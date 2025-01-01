Причины «мужских» недостатков по женской логике

Вопрос о том, что происходит в мужской голове, интересует многих женщин. Ведь чем можно объяснить постоянную забывчивость в плане важных дат, неумение слушать, а также нежелание говорить во время просмотра футбола. В принципе, каждая девушка может найти уйму таких «недостатков» у своей второй половинки, которые так раздражают. Психологи решили разобраться в этом вопросе. Они нашли причины такого поведения, благодаря которым прекрасному полу будет проще понять и простить парней.

5 причин мужских «недостатков»

Сдерживание эмоций. Сколько женских слёз пролито из-за мужского безразличия к любимой. Он не говорит о любви, никогда не плачет, даже когда реально страшно и больно, не жалеет любимую, когда ей нужна поддержка, и т.п. Ответ очевиден, с самого детства всем мальчикам говорят, что мужчины не плачут, а значит, скрывают свои чувства. Многие парни опасаются быть осуждёнными окружающими за проявление эмоций, поэтому предпочитают держаться на расстоянии. У некоторых присутствует недостаток навыков общения: мужчинам может быть сложно выразить свои чувства словами, поэтому они предпочитают их скрывать. Всё это оказывает влияние на их умение поддерживать своих вторых половинок.

Утаивание проблем. Дамы привыкли делиться своими проблемами с подружками, сёстрами, мамами, после чего им становится сразу же легче на душе. Парни же никогда не расскажут о своих невзгодах, чем сильно обижают вторых половинок, так как они считают, что им просто не доверяют. Но на самом деле, сильный пол не привык долго думать, им привычнее действовать. Как только появляется проблема, мужчина включает логику и интеллект, чтобы направить мозг на работу с решением возникших неприятностей. Парень может через время рассказать о том, что у него происходило и как он с этим справился, но в минуту беды он действует!

Невозможность делать несколько дел. Женщины могут одновременно варить борщ, мыть посуду, учить уроки с ребёнком и развешивать бельё после стирки, поэтому их так раздражает, если мужчина не может смотреть фильм и помогать ей по кухне. Дело в том, что мужской мозг по своей природе не способен делать несколько дел в одно и то же время. Ему для этого необходимо сделать множество усилий. Парень теряется, если его загрузить несколькими заданиями, он не понимает последовательность выполнения.

Забывчивость. Мужчина может с лёгкостью забыть о дате свадьбы, юбилее друга или же о дне знакомства. Женщины мужскую забывчивость считают издевательством, так как они всегда помнят важные события. Кстати, парни не фиксируют не только цифры, но и такие мелочи, как вынести мусор, поменять лампочку в ванной, купить после работы хлеб и т.п. Если любимому не сказать об этом несколько раз, то вряд ли он сделает то, о чём его попросили, или вспомнит о важных семейных датах.

Риск. Женщины не понимают, почему любимый постоянно рискует, вместо того чтобы найти такое решение, где можно уйти от риска. Ведь каждое его рискованное действие доводит её до стресса. На самом деле, причина такого поведения – гормональный фон. Когда начинает выделяться тестостерон, отвечающий за мужские действия во время конкуренции, агрессии или при риске, сильный пол готов на всё: залезать на самую вершину горы, ехать на высокой скорости, драться одному против нескольких сильных противников. Поэтому женщинам не стоит ругать свою вторую половинку за такое поведение, а надо понять, что вины его нет. Ведь женские гормоны и не такое вытворяют, начиная от истерик и заканчивая даже самоубийством.



Прекрасному полу важно помнить, что каждый человек уникален, и причины «неправильного» поведения мужчин могут быть разными, но чаще всего во всём виновато природное различие парней и девушек. И это нужно обязательно понимать, иначе ссор так и не избежать.