8 женских привычек, которые реально бесят мужчин

Наверное, мало кто из представительниц прекрасного пола подозревает, насколько они могут раздражать парней своими привычками – постоянная болтовня по телефону, собирание слухов, неуверенность в себе, сравнение с другими женщинами и многое другое. Но есть такие привычки, которые так сильно бесят сильный пол, что они иногда не могут скрыть своё раздражение.

8 привычек женщин, бесящие мужчин

Вечные обиды. Мужчины часто испытывают раздражение из-за того, что женщины постоянно обижаются и притом на пустом месте – не так посмотрел, не вовремя ответил, сказал не с той интонацией. Но почему так происходит? Возможно, это связано с тем, что мужчины не понимают, почему женщины реагируют так эмоционально на различные ситуации. Кроме того, парни и девушки по-разному выражают свои эмоции, и это может приводить к недопониманию и конфликтам. Важно помнить, что каждый человек уникален и имеет право на свои чувства. Поэтому вместо раздражения и обиды, лучше попытаться понять и поддержать друг друга, чтобы создать гармоничные и здоровые отношения.

Намёки и полунамёки. Мужчинам часто бывает непонятно, почему женщины не говорят прямо и предпочитают общаться косвенно. И это вызывает у сильного пола сильное раздражение и недовольство, ведь они привыкли к более прямому и открытому общению. Но если подумать о причинах такого поведения, то можно выяснить, что женщины часто используют косвенные высказывания, чтобы дать понять о своих желаниях и потребностях, не навязывая их партнёру. Они часто считают, что прямое высказывание может быть слишком агрессивным, и не хотят создавать напряжённую обстановку в отношениях.

Опоздание. Мужчинам бывает непонятно, почему женщины так часто опаздывают. Это может у них вызывать раздражение и негативные эмоции, особенно если они сами всегда стараются везде быть вовремя. Сильному полу нужно быть лояльнее к девушкам, потому что у них есть причины для опозданий. Во-первых, женщины часто имеют больше обязанностей и задач, чем мужчины. Они могут заниматься домашними делами, заботиться о детях, работать и одновременно пытаться уложиться во временные рамки. Во-вторых, женщины более эмоциональны и чувствительны, что может сказываться на их пунктуальности. Они могут задержаться, потому что хотят выглядеть идеально, выбирают наряд или макияж, или же просто не могут собраться с мыслями из-за стресса или нервозности.

Проба его еды. Мужчины часто раздражаются, когда женщины лезут к ним в тарелку, так как сильный пол привык к тому, что их тарелка - это их территория, где они могут наслаждаться едой без посторонних вмешательств. Поэтому, когда девушка начинает так себя вести, они чувствуют нарушение своей зоны комфорта. Чтобы это не повторялось, мужчине нужно честно и открыто об этом ей сказать. Ведь только общение и взаимное уважение помогут избежать раздражения и конфликтов в отношениях.

Всё вместе. Мужчины начинают нервничать, если женщина хочет делать всё вместе с ним и говорить вместо «я» - «мы». «Мы решили провести отпуск на даче у родителей!», «Мы подумали, что завтра пойдём в кино на мелодраму». А у мужчины были свои пожелания и на завтра, и на отпуск. Девушкам нужно понять, что у каждого должно быть своё личное пространство, свои интересы и свои планы, иначе можно разрушить даже самые крепкие отношения. Парням же следует научиться распределять время, чтобы была возможность и с любимой его провести, и с друзьями потусить. И желательно это обговорить заранее.

Круглосуточный гламур. Есть девушки, которые даже в магазин выходят в таком виде, как будто они в ресторан идут. Мужчин такой вид довольно часто раздражает, так как для них важна уместность: на светский приём – при параде, а в кинотеатр в выходной день – что-то попроще. Женщинам нужно помнить об этом, иначе совместных выходов с любимым будет всё меньше и меньше.

Воспоминания о бывшем. Мужчинам очень неприятно, когда любимая нет-нет, но и вспомнит о своих прошлых отношениях. «Мы здесь были с Евгением. Это было супер!» или «Точно такая же рубашка была у Миши. Ему она очень шла!» От этих слов волком хочется выть. Зачем это делают девушки? Неужели нельзя промолчать? Если женщина продолжит в таком же духе, то вскоре ей придётся рассказывать о нынешнем партнёре как о бывшем.

Гора сообщений. Некоторые девушки могут засыпать своего партнёра сообщениями, а когда он не отвечает, начинают писать о своей обиде к нему из-за безразличия. И так по кругу. Мужчин такое поведение очень раздражает. Ведь у него, кроме общения со второй половинкой, есть куча дел – работа, общение с партнёрами, друзьями, родственниками, но любимая этого как будто не понимает. Девушкам нужно думать о том, что они делают и какие последствия могут быть от их завала сообщениями.



Эти 8 женских привычек, которые реально бесят мужчин, могут стать началом конца любовных отношений, поэтому так важно контролировать своё поведение.