что вы осознали свою ценность. Вы бросили его, он бросил вас... неважно. В тот момент, когда вы перестанете отвечать на его звонки или перестанете одаривать его дружелюбными улыбками, когда ваши пути пересекаются, бывший начнёт думать, что вы, наконец, осознали свою ценность. Видите ли, это всего лишь элементарная психология. Когда-то этот парень добивался вас и думал, что вы самая красивая женщина на свете. Но потом он начал воспринимать вас как должное, как это часто делают многие мужчины. И теперь, когда вы расстались, и буря эмоций в вас обоих утихла, часть его продолжает думать: «О, чёрт, я упустил хорошую женщину». Это особенно актуально, если после разрыва вы преуспели — продвинулись по карьерной лестнице, стали счастливее и т.д. Какая-то его часть начнёт воспринимать вас как нечто не из его круга, и что теперь он уже не сможет вернуть вас обратно.

Он начнёт видеть в вас совершенно новую женщину. Чем дольше вы знаете кого-то, тем больше начинаете принимать его как должное и тем более раздражающими становятся его маленькие странности. У вашего бывшего партнёра наверняка сложилось предвзятое мнение по отношению к вам. И в тот момент, когда вы «нарушаете» предсказуемость, игнорируя его (особенно если вы от природы любезны и всегда были услужливы), он скажет: «Подождите-ка, это всё тот же человек?» И тут же начнёт проявлять любопытство.

Он будет задаваться вопросом о смысле любви и отношений. Если вы за одну ночь превратитесь в ледяную королеву, это его сильно шокирует. Скорее всего, у него будут возникать вопросы: «В чём смысл жизни?», «Для чего я живу?» или «Есть ли настоящая любовь?» Это может превратить его в поэта. Он может даже написать вам поэтическое сообщение будучи в пьяном состоянии. Ещё одно предупреждение: если он бомбит вас любовью через сообщения и спешит вернуться к вам, не верьте этому сразу. Возможно, это просто его способ справиться с кризисом... почувствовать, что есть кто-то, кто всё ещё может окутать теплом в этом суровом мире. Проще говоря: это не значит, что он вас любит, он просто боится одиночества.

Он наконец-то будет горевать. Большинство мужчин не привыкли горевать после расставания. Хотят показать, что их не трогает любовная ерунда. Но это также происходит потому, что часть из них думает, что это просто временный этап, и разрыв на самом деле не был настоящим. Если вы покажете ему, что он вам безразличен, вот тогда он наконец поверит, что всё это не шутка. Тогда он по-настоящему погорюет или прибежит к вам.

Он подумает, что вы делаете это, чтобы защитить себя. Допустим, он вам изменил, и поэтому вы расстались. Или он лгал вам в лицо миллион раз на дню. Или он алкоголик-абьюзер. Или же он действительно отличный парень, и именно поэтому, когда вы расстались, то продолжали умолять его вернуться даже спустя месяцы после разрыва. Если вы его проигнорируете, он подумает, что вы защищаете себя от того, чтобы снова в него не влюбиться. И если он хороший человек, он будет уважать это, оставаясь в стороне.

Он поймёт, что с вами шутки плохи. Если вам кажется, что вы потеряли себя, пока были вместе, — например, превратились в безвольного человека, который просто следует решениям своего бывшего, то его это подвергнет шоку. Он поймёт две вещи. Во-первых, что у него больше нет власти над вами. И, во-вторых, что вы теперь тот человек, с которым он не может связываться. Вы способны постоять за себя и «не беспокоиться» о нём или о том, что он подумает. Как будто вы выбрались из своей глухой скорлупы и можете делать всё, что хотите, в том числе не отвечать на его сообщения и звонки. Это осознание должно стать для вас освобождением... но немного пугающим для него, если он всё ещё хочет с вами продолжать отношения.

Он снова влюбится в вас. Такова человеческая природа: хотеть чего-то, чего у нас больше нет. Игнорируя своего бывшего, вы ставите себя вне досягаемости. Вы больше не та, кого он может просто увидеть или услышать снова в любое время, когда захочет, и это делает вас ещё более желанной. Вот почему мужчины возвращаются, как только вы перестаёте их любить.

Он будет любым образом напоминать о себе. Парень может вдруг начать появляться в тех же местах, что и вы. За время ваших отношений он изучил время вашего выхода из дома на работу, любимый магазин и кафе, в котором вы обычно встречаетесь с подружками. Таким образом, он хочет понять, есть ли у вас ещё чувства к нему или же вы просто играете с ним. Не подавайте вида, что рады его видеть, если, конечно, вы действительно рады. Одним словом, постарайтесь не проявлять сильных эмоций.



Мужчины не любят, когда их игнорируют, независимо от того, намеренно это происходит или нет. Даже если ваш бывший пытается вести себя холодно и отчуждённо, вы всё равно будете присутствовать в его мыслях. Из-за этого с ним может быть непросто иметь дело, независимо от того, хотите ли вы вернуть его в свою жизнь или нет. Но ему нужно показать, что теперь вам не по пути. Пусть помучается.